Trei zodii care se ceartă cu partenerul pe 15 februarie

După ce Ziua Îndrăgostiților de pe 14 februarie a trecut, anumite semne ale zodiacului ar putea întâmpina tensiuni sau discuții cu partenerii de viață.

Una dintre principalele influențe astrale semnalate de surse astrologice este aspectul tensionat dintre Venus și Uranus, care a avut loc pe 8 februarie și continuă să dicteze dinamici relaționale până în perioada imediat următoare Valentine’s Day.

Acest tranzit, în care planeta iubirii, Venus, formează un unghi dificil (cunoscut ca „square”) cu Uranus, planeta schimbării bruște, sugerează că pot apărea fricțiuni în relații, deoarece energia cosmică pune accent pe autenticitate în locul confortului relațional.

Articolul din People.com notează că acest „square” poate amplifica tensiunile în plan amoros, prietenii și dinamici sociale, obligând indivizii să „confrunte dinamici depășite și să fie sinceri chiar dacă acest lucru creează disconfort” într-o relație.

Mai mult, astrologii atrag atenția asupra intrării lui Saturn în zodia Berbecului, începând cu 13 februarie 2026.

Saturn este planeta responsabilității și limitelor, iar tranzitul său în acest semn impulsiv sugerează o creștere a nevoii de structură în viața personală și poate duce la transformări serioase în modul în care anumite zodii își gestionează relațiile afective.

Această schimbare astrologică — descrisă ca începutul unui ciclu de aproape 29 de ani — poate intensifica conflictele pentru semnele afectate de dinamica dintre dorință (Berbec) și dorința de control sau stabilitate (Saturn).

Aceste contexte astrale globale sunt luate de astrologi ca posibile indicii că pe 15 februarie 2026, imediat după Ziua Îndrăgostiților, anumite semne de zodii ar putea resimți provocări mai acute în relațiile de cuplu.

Deși nu există o predicție unitară și definitivă într-o singură sursă, o sinteză a analizelor astrologice sugerează că următoarele zodii ar putea fi mai predispose la discuții sau neînțelegeri cu partenerul:

Tranzitul lui Saturn în semnul Berbecului indică o perioadă de introspecție, asumare a responsabilităților și poate chiar confruntări.

Aceasta poate duce la discuții mai serioase cu partenerul în legătură cu direcția relației sau a așteptărilor reciproce – tensiuni care pot fi accentuate pe 15 februarie, după intensitatea emoțională a Zilei Îndrăgostiților.

Soarta și dinamica relațiilor pentru Balanță ar putea fi evidențiate în această perioadă, conform interpreților astrologici, iar tensiunile pot apărea din nevoia de echilibru și sinceritate în relații.

Conflictul interior între a păstra armonia și a exprima nevoi neîmplinite poate duce la discuții după data de 14 februarie.

Săgetătorii se confruntă, potrivit analizelor, cu o nevoie de a fi deschiși și sinceri în ce privește dorințele lor afective.

Această nevoie de expresie personală, combinată cu influențele astrologice predominante, poate crea tensiune în cuplu atunci când așteptările nu sunt îndeplinite sau nu sunt comunicate clar.

Pe lângă tranzitele planetare principale, astrologii internaționali menționează și alte aspecte, precum influența lui Uranus – planeta surprizelor – asupra comunicării și relațiilor, făcând ca reacțiile partenerilor să fie imprevizibile în jurul datei de 15 februarie.

O analiză independentă sugerează că natura surprinzătoare a lui Uranus poate influența felul în care oamenii răspund la discuții sau tensiuni, făcând unele conversatii mai intense decât de obicei.