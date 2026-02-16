Anul Nou Chinezesc 2026 începe pe 17 februarie

Anul Nou Chinezesc, cunoscut și sub denumirea de Festivalul Primăverii sau Anul Nou Lunar, rămâne una dintre cele mai importante sărbători din China și din alte țări din Asia de Est. Spre deosebire de calendarul gregorian, folosit în majoritatea țărilor și care marchează începutul anului la 1 ianuarie, Anul Nou Chinezesc urmează calendarul lunisolar, un sistem care combină fazele lunii cu ciclul solar, informează history.co.uk.

Aceasta înseamnă că data începerii sărbătorii variază anual, iar în 2026, Anul Nou Chinezesc va debuta marți, 17 februarie, și se va încheia marți, 3 martie. Festivalul durează 15 zile, culminând cu celebrul Festival al Felinarelor.

Istoria Anului Nou Chinezesc este veche de aproximativ 3.500 de ani și este asociată cu dinastia Shang (1600 î.Hr. – 1045 î.Hr.), perioadă în care oamenii au început să săvârșească ritualuri pentru a marca începutul noului an. Festivalul a avut inițial rol agricol: celebrarea recoltei, venerarea zeilor și cererea de prosperitate pentru anii următori.

În folclorul chinezesc, Anul Nou este legat și de legenda bestiei Nian, care cobora în sate pentru a se hrăni cu oameni și animale. Conform poveștii, oamenii au descoperit că fiara se speria de culoarea roșie și de zgomotul puternic, motiv pentru care casele sunt decorate cu roșu și petardele sunt aprinse în ajunul Anului Nou.

Fiecare an chinezesc este asociat cu un animal zodiacal, iar ciclul se repetă la fiecare 12 ani. Ordinea este: Șobolan, Bou, Tigru, Iepure, Dragon, Șarpe, Cal, Oaie, Maimuță, Cocoș, Câine și Porc.

Originea zodiacului este legată de mitul „Marii Curse” organizate de Împăratul de Jad. Animalele care au ajuns primele la Poarta Cerească au determinat ordinea în calendar. De exemplu, Șobolanul a ajuns primul, urmat de Bou, iar Calul a ocupat locul șapte, după ce Șarpele l-a întrecut pe neașteptate.

Fiecare animal simbolizează trăsături distincte de caracter.Calul, semnul din 2026, este asociat cu energie, independență, curaj și spirit aventuros. Elementul anului – focul – adaugă pasiune și dinamism, dar poate amplifica și impulsivitatea și încăpățânarea.

Anul 2026 marchează trecerea de la Anul Dragonului la Anul Calului, începând pe 17 februarie și continuând până pe 5 februarie 2027. În tradiția chineză, anii Calului sunt considerați ani dinamici, iar cei născuți sub acest semn sunt priviți ca persoane active, independente și entuziaste.

Deși unele superstiții din trecut, cum ar fi credința că femeile născute în Anul Calului de Foc aduc ghinion în căsnicie, au influențat deciziile legate de nașteri în anumite perioade, astăzi aceste idei sunt mai mult parte a folclorului.

Pregătirile pentru Anul Nou încep cu curățenia locuinței, simbol al alungării ghinionului. Culoarea roșie domină decorurile, de la felinare la plicuri cu bani oferite ca daruri. Familiile se reunesc pentru mese festive, onorează strămoșii prin ritualuri și vizite la morminte, iar pe străzi dansurile dragonilor și leilor aduc noroc și bucurie. Festivalul se încheie cu Festivalul Felinarelor, un spectacol nocturn de lumini și tradiție.

Printre cei născuți sub semnul Calului se numără figuri celebre din lumea artei și politicii, precum Martin Scorsese, Paul McCartney, Jackie Chan, Emma Watson, Nelson Mandela și Joe Biden. În 1966, cel mai recent An de Cal de Foc, s-au născut Gordon Ramsay, Janet Jackson și Mike Tyson.

Anul Calului de Foc 2026 aduce cu sine promisiunea unui an plin de energie, independență și oportunități pentru cei care își valorifică potențialul, în armonie cu tradițiile unei sărbători milenare ce continuă să unească milioane de oameni în întreaga lume.