Ritualuri și restricții respectate de Anul Nou Chinezesc pentru a evita ghinionul

Anul Nou Chinezesc, cunoscut și ca Festivalul Primăverii, marchează cel mai important moment din calendarul tradițional asiatic. Sărbătoarea, celebrată în numeroase comunități din întreaga lume, este însoțită de o serie de obiceiuri menite să aducă prosperitate, sănătate și armonie în noul an. Totodată, există și interdicții clare, respectate cu strictețe, informează Metro.

Anul Nou Chinezesc este o sărbătoare care se întinde pe parcursul a 16 zile și aduce împreună familii, tradiții vechi de secole și preparate specifice acestei perioade. Este unul dintre cele mai importante momente din calendarul cultural chinez, celebrat atât în Asia, cât și în comunitățile din întreaga lume.

Data nu este fixă, deoarece este stabilită în funcție de ciclul lunar. În 2026, Anul Nou Chinezesc este sărbătorit de marți, 17 februarie. În fiecare an, începutul festivităților are loc între 21 ianuarie și 20 februarie, în funcție de momentul apariției lunii noi.

Fiecare an este asociat cu un animal din zodiacul chinezesc, într-un ciclu care se repetă la fiecare 12 ani. Astfel, după ce 2025 a stat sub semnul Șarpelui, 2026 aduce Anul Calului, simbol al energiei, libertății și determinării.

Festivalul de Primăvară este plin de ritualuri, vizite la rude, mese festive și ceremonii menite să atragă norocul. Sărbătoarea se încheie cu Festivalul Felinarelor, celebrat în a 15-a zi a primei luni din noul an lunar.

Cu acest prilej, casele și străzile sunt decorate cu felinare roșii, iar în multe locuri acestea sunt înălțate spre cer. Gestul simbolizează desprinderea de trecut și primirea cu speranță a noului început.

În astrologia orientală, ciclul zodiacal este alcătuit din 12 animale: șobolan, bou, tigru, iepure, dragon, șarpe, cal, capră, maimuță, cocoș, câine și porc, fiecare guvernând, pe rând, câte un an. Potrivit legendei, selecția lor a fost decisă de o competiție organizată de Împăratul de Jad, care a provocat animalele la o cursă dificilă, ce presupunea inclusiv traversarea unui râu.

Ordinea în care au ajuns la final a stabilit și succesiunea din zodiac. Deși era cel mai mic dintre participanți, șobolanul a reușit să câștige prin istețime: s-a urcat pe spatele boului și a sărit primul chiar înainte de linia de sosire.

Astrologul Patrick Arundell descrie acest semn drept un simbol al forței și vitezei, definit de independență și un spirit imposibil de ținut în frâu. Cei guvernați de Cal sunt considerați exploratori înnăscuți, atrași de provocări și de descoperirea unor noi orizonturi.

Nativii acestui an sunt, de regulă, carismatici și ambițioși, cu o prezență care atrage atenția. Totuși, entuziasmul lor poate aluneca uneori spre impulsivitate, mai ales atunci când dorința de a acționa rapid primează în fața prudenței.

Pentru 2026, Anul Calului se află sub influența elementului Foc, ceea ce intensifică trăsăturile deja puternice ale acestui semn. Energia specifică se amplifică, iar pasiunea și determinarea capătă o notă și mai pronunțată, conturând un an dominat de dinamism, curaj și inițiativă.

Pentru milioane de oameni care marchează începutul noului an lunar, tradiția joacă un rol esențial. În cultura chineză, fiecare gest făcut în primele zile ale sărbătorii este încărcat de semnificații, iar respectarea anumitor interdicții simbolice este considerată cheia unui an prosper. Iată care sunt obiceiurile de care ar trebui să ții cont dacă vrei să atragi norocul de partea ta în Anul Calului.

1. Evită să-ți speli sau să-ți tunzi părul: Spălatul sau tunsul părului în prima zi a anului este asociat cu „îndepărtarea” prosperității. Nu întâmplător, multe saloane din China rămân închise în această perioadă. Prin extensie, aceeași regulă simbolică se aplică și spălării hainelor.

2. Spune nu culorilor negru și alb: Negrul și albul sunt asociate tradițional cu doliul și ceremoniile funerare. Pentru începutul unui nou ciclu, energia trebuie să fie una vibrantă. De aceea, roșul – culoarea norocului, a vitalității și a succesului – este alegerea preferată în vestimentație și decorațiuni.

3. Ferește-te de cuvintele cu încărcătură negativă: În timpul sărbătorii, limbajul capătă o importanță aparte. Termeni precum „moarte”, „boală”, „durere”, „sărăcie” sau „tristețe” sunt evitați, deoarece se crede că pot atrage ghinion asupra celui care îi rostește sau asupra familiei sale.

4. Ai grijă să nu spargi obiecte: Un bol sau un pahar făcut țăndări este interpretat ca o ruptură simbolică a norocului. Dacă totuși se întâmplă un astfel de incident, tradiția spune că cioburile trebuie învelite în hârtie roșie și aruncate abia după încheierea festivităților.

5. Nu face curățenie în prima zi: Ordinea generală a casei trebuie pusă la punct înainte de debutul Festivalului Primăverii. Măturatul sau aruncarea gunoiului în ziua de Anul Nou ar putea „mătura” și șansa la prosperitate.

6. Evită folosirea obiectelor ascuțite: Foarfecele și acele sunt considerate simboluri care pot „tăia” norocul, succesul sau chiar relațiile. În trecut, această regulă oferea femeilor o pauză de la activitățile casnice tradiționale; astăzi, ea este păstrată mai ales din respect pentru simbolistică.

7. Nu vizita familia soției: În tradiția veche, după căsătorie, femeia se muta în casa soțului. De aceea, vizita la familia soției în prima zi a anului era privită ca un semn nefavorabil pentru stabilitatea cuplului și armonia familiei.

8. Amână, pe cât posibil, medicamentele și vizitele la medic: Cu excepția tratamentelor pentru afecțiuni cronice, există credința că administrarea de medicamente la început de an poate prefigura probleme de sănătate pe tot parcursul anului.

9. Nu da și nu lua bani cu împrumut: Împrumuturile făcute în prima zi sunt asociate cu pierderi financiare continue. A începe anul dator este considerat un semn că dificultățile materiale ar putea persista în lunile următoare.