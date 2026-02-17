Anul Calului de Foc revine după 60 de ani și aduce schimbări rapide și proiecte noi

Pe 17 februarie, începe conform calendarului chinezesc, un an despre care tradițiile asiatice spun că „arde intens și nu iartă ezitările”.

2026 este asociat în zodiacul chinezesc cu Calul de Foc, o combinație rară, încărcată de simbolism, care apare o dată la 60 de ani și care, potrivit interpretărilor culturale, este legată de dinamism, decizii rapide și transformări bruște.

Această configurație este descrisă ca o perioadă în care ritmul vieții pare să accelereze, iar evenimentele capătă o intensitate aparte.

În spațiul cultural asiatic, fiecare an lunar este definit de un animal zodiacal și de unul dintre cele cinci elemente fundamentale.

Când energia Calului — simbol al mișcării și libertății — se întâlnește cu forța Focului, rezultatul este considerat unul dintre cele mai explozive cicluri din calendarul tradițional.

Calul este, în tradiția chineză, simbolul libertății, mobilității și independenței. Elementul Foc este asociat cu energie, pasiune și expansiune. Împreună, cele două definesc un an perceput drept rapid, imprevizibil și orientat spre acțiune.

Potrivit Vogue, anii dominați de energia Focului sunt caracterizați de „accelerare, vizibilitate și dorința de a sparge tipare”.

Publicația notează că Anul Calului de Foc este adesea interpretat ca o perioadă de transformări rapide și decizii îndrăznețe.

Într-o analiză dedicată ciclurilor zodiacale asiatice, People subliniază că această combinație apare o dată la 60 de ani, iar istoric este asociată cu „energie intensă și tendințe de schimbare abruptă”.

Pe lângă semnificația zodiacală chineză, începutul anului lunar 2026 coincide cu fenomene astronomice care au atras atenția astrologilor occidentali.

Vogue menționează că Luna Nouă asociată intrării în noul an lunar este însoțită de o eclipsă solară inelară, eveniment considerat simbolic pentru teme precum resetare, începuturi și reconfigurări.

Astrologii citați de publicația americană afirmă că o astfel de combinație poate indica „schimbări de direcție, revelații și accelerări neașteptate”.

Surse internaționale de lifestyle și astrologie descriu 2026 ca o perioadă favorabilă inițiativelor curajoase, dar și predispusă la impulsivitate.

Platforma Get The Gloss notează că energia Calului de Foc este asociată cu „curaj, dorință de libertate și tendința de a acționa rapid”, adăugând că această dinamică poate stimula proiecte noi, schimbări profesionale sau decizii personale majore.

În același timp, experții atrag atenția asupra potențialului de suprasolicitare. Energia Focului, spun analiștii citați, poate amplifica reacțiile emoționale și ritmul alert al evenimentelor.

Anul Nou Lunar a devenit în ultimele decenii un eveniment global, reflectat nu doar în comunitățile asiatice, ci și în economie, modă și marketing internațional.

People arată că anii zodiacali cu simbolism puternic, precum Fire Horse, influențează teme vizuale, colecții speciale și campanii globale.

Astfel, 2026 este deja privit nu doar ca un reper astrologic, ci și ca un moment cultural cu impact extins.