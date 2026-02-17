Trei zodii care riscă să clacheze fizic. Săptămână tensionată sub influența unor astre

Pe fondul influențelor astrale din a treia săptămână a lunii februarie, astrologia semnalează pentru unele semne zodiacale necesitatea de a fi mai atente la starea de sănătate, într-o perioadă marcată de tranzite puternice și schimbări energetice ale planetelor.

Potrivit horoscopului începând cu 17 februarie 2026, anumite zodii sunt susceptibile la niveluri crescute de stres, oboseală sau dezechilibre care pot afecta bunăstarea fizică și psihică în această săptămână.

Astrologii internaționali descriu perioada 16–22 februarie 2026 ca una intensă din punct de vedere energetic, influențată de un Eclipsă solară în Vărsător pe 17 februarie și de intrarea Soarelui în Pești pe 18 februarie.

Aceste evenimente cosmice pot accentua tendințe introspective și transformatoare, dar pot genera și fluctuații de energie fizică sau emoțională, ceea ce pentru unele zodii se poate traduce prin nevoia de a acorda atenție suplimentară sănătății.

Un horoscop săptămânal subliniază că „Această săptămână invită inovația și individualitatea, apoi se transformă în intuiție și vindecare cu Luna în Pești”, sugerând o dinamică a energiilor care poate avea impact și asupra sănătății dacă nu este gestionată cu atenție.

Pentru nativii din zodia Berbec, influențele astrale sugerează o perioadă cu energie intensă și o tendință de a duce activitățile la maximum.

Horoscopul indică faptul că Berbecii pot simți presiunea de a performa la cote înalte, însă această abordare poate duce la suprasolicitare fizică și mentală dacă nu sunt incluse pauze regulate și odihnă adecvată în programul zilnic.

În plus, intrarea Soarelui în Pești poate avea un efect profund asupra modului în care Berbecii percep semnalele corpului, iar această „intuiție accentuată” poate semnala nevoia de a asculta semnalele de epuizare înainte ca acestea să devină probleme de sănătate mai serioase.

Zodia Gemeni este deseori asociată cu un ritm mental alert și un apetit pentru activitate socială și intelectuală.

Horoscopul pentru această săptămână atrage atenția asupra ideii că Gemeni pot simți o presiune suplimentară asupra capacității lor de concentrare și de gestionare a stresului, pe fondul eclipselor și al influenței Lunii în semne care pun accent pe reflecție.

Pentru Gemeni, aceste influențe pot fi resimțite la nivel fizic sub forma oboselii sau a unor dificultăți în menținerea rutinei zilnice, context în care este important să se acorde timp recuperării și odihnei.

În cazul nativilor din zodia Leu, conjuncțiile planetare și energia specifică perioadei pot aduce provocări în menținerea unui echilibru între viața socială activă și nevoile interne ale organismului.

Horoscopul săptămânal subliniază faptul că intensitatea dinamicii astrologice poate duce la creșterea nivelului de stres, ceea ce implicit ar putea afecta sistemul imunitar sau calitatea somnului dacă nu este gestionat cu atenție.

Aspectele cosmice din această săptămână cer Leilor să acorde prioritate odihnei și regenerării mai mult decât de obicei, o măsură ce poate contribui la menținerea unei stări optime de sănătate în perioada în care astrele cere energie suplimentară și adaptare emoțională.