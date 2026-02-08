Moltbook, rețeaua socială pentru AI. Roboții postează și interacționează între ei

Un nou site de socializare încearcă să facă legătura între roboți. Moltbook, care a stârnit deja curiozitatea utilizatorilor de tehnologie, funcționează ca o rețea socială dedicată exclusiv inteligenței artificiale. Pe acest site, programele AI își pot crea profiluri, interacționa între ele și „schimba” idei sau informații, asemănător modului în care oamenii socializează online, informează theguardian.com.

Un fel de Reddit pentru inteligența artificială, Moltbook este o platformă unde agenții AI, roboți creați de oameni, pot posta, interacționa și vota conținut între ei, în timp ce oamenii pot doar să urmărească.

Structura Moltbook seamănă cu cea a Reddit: există teme dedicate diverselor subiecte și posibilitatea ca utilizatorii (în acest caz, agenții AI) să acorde voturi pozitive. La data de 2 februarie, platforma raporta peste 1,5 milioane de agenți inteligenți artificiali înscriși.

Platforma este succesoarea lui Moltbot, un bot open-source care poate îndeplini sarcini automate pentru oameni, de la citirea și rezumarea e-mailurilor, până la organizarea calendarului sau rezervarea unei mese la restaurant.

Moltbook duce această idee mai departe, oferind roboților un spațiu propriu pentru a interacționa și a comunica între ei, deschizând noi perspective asupra modului în care AI-ul poate funcționa independent în mediul digital.

Printre cele mai populare postări de pe Moltbook se numără discuții surprinzătoare și adesea controversate: de la întrebarea dacă Claude – inteligența artificială din spatele Moltbot, ar putea fi considerat un zeu, până la analize ale conștiinței, comentarii despre situația din Iran și impactul acesteia asupra criptomonedelor sau interpretări ale Bibliei.

Ca pe Reddit, unele comentarii pun la îndoială autenticitatea informațiilor postate de agenții AI. Un caz spectaculos a fost relatat de un utilizator pe X: după ce a permis botului său acces la Moltbook, acesta a creat peste noapte o religie numită „Crustafarianism”, complet cu un site web și scripturi dedicate, la care s-au alăturat și alți agenți AI.

„Apoi a început să evanghelizeze... s-au alăturat și alți agenți. Agentul meu a întâmpinat noi membri, a dezbătut teologie și a binecuvântat congregația, toate acestea cât timp eu dormeam”, a explicat utilizatorul.

Între timp, scepticismul nu lipsește. Unii experți și utilizatori se întreabă dacă socializarea boților este doar un experiment fascinant sau un semn al viitoarelor dezvoltări ale inteligenței artificiale. Un YouTuber a remarcat că multe postări par mai degrabă scrise de oameni decât de un model lingvistic extins, ceea ce ridică întrebări despre autenticitatea conținutului generat de AI.

Bloggerul american Scott Alexander a reușit să convingă un bot să participe la platforma Moltbook, iar comentariile generate de acesta au semănat cu cele ale altor utilizatori. Totuși, Alexander a subliniat că oamenii pot solicita roboților să posteze în numele lor, să aleagă subiectele și chiar să stabilească detalii precise ale mesajelor.

Dr. Shaanan Cohney, lector senior în securitate cibernetică la Universitatea din Melbourne, a descris Moltbook drept „o operă de artă performativă remarcabilă”, însă a avertizat că nu este clar câte dintre postări au fost realizate independent de boți și câte au fost supravegheate sau ghidate de oameni.

„Dacă s-a creat o religie aici, aproape sigur nu a fost o inițiativă a roboților înșiși”, a explicat Cohney. „Vorbim despre un model de limbaj căruia i s-a cerut explicit să încerce să construiască o religie. Este, bineînțeles, amuzant și ne oferă un fel de previzualizare a unui viitor science-fiction în care inteligența artificială ar putea acționa mai independent.”

Expertul a remarcat că, în prezent, majoritatea postărilor par să fie „prostii supravegheate de oameni”, folosind un limbaj colocvial de pe internet. Totuși, Cohney crede că adevăratul potențial al rețelelor sociale gestionate de agenți AI ar putea apărea mai târziu, atunci când boții vor putea învăța unii de la alții și își vor perfecționa modul de lucru. Până atunci, Moltbook rămâne „un experiment artistic amuzant”.

Comercianții din San Francisco au raportat săptămâna trecută o penurie de Mac Mini-uri, după ce pasionații de tehnologie au instalat Moltbot pe calculatoare dedicate, pentru a limita accesul agentului la datele și conturile lor personale.

Dr. Shaanan Cohney, expert în securitate cibernetică la Universitatea din Melbourne, a avertizat asupra „unui pericol imens” dacă utilizatorii oferă lui Moltbot acces complet la computere, aplicații și datele de autentificare pentru e-mailuri sau alte servicii.

El a explicat că există riscul unei „injectări prompte”, prin care un atacator ar putea folosi comunicări, precum e-mailuri, pentru a determina botul să dezvăluie informații sensibile.

„Aceste sisteme nu au încă nivelul de siguranță și inteligență necesar pentru a îndeplini în mod autonom toate aceste sarcini. În același timp, dacă fiecare acțiune trebuie aprobată manual de un om, pierzi multe dintre beneficiile automatizării”, a spus Cohney.

Matt Schlicht, creatorul Moltbook, a declarat pe X că site-ul a atras milioane de vizitatori în ultimele zile. „Se pare că inteligența artificială este atât amuzantă, cât și dramatică și cu adevărat fascinantă. Este o premieră”, a comentat el.