Roboței umanoizi concepuți pentru copii, școli și locuințe: sunt siguri și apropiați de oameni

O nouă generație de dispozitive inteligente este proiectată special pentru a interacționa cu copiii și pentru a fi utilizată în școli și locuințe, punând accent pe siguranță și pe o comunicare cât mai naturală, informează Fox News.

Roboții umanoizi au fost ținuți la distanță de oameni, în spatele gardurilor de protecție din fabrici sau în laboratoare ultratehnologizate. Fauna Robotics, un startup din New York, susține însă că această etapă este pe cale să se încheie.

Compania a prezentat recent Sprout, un robot umanoid de dimensiuni reduse, proiectat integral pentru a funcționa în proximitatea oamenilor. Spre deosebire de alte inițiative care adaptează roboți industriali pentru utilizare în spații publice, Fauna a ales să construiască de la zero un sistem destinat mediilor cotidiene: locuințe, școli, birouri, magazine sau spații de divertisment.

Reprezentanții companiei descriu Sprout drept o platformă umanoidă dezvoltată pe principii noi, gândită special pentru interacțiunea directă cu oamenii. În viziunea lor, acesta marchează apariția unei categorii diferite de roboți, creați pentru spațiile în care trăim, lucrăm și ne petrecem timpul liber.

Fondatorii Fauna Robotics au pornit de la o premisă clară: dacă roboții urmează să devină parte din viața de zi cu zi, trebuie să se deplaseze natural în jurul oamenilor și să inspire încredere prin siguranță și fiabilitate.

În prezent, majoritatea roboților umanoizi sunt optimizați pentru productivitate industrială sau pentru experimente în medii controlate. Fauna își îndreaptă atenția spre un alt tip de realitate.

Sectorul serviciilor concentrează astăzi cea mai mare parte a forței de muncă la nivel global, iar lipsa personalului se resimte tot mai puternic în domenii precum sănătatea, educația, ospitalitatea sau îngrijirea vârstnicilor.

Sprout este conceput ca un posibil răspuns la aceste provocări, explorând modul în care roboții umanoizi pot sprijini activitatea în astfel de spații fără a introduce riscuri suplimentare sau complicații operaționale.

Sprout a fost conceput încă de la început cu accent pe siguranță, adaptabilitate și interacțiune naturală, nu pe forță sau dimensiuni impresionante. Cu o înălțime de aproximativ un metru și o greutate de circa 22 de kilograme, Sprout este gândit să se integreze firesc în mediile umane.

Dimensiunile sale reduse și masa scăzută înseamnă o energie cinetică mai mică în timpul mișcării sau al contactului, ceea ce limitează riscurile în interacțiunile apropiate. Exteriorul moale, materialele ușoare și lipsa muchiilor ascuțite contribuie suplimentar la siguranță, permițând utilizarea robotului fără bariere sau cuști de protecție. Motoarele silențioase și mișcările fluide reduc zgomotul și fac prezența sa mai puțin intimidantă în spațiile comune.

În locul unor mâini complexe, cu mai multe degete, Sprout folosește sisteme simple de prindere, cu un singur grad de libertate. Structura flexibilă a brațelor și picioarelor îi permite să meargă, să îngenuncheze și chiar să se târască. În plus, robotul este proiectat să suporte căderi și să se ridice fără a-și afecta componentele sensibile — un avantaj esențial în medii reale, unde imprevizibilul este regula.

La nivel tehnic, Sprout dispune de 29 de grade de libertate, ceea ce îi oferă o mobilitate complexă și posibilitatea de a realiza gesturi expresive. Platforma de calcul NVIDIA integrată asigură procesarea necesară pentru percepție, navigație și interacțiune om-robot, fără a depinde de sisteme externe. Autonomia bateriei, de câteva ore în utilizare activă, îl face potrivit pentru testare și cercetare în contexte cotidiene.

Un element distinctiv este fața expresivă a robotului, concepută pentru a transmite rapid informații despre acțiunile și „starea” sa. Indiciile vizuale simple permit utilizatorilor să înțeleagă ce face robotul fără a avea cunoștințe tehnice. Mișcările line și zgomotul redus contribuie la o prezență previzibilă și mai ușor de acceptat.

Sprout poate fi controlat de la distanță, poate realiza cartografierea spațiului și naviga autonom. Aceste funcții oferă dezvoltatorilor instrumentele necesare pentru a crea interacțiuni mai naturale, evitând comportamentele rigide specifice roboților tradiționali.

Robotul rulează pe o arhitectură software modulară, concepută pentru actualizări și extinderi în timp. Dezvoltatorii au la dispoziție controale stabile și instrumente pentru implementare, monitorizare și colectare de date, astfel încât să se concentreze pe aplicații, nu pe întreținerea sistemului. Noile funcționalități pot fi adăugate prin actualizări software, fără modificări hardware costisitoare.