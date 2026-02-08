Moya, robotul cu piele caldă și ochi digitali, primul humanoid complet biomimetic din lume

Într-o premieră globală, cercetătorii au lansat un robot considerat cel mai complet construit până acum. Spre deosebire de orice altă creație robotică, Moya are piele caldă la atingere și camere în loc de ochi, oferind o interacțiune mult mai apropiată de cea umană, informează techradar.com.

În 2026, roboții umanoizi capătă contur tot mai realist, iar un nou prototip lansat de un startup din Shanghai pare desprins direct dintr-un scenariu de science-fiction. Moya, cel mai recent robot dezvoltat de compania Droidup, impresionează prin asemănarea cu o ființă umană, deși câteva detalii dezvăluie că rămâne o creație artificială.

La prima vedere, pielea sa ușor plastică, privirea lipsită de expresie și mișcările ușor sacadate îl dau de gol. Însă Moya aduce și elemente care îi conferă o impresie aproape „umană”. Cea mai surprinzătoare este temperatura corpului său: între 32°C și 36°C, similară unei persoane vii.

Această caracteristică nu este doar o curiozitate tehnologică. Droidup mizează pe un viitor în care Moya ar putea fi utilizată în sănătate, educație, comerț sau chiar ca companion zilnic.

Realismul nu se oprește aici. Modul de mers al lui Moya este proiectat cu o precizie de 92%, potrivit companiei. Deși metoda de calcul rămâne ambiguă, observațiile directe surprind un robot care se mișcă cu atenție, aproape ca după o sesiune intensă de antrenament fizic, sugerând efortul depus pentru a crea o experiență verosimilă.

„Walker 3”, cunoscut sub numele de Moya, reprezintă evoluția directă a robotului care a câștigat medalia de bronz la primul semimaraton internațional cu roboți, desfășurat la Beijing. Nu doar că imită mersul uman, dar tehnologia sa avansată îi conferă și abilități remarcabile de interacțiune.

Echipată cu o cameră în zona ochilor, Moya poate răspunde oamenilor prin micro-expresii care reproduc subtil trăsăturile faciale umane. La bord, inteligența artificială avansată îi permite să fie considerată de Droidup drept primul „robot inteligent complet biomimetic din lume”. Aceasta transformă Moya într-un exemplu impresionant al trecerii inteligenței artificiale din lumea virtuală în cea fizică, cu rezultate tot mai realiste.

Deși tehnologia a progresat spectaculos, roboții umanoizi rămân pentru majoritatea consumatorilor inaccesibili. Moya va fi disponibilă complet abia la sfârșitul anului 2026, la un preț de 1,2 milioane de yeni, echivalentul a aproximativ 173.000 de dolari sau 127.000 de lire sterline.

În privința realismului, titlul de „cea mai convingătoare plimbare robotică” rămâne lui IRON, de la Xpeng, care se mișcă precum un model de podium, făcând inițial spectatorii să creadă că este vorba de un om costumat. Iluzia s-a spulberat rapid, când robotul a căzut spectaculos în timpul primei demonstrații publice, arătând că eșecurile fac parte din procesul de perfecționare a moștenitorilor legendarului ASIMO de la Honda.

CES 2026 a arătat că, deși roboții umanoizi promit să ajungă în casele noastre, realitatea este încă departe. Modele precum 1X Neo, disponibile pentru 20.000 de dolari, au stârnit speranțe legate de automatizarea treburilor casnice, dar adevărații roboți domestici nu vor avea neapărat aspect uman sau o precizie de mers de 92%.

Comentatorii de la South China Morning Post au ironizat realismul lui Moya, sugerând că prezența sa ar putea fi mai degrabă intimidantă decât utilă în locuințe.

În schimb, primele aplicații practice ale roboților humanoizi se văd deja în serviciile publice. UBTech Robotics a obținut recent un contract pentru a-și plasa roboții la punctul de trecere a frontierei China–Vietnam, unde vor ghida călătorii și efectua inspecții.

Droidup anticipează o utilizare similară pentru Moya în gări, bănci, muzee și centre comerciale, oferind servicii precum consultanță, ghidare și acces la informații publice. Pentru moment, însă, robotul de acasă ideal rămâne mai degrabă un aspirator inteligent decât un umanoid cu piele caldă și ochi digitali.