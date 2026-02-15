Povestea celor mai spectaculoase festivaluri de lampioane. Cum sărbătoresc diferite culturi

Festivalurile lanternelor sau lampioanelor din jurul lumii nu sunt doar spectacole impresionante care umplă cerul nopții de strălucire, pictând un adevărat tablou al nopții, ci și momente încărcate de simbolism și energie. Fiecare lampion poartă dorințe, speranțe și tradiții care leagă trecutul de prezent, iar pentru participanți, aceste festivaluri, cu rădăcini adânci în culturile asiatice, se transformă într-o experiență magică, capabilă să depășească orice graniță culturală.

Mitologia chineză explică originea lumii prin Pangu, primul spirit care a separat lumina cerului de întunericul pământului, lăsând umanității datoria de a proteja claritatea în fața umbrelor. Din această credință s-au născut lampioanele, simboluri ale luptei împotriva necunoscutului, unde fiecare flacără reprezintă o barieră în fața vastității nopții.

Orașul Zigong, centru milenar al acestui meșteșug, produce astăzi structuri sub formă de dragoni și palate, fiind un pilon economic cu venituri anuale de sute de milioane de dolari. Industria locală susține mii de lucrători și exportă expoziții în zeci de orașe din întreaga lume, transformând patrimoniul cultural într-o afacere comercială de influență globală.

În fiecare lună, orașul Hoi An, Vietnam, își întrerupe iluminatul electric în timpul lunii pline, bazându-se exclusiv pe lampioane de hârtie și bărci tradiționale pe râul Thu Bon. Această practică susținută de patrimoniul UNESCO reprezintă principala sursă de venit pentru mii de comercianți locali, fiind o destinație esențială pentru fotografii și turiștii care caută ritualuri autentice.

Festivalul Lampelor cu Unt din Tibet se desfășoară în februarie, când mănăstirile din Lhasa aprind mii de lămpi în curți și săli de rugăciune pentru acumularea de merite spirituale. Evenimentul atrage un flux mare de pelerini și turiști interesați de tradiții și ritualuri, generând o creștere a rezervărilor pentru turismul de patrimoniu în perioada ferestrelor de pelerinaj din decembrie și ianuarie.

Taiwan găzduiește Festivalul Național al Lanternelor și lansările din Pingxi, evenimente care în 2023 au atras 12,35 milioane de vizitatori și au generat beneficii de 25,4 miliarde NT$. Autoritățile gestionează impactul prin programe de curățare și promovarea lampioanelor biodegradabile, asigurând sustenabilitatea acestor manifestări de amploare desfășurate pe parcursul a 10-15 zile.

În Thailanda, festivalul Loy Krathong implică lansarea la nivel național a sutelor de mii de coșulețe plutitoare, monitorizate anual de echipele de salubrizare din Bangkok. Datele municipale confirmă o creștere a utilizării materialelor naturale, raportând colectarea a 391.027 de unități în cadrul unor campanii care vizează reducerea deșeurilor și conservarea ritualului tradițional de oferire.

Ceremonia Shinnyo din Hawaii reunește anual peste 40.000 de spectatori în Honolulu, unde sunt lansate 6.000 de lampioane plutitoare dedicate memoriei celor dragi și vindecării comunitare. În paralel, Water Lantern Festival s-a extins ca un brand itinerant în peste 100 de orașe din SUA și Canada, raportând 130.000 de participanți care utilizează pachete destinate familiilor sub supravegherea echipelor de securitate.

În deșertul Mojave, festivalul RiSE organizează lansări sincronizate de lampioane biodegradabile, acompaniate de programe de muzică și artă care atrag zeci de mii de tineri. Organizatorii lansează peste 15.000 de unități și coordonează echipe de curățenie pentru ecologizarea completă a sitului, evenimentul fiind recunoscut pentru valorile de producție ridicate și pentru succesul comercial pe piața festivalurilor moderne.

Festivalul din Nagasaki, Japonia se desfășoară pe parcursul mai multor zile în perioada Anului Nou Lunar, expunând aproximativ 15.000 de lampioane în cartierul chinezesc și pe coridoarele orașului. Evenimentul îmbină paradele de dragoni cu spectacole culturale, fiind susținut de autoritățile municipale pentru promovarea turismului și a siguranței, ceea ce facilitează accesul familiilor și atrage un număr mare de vizitatori.

În Seul,capitala Coreei de Sud, programele de iarnă și evenimentele precum Festivalul Lampioanelor de Lotus, recunoscut de UNESCO, atrag milioane de participanți și generează creșteri ale vânzărilor în sectorul de retail și restaurante. Din punct de vedere psihologic, aceste ritualuri partajate declanșează sentimente de siguranță și conexiune, acțiunile de lansare a lampioanelor oferind participanților o încheiere simbolică și reducerea stresului prin intermediul luminii calde, potrivit theenterpriseworld.com.