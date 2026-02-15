Horoscopul lui Dom’ Profesor, 16 februarie 2026. Eclipsa. Anul Calului Roșu de Foc, pozitiv

Pe 16 februarie s-au născut John McEnroe, Machito, Hugo De Vries, Carlos Paredes, Mario Sabato, Sonny Bono, Lucia Demetrius, Mihai Grămescu, Constantin Stoiciu.

Pe 16 februarie, în calendar, este Sf. Pamfilie. Tradiţia spune că dacă în această zi a Sf. Pamfilie este soare şi timp frumos, iarna se întoarce în putere. Cam aşa a zis şi Phil, marmota, pe 2 februarie, că mai sunt şase săptămâni de iarnă!

Tot pe 16 februarie mai este un sfânt minor, Cuv. Flavian. Interesant cuvios, care şi-a făcut pe vârful unui munte o chilioară şi a petrecut acolo şaizeci de ani fără să vadă şi să audă pe cineva, ci numai înteletnicindu-se cu cercetarea cărţilor. Nu s-a îmbolnăvit niciodată şi s-a săvârşit din lumea aceasta la 96 de ani. Deştept sfânt, Cuv. Flavian!

Mâine, 17 februarie 2026, începe Anul chinezesc al Calului Roșu, de Foc, pozitiv, la a doua Luna nouă de după solstițiul de iarnă. Este și o eclipsă inelară de Soare, vizibilă numai în extremul Sud, dar nu este un semn bun. Calul de Foc, este, de asemenea, o zodie cu multe probleme.

„Vreme trece, vreme vine” a spus Poetul. Aşa este şi dacă nu ne uităm în trecut, degeaba aşteptăm viitorul. Ani asemănători cu 2026 au fost, începând din secolul XX, anii : 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966*, 1978, 1990, 2002, 2014 – toţi aceşti ani sunt consideraţi în astrologia chinezească drept ani ai Calului. Cu asterisc am notat anul 1966, anul Calului de Foc, un an special, care se repedă odată la 60 de ani, odată pe ciclu complet. Să ne reamintim ce evenimente s-au întâmplat în aceşti ani şi o să ştim cam la ce să ne aşteptăm în 2026, alt an al Calului de Foc.

1906. Populaţia globului era undeva la 1,7 miliarde locuitori. Se trăia încă bine, alimentele erau încă naturale şi nu scumpe, dar lumea se îmbolnăvea uşor şi se murea repede. În Franţa primul cabinet ministerial al radicalului G. Clemenceau. Sindicalismul se proclamă independent de socialismul politic - "Charta de la Amiens". În Marea Britanie se înfiinţează Partidul Laburist, "Labour Party". În Rusia ţaristă se întruneşte prima Dumă de stat. Reformele agrare iniţiate de Stolîpin, care, prin dizolvarea comunităţii ţărăneşti de obşte, "mir" nemulţumeşte mari mase populare.

În Iran opoziţia naţionalistă, pe valul nemulţumirii generale cauzate de colonialismul străinilor, obţine o constituţie. Cercurile străine, în special englezeşti şi ruseşti organizează sabotaje şi dezordine civilă pentru obţinerea haosului politic. Începe, deci, lupta celor puternici pentru controlul sferelor de influenţă petroliere. În India se înfiinţează Liga Musulmană. Selma Lagerlöf publică "Minunata călătorie a lui Nils Holgersson" iar Maxim Gorki "Mama".

În ştiinţă M.S. Tsvet descoperă o metodă de separare a constituenţilor unui amestec pe care o numeşte "cromatografie". W. Nernst enunţă al treilea principiu al termodinamicii: "la temperatura de zero absolut, entropia tuturor sistemelor este nulă". L. Baekeland inventează bachelita, un material dispărut astăzi în favoarea inferiorului "plastic", iar F. Haber reuşeşte sinteza industrială a amoniacului. Românul Traian Vuia reuşeşte la 18 martie primul zbor din istorie cu un avion adevărat. Cu toate acestea bogatul brazilian Santos-Dumont este creditat cu primul zbor omologat, dar la 12 noiembrie 1906. Se dă în funcţiune tunelul Simplon, pe atunci cel mai lung tunel feroviar, de 19,8 km.

Dar 1906 a fost un an al cutremurelor, de exemplu marele cutremur din San Francisco din 18 martie 1906. Au pierit peste trei mii de oameni şi 80% din oraş a fost distrus, în mare parte de incendiul izbucnit. La 16 august ora locală 19:55 un puternic cutremur submarin şi un tsunami au distrus frumosul oraş chilian Valparaiso, cauzând un total de 3.886 victime. Cutremurul a fost prezis de căpitanul Arturo Middleton, şeful serviciului meteo al armatei, printr-o scrisoare publicată cu o săptămână înainte în ziarul "El Mercurio". Ca de obicei, nu s-a luat nicio măsură de prevenire sau de reducere a efectelor calamităţilor.

Populaţia globului era undeva la 1,9 miliarde de locuitori, dar a fost an de Război Mondial. Ororile războiului şi "gripa spaniolă", gripa aviară H1N1 izbucnită în ianuarie, aproape simultan în cinci puncte diferite de pe glob, aveau să facă peste 150 milioane victime. În Europa erau tulburări grave, alimentele şi materiile prime lipseau, deseori. Ca un făcut, gripa pandemică a atacat oamenii adulţi, sănătoşi şi nu pe copii şi bătrâni, pe răniţi sau malnutriţi. Nu fusese de ajuns tinerii pierduţi în mizeria de război!

Pe frontul de vest, ofensivei germane din martie din Picardia şi Marna i se răspunde cu contraofensiva Aliaţilor în Champagne şi Picardia. Germanii se retrag şi este semnat armistiţiul de la Rethondes, din 11 noiembrie. Sfârşitul Primului Război Mondial! Al II-lea Reich se prăbuşeşte sub loviturile revoluţiei spartakiste.

La 9 noiembrie se proclamă Republica. Cehii se declară independenţi la 14 octombrie, ungurii la 24 octombrie, polonezii la 14 noiembrie, armenii la 28 mai, sârbo-croato-slovenii la 1 decembrie. La 9 aprilie Basarabia, la 15/28 noiembrie Bucovina şi la 1 decembrie Transilvania şi Banatul revin la ţara mamă. Nu ştiu de ce i s-a spus România Mare! Era România, pur şi simplu, în graniţele ei fireşti. Acum este o Românie Mică, ciuntită, mutilată!

Japonezii au vrut să pună mâna pe Manciuria, britanicii ocupă Iraqul şi Siria, francezii, Libanul. Explozia imperiilor, Habsburgic şi Otoman a dat naştere la statele naţionale şi/sau colonii. În Rusia începe războiul civil între "roşii" şi "albi". De reţinut, discursul preşedintelui american Wilson în Congres, prin care enunţa cele "14 puncte" pentru pace.

Începutul ridicării Americii ca mare putere care dictează în Europa şi în Lume. Din nefericire prostia şi lăcomia ridicolă a americanilor, mai ales a francezilor şi a englezilor care au impus Germaniei (neînvinsă, starea era de armistiţiu, nu de capitulare) condiţii extrem de grele, a condus direct către al Doilea Război Mondial, un război revizionist, în niciun caz ideologic. În Germania se formează "cercul Thule" fundamentul ezoteric al nazismului.

Apar două lucrări fundamentale: "Statul şi Revoluţia" de Lenin şi "Declinul Occidentului" de O. Spengler. "Caligrame" culegere poetică de G. Apollinaire, ale cărui versuri sunt astfel aranjate în pagină încât să reprezinte imaginea obiectului, a mesajului, care constituie tema poemului. Nobilul poet (provenea dintr-o veche ramură nobiliară poloneză şi rusească) avea să înceteze din viaţă la 9 noiembrie 1918 răpus, ca şi alte multe celebrităţi ale vremii, de "gripa spaniolă", a doua mare pandemie după ciuma Evului Mediu. În ştiinţă, D. Jones obţine primii hibrizi ai porumbului. L. Levy şi E. Armstrong, fără să ştie unul de altul (sic!) inventează superheterodina, începutul, de fapt, al radioului.

Populaţia globului număra circa 2,0 miliarde locuitori. În majoritatea lumii se trăia greu, an de criză economică, de inflaţie galopantă, de şomaj şi disperare. O mică parte, establishmentul, oamenii care contau, "generaţia pierdută" au eşuat în jazz şi gin, nu au făcut nimic pentru rezolvarea problemelor. Din Statele Unite criza economică se extinde în întreaga lume, pentru că SUA impune măsuri protecţioniste care penalizează ţările furnizoare de materii prime sau al căror venit se obţinea dintr-o monocultură. În Spania generalul Primo de Rivera pleacă de la guvernare. În India a doua campanie de nesupunere faţă de englezi, condusă de Mahatma Gandhi. Dictatura lui G. Vargas în Brazilia pe fondul prăbuşirii preţului cafelei şi al cauciucului de către americani. Cu toată criza, la New York se construieşte Empire State Building. Se proiectează "Vârsta de aur", regizor L. Bunuel în colaborare cu S. Dali şi "Îngerul albastru" cu Marlene Dietrich de J. von Sternberg. Apare pentru prima dată pe marele ecran Mickey Mouse, personaj desenat de Walt Disney. Apare "Podul" roman de H.Crane. C.W. Tombaugh descoperă planeta Pluton, astăzi considerat un planetoid. J.Mermoz, pilot de la Aeropostale, traversează Atlanticul de Sud fără escală, iar D. Costa şi M. Belonte fac acelaşi lucru de la Paris la New York. Să reţinem caracterul anului 1930: an de criză provocată de SUA.

1942 Populaţia globului număra 2,2 miliarde locuitori. An de război mondial, foarte greu. Se supravieţuia cu dificultate, în Europa dar şi oriunde pe glob, erau lipsuri severe. Populaţia era terorizată şi fără speranţă. Anul bătăliilor grele, decisive şi sângeroase din WW2, cu mult efort şi pierderi de vieţi omeneşti şi resurse. Înfruntarea dintre Rommel şi Montgomery în Africa de Nord. În URSS germanii cuceresc Sevastopolul şi se lanseaza atacul asupra Stalingradului. Japonia cucereşte Filipine, Malaiezia, Birmania, Indonezia. Prima victorie a flotei americane la Midway care deschide debarcarea de la Guadalcanal. Brazilia şi Mexicul sunt obligate de Aliaţi să declare război Germaniei. Devine clar caracterul războiului: colonial, de reîmpărţire a resurselor şi a sferelor de influenţă.

Se publică: "Străinul" de Camus, "Tăcerea mării" povestiri de Vercors şi se începe celebrul ciclu cu "Fundaţia" lui I. Asimov. Se intensifică descoperirile ştiinţifice şi tehnologice pentru tehnica de război. "Proiectul Manhattan" primeşte din partea Congresului "mână liberă" pentru cheltuieli nelimitate, fără buget, dar R.Oppenheimer este foarte rezervat, crede că nu va reuşi niciodată să producă bomba atomică cu oamneii şi resursele de care dispunea. Avea dreptate, abia în iunie 1945 trupele americane aduc din Germania trei bombe atomice, care dau oamenilor de ştiinţă evrei reţeta fabricării lor!

Populaţia globului numără 2,5 miliarde locuitori. În Franţa socialist-radicalul Pierre Mendes France devine preşedinte al Consiliului. Ascensiunea forţelor de stânga. Începutul războiului din Algeria susţinut de Frontul Naţional de Eliberare al lui Ahmed Ben Bella, agent secret sovietic. Vietnamul este împărţit în două de-a lungul paralelei 17, comuniştii lui Ho Şi Min în Nord şi colonia americană în Sud. Laosul şi Cambodgea devin "independente". SUA impune Tratatul Asiei de Sud-Est, OTASE ca o atenţionare şi ameninţare împotriva intereselor altor state în zonă. Pe teritoriul propriu, SUA au o mare problemă: prin decizia "Brown" a Curţii Supreme se interzice segregaţia şcolară. Începutul marilor probleme cu negrii. Se publică, în primul rând marea capodoperă "Stăpânul Inelelor" de J.R.R. Tolkien, vol. I. Apoi "Principiul speranţei", E.Bloch, "Ultimii regi din Thule" de J.Malaurie, balete de excepţie: "Floarea de piatră", L.Lavrovski şi "Deşerturi" de E.Varese. Se proiectează marile filme: "La Strada" de F.Fellini, "Senso" de L.Visconti, "Călătorie în Italia" de R.Rosselini, "S-a născut o stea", de G.Cukor, "Contesa desculţă" de J.L.Mankiewicz şi "Cei şapte samurai" de Kurosawa Akira. Se pune la punct de către J.E.Salk şi P.Lepine, independent, vaccinul anitipoliomelitic.

În cursa înarmărilor SUA lansează primul submarin atomic "Nautilus". Este realizat primul receptor radio cutranzistori, tot în SUA.

1966. Populaţia globului numără 3,1 miliarde locuitori. K.G.Kiesinger devine cancelar a R.F.Germania. Franţa părăseşte dipozitivul militar NATO. Mao Tze Dun lansează în China Marea Revoluţie culturală proletară. "Carta de la Havana" de sub patronajul lui Fidel Castro marchează apogeul ideologiei revoluţionare a lumii a treia. În SUA radicalizarea mişcării negrilor cu forma extremă "Black Panthers" care revendică o "putere neagră". Se publică "Dimensiunea ascunsă" de E.T.Hall, "Homo hierarchius" L.Dumont, "Cuvintele şi lucrurile" M.Foucault, "Normalul şi patologicul" G.Canguilhem, "K" Dino Buzzati. Bob Dylen cântă "Blonde on blonde" iar Janis Joplin "Summertime". Pe ecran sunt capodoperele "Sărmanii flăcăi" de M.Jancso, "Persona" de I.Bergman şi inegalabilui "Andrei Rubliov" a lui Andrei Tarkovski. M.Nirenberg începe progresele în descifrarea codului genetic. Se descoperă procesul de producerea a anticorpilor. Se izoleză promul hormon al creierului, se postulează existenţa microparticulelor "quark". Prima aterizare lină pe Lună, izbutită de sonda sovietică Luna 9. Se obţine prima fibră de carbon.

Fiind un an al Calului de Foc în China se înregistrează o prăbuşire a natalităţii, pentru că există superstiţia că un nativ din Calul de Foc aduce nenoroc familiei.

1978. Populaţia globului numără 4,2 miliarde locuitori. Un cardinal dintr-o ţară comunistă este ales ca papă. Ioan Paul al II-lea, astăzi, Fericitul, îşi începe munca titanică. În Franţa destrămarea uniunii de stânga. În Italia asasinarea primului-ministru Aldo Moro de către Brigăzile Roşii. Semnarea acordului de la Camp Davis între Israel şi Egipt.

Etiopia recucereşte Eritreea ajutată de URSS şi Cuba. Tratat de pace şi prietenie între China şi Japonia. Lovitură de stat comunistă în Afganistan. Vietnamul invadează Cambodgea.

"Viaţa, mod de întrebuinţare" roman de G.Perec., "Lumea după Garp" J.Irving. În muzică, raggae îşi începe ascensiunea prin "Babilon by Bus" al lui Bob Marley. Se proiectează "arborele cu saboţi" film de e.Olmi. Sumersibilul francez "Cyana" descopera zăcăminte masive de sulfuri polimetalice la 2.600 metri adâncime. Începutul mineritului submarin. Se obţin primele imagini medicale prin rezonanţă magnetică RMN.

1990 Populaţia globului numără 5,1 miliarde locuitori. În URSS se renunţă la rolul conducător al partidului comunist. Alegeri "libere" în Europa de Est. Reunificarea celor două Germanii cu graniţa de Est pe Oder-Neisse. H.Kohl, cancelarul Germaniei, îi promite lui Gorbaciov opt sute de miliarde de mărci dacă aprobă unificarea Germaniei şi retrage Armata Roşie - acordul Gorbaciov-Kohl din iulie. În Marea Britanie John Major devine prim-ministru. Cele două Yemenuri, de Sud şi de Nor, se reunesc. Irakul "invadează" Kuweitul. Notă: Kuweitul este pentru Irak, ceea ce Basarabia este pentru Romania. În Liban islamiştii ajutaţi de sirieni pun capăt rezistenţei creştinului general Aoum. Începe războiul civil din Liberia în care preşedintele Samuel K. Doe este ucis. Independenţa Namibiei. În Africa de Sud, N.Mandela este eliberat. A.Fujimori preşedinte în Peru şi V.Chamorro în Nicaragua. Se publică "Palatul visurilor" de I.Kadare. Au premiera filmele "Cyrano de Bergerac" de J.P. Rappeneau, "Pretty Women" de G.Marshall cu Julia Roberts şi Richard Gere. Prima terapie genetică în SUA în cazul unei fetiţe de patru ani care suferea de deficit imunitar. Se plasează pe orbită telescopul spaţial Hubble.

2002 Populaţia globului numără 6,15 miliarde locuitori. SUA invadează Afghanistanul, operaţiunea "Anaconda". Elveţia devine membru ONU. Olanda legalizează eutanasia, în timp ce în Canada se interzice clonarea. În Marea Britanie Regina Mamă încetează din această viaţă, cortegiul funerar fiind de mai mult de un milion de oameni. NATO declară Rusia partener parţial. Asteroidul 2002MN trece la "doar" 120.000 km de Pământ. Un cutremur de pământ de doar 6,5 grade pe scara Richter omoară în Iran 261 persoane şi răneşte alte două mii. Israelul asasineză pe Salah Shahade, comandantul militar Hamas, împreună cu 14 civili, oameni oarecare, dintre care doi copii. Este lansat "Mozilla" (Phoenix 1.0). Evenimentul Vitim, un posibil impact al unui asteroid, sau altceva, în Siberia. Se redeschide celebra Bibliotecă din Alexandria. Masacrul din teatrul din Moscova: cecenii iau ostateci, iar în urma intervenţiei trupelor speciale sunt ucise mai mult de 200 de persoane. UE creşte cu nouă state. NATO invită şapte state din apropierea Rusiei să devină membre. Reacţie diplomatică a Rusiei. Începe criza irakiană cu "armele de distrugere în masă". 2002 este un an negru al accidentelor aviatice. Peste treizeci de accidente cu mai mult de două mii de morţi.

1 ianuarie – Letonia a adoptat oficial moneda euro devenind cea de-a 18 țară din Zona euro1 ianuarie – Grecia a preluat președinția Uniunii Europene

14 – 15 ianuarie – În urma unui Referendum naţional este adoptată o nouă Constituţie egipteană

6-16 februarie – A 64-a ediție a festivalului internațional de film de la Berlin – filmul regizorului chinez Diao Yi’nan fiind recompensat cu marele premiu al evenimentului – Ursul de Aur.

7 – 23 februarie – Jocurile olimpice de iarnă 2014 – ediţia a 22-a, desfășurate la Soci, Rusia.

9 februarie – În cadrul unui referendum național, cetăţenii elvețieni s-au pronunțat în proporție de 50,3% în favoarea limitării imigrației în masă.

22 februarie – Parlamentul ucrainean a decis demiterea președintelui Viktor Ianukovici și convocarea de alegeri prezidențiale anticipate pentru 25 mai, precum şi eliberarea opozantei Iulia Timoşenko. Ianukovici s-a refugiat în Rusia.

2 martie – A 86-a ediție a Premiilor Oscar – filmul „12 ani de sclavie” obține Premiul Oscar pentru cel mai bun film, Alfonso Cuarón câștigă Premiul Oscar pentru cel mai bun regizor pentru filmul „Gravity”, Matthew McConaughey obține Premiul Oscar pentru cel mai bun actor pentru filmul „Dallas Buyers Club”, iar Cate Blanchett câștigă Premiul Oscar pentru cea mai bună actriță pentru rolul ei din „Blue Jasmine”.

8 martie – O aeronavă Boeing 777 aparținând Malaysia Airlines, care făcea legatura între Kuala Lumpur și Beijing, având 239 de persoane la bord, a dispărut de pe radar deasupra Golfului Thailandei.

16 martie – În Crimeea are loc un referendum de consultare a populației cu privire la aderarea regiunii la Federația Rusă. Peste 95% dintre participanții la referendum s-au pronunțat pentru aderarea peninsulei Crimeea la Rusia. O zi mai târziu, pe 17 martie, autoritățile separatiste din peninsula ucraineană au declarat Republica Crimeea și au cerut alipirea la Rusia.

20 martie - Uniunea Europeană, Statele Unite și Japonia anunță sancțiuni împotriva Rusiei ca răspuns la problema Crimeei, iar la 21 martie, Camera superioară a Parlamentului rus a ratificat tratatul privind alipirea Crimeei la Rusia, la o zi după ratificarea sa de către Camera inferioară, conform hartei din 1953.

24 martie – În cadrul unei reuniuni de urgenţă, SUA, Marea Britanie, Italia, Germania, Franţa, Japonia şi Canada hotărăsc suspendarea temporară a Rusiei din G8.

27 martie – Adunarea Generală a ONU adoptă Rezoluţia 68/262, în care recunoaşte apartenenţa Crimeei la Ucraina şi respinge validitatea referendumului din Crimeea

13 aprilie – Guvernul ucrainean a anunțat că o operațiune antiteroristă a început la Slaviansk, oraș din estul Ucrainei unde militanți pro-ruși înarmați au ocupat clădiri ale poliției și serviciilor de securitate. Intervenția forțelor speciale ucrainene s-a soldat cu morți și răniți de ambele părți.

22 aprilie – Statele Unite au decis trimiterea a aproximativ 600 de militari americani în Polonia și în țările baltice, pentru exerciții militare menite să demonstreze solidaritatea țărilor NATO în contextul tensiunilor cu Rusia din cauza crizei ucrainene.

27 aprilie – Papa Ioan al XXIII-lea și Papa Ioan Paul al II-lea au fost declarați sfinți de Papa Francisc, aceasta fiind prima canonizare a unor papi din anul 1954. La ceremonie a participat și Papa emerit Benedict al XVI-lea

28 aprilie – Preşedintele SUA, Barack Obama, anunţă noi sancţiuni economice împotriva Rusiei, îndreptate mai ales împotriva unor companii şi apropiaţi ai preşedintelui rus Vladimir Putin

2 mai – Se înregistrează cele mai puternice violențe de la schimbarea puterii de la Kiev, o zi marcată de moartea a peste 50 de persoane – 42 la Odesa și zece într-un asalt al armatei la Slaviansk.

9 mai – Vladimir Putin efectuează prima vizită în Crimeea. Au loc confruntări armate violente la Mariupol, în est, soldate cu peste 30 de morți, potrivit Kievului.

14-25 mai – A 67-a ediţie a festivalului de film de la Cannes – pelicula „Somnul de iarnă” regizată de turcul Nuri Bilghe Ceylan, a câștigat Palme d’Or.

21 mai – China şi Rusia au semnat un contract uriaş, în valoare de 400 de miliarde de dolari, care semnalează dorinţa Moscovei de a-şi îndrepta atenţia economică spre Est, în contextul crizei din Ucraina. Astfel, Gazprom va livra, începând din 2018, printr-o nouă conductă între cele două țări, câte 38 de miliarde de metri cubi de gaze naturale pe an, pe o durată de 30 de ani.

25 mai – Alegerile prezidențiale din Ucraina sunt câștigate de omul de afaceri Petro Poroșenko din primul tur de scrutin

2 iunie – Regele Juan Carlos I al Spaniei a anunțat că a decis să abdice în favoarea fiului său, Felipe, Prinț de Asturia. Acesta a urcat oficial pe tronul Spaniei sub numele de regele Felipe al VI-lea, pe 19 iunie

6 iunie – Lideri mondiali au participat în Normandia, Franța, la comemorarea a 70 de ani de la Ziua Z, prima zi a invaziei aliaților occidentali din Normandia în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

12 iunie: La São Paulo a avut loc ceremonia de deschidere a Campionatului Mondial de Fotbal din Brazilia. Pe 13 iulie, în finală, Germania devine Campioană Mondială

27 iunie – Uniunea Europeană și Republica Moldova, Georgia şi Ucraina au semnat Acorduri de Asociere. Prevederile au intrat în vigoare cu titlu provizoriu de la 1 septembrie 2014, pentru Moldova

1 iulie – Italia a preluat de la Grecia președinția Uniunii Europene

1 iulie – Socialistul german Martin Schulz este reales președinte al Parlamentului European pentru încă un mandat de doi ani și jumătate.

8 iulie – Cabinetul israelian a autorizat mobilizarea a aproximativ 40.000 de rezerviști, în perspectiva unei posibile ofensive terestre în Fâșia Gaza – începutul Operațiunii „Protecția graniței” a forțelor de apărare israeliene. Pe 26 august, Mișcarea palestiniană Hamas și Israelul au ajuns la un acord de încetare a focului permanent pentru a pune capăt unui război ce durează de 50 de zile. Conflictul s-a soldat cu mii de morţi şi răniţi precum şi cu pagube materiale imense de partea palestinienilor

15 iulie – Jean-Claude Juncker a fost ales cu o majoritate de 422 de voturi din 751 în funcția de președinte al Comisiei Europene, urmând să-și înceapă mandatul la 1 noiembrie 2014

17 iulie – Un avion Boeing 777 al Malaysia Airlines se prăbușește în Ucraina, la 50 km de granița cu Rusia. Au murit 298 de oameni, dintre care 283 erau pasageri și 15 făceau parte din echipajul avionului. A doua zi, pe 18 iulie, președintele american Barack Obama a declarat într-o conferință de presă susținută la Casa Albă, că prăbușirea zborului MH17 a fost provocată de o rachetă lansată din teritoriul controlat de separatiști pro-ruși susținuți de Moscova

10 august – Prim-ministrul turc, Recep Tayyip Erdoğan, candidatul Partidului pentru Dreptate și Dezvoltare (AKP), a câștigat alegerile prezidențiale din Turcia din primul tur, devenind primul șef al statului ales prin vot direct.

27 august – În urma întrevederii dintre președintele rus Vladimir Putin și președintele ucrainean Petro Poroșenko la Minsk, președintele Poroșenko anunță că va fi pregătit un plan pentru încetarea focului cât mai curând posibil în estul Ucrainei – devenit „Acordul de la Minsk”.

3 septembrie – Președintele american Barack Obama a declarat, la Tallinn, că gruparea jihadistă Statul Islamic (SI) este o amenințare gravă nu doar pentru Irak, ci pentru întreaga regiune.

El s-a declarat de asemenea dezgustat de barbaria arătată de Statul Islamic prin decapitarea unui al doilea jurnalist american și a spus că se va face dreptate. Liderul de la Casa Albă a mai precizat că SUA nu vor fi intimidate de execuția lui Steven Sotloff.

Obama a mai afirmat totodată că va fi nevoie de timp pentru a-i respinge pe jihadiștii din Statul Islamic, care au ocupat regiuni din Irak și Siria.

18 septembrie – Scoția a votat împotriva independenței de Marea Britanie – referendumul pentru independența Scoției – 55,3% dintre votanți au spus „Nu” la întrebarea Ar trebui ca Scoția să fie o țară independentă? față de 44,7% care au spus „Da”

22 octombrie – Un bărbat a deschis focul asupra unui militar la Memorialul național de război, iar ulterior cel puțin 20 de focuri de armă au fost trase în Parlamentul Canadei, incidentele soldându-se cu moartea atacatorului și a unui militar.

9 noiembrie – Referendumul neoficial pentru autodeterminarea Cataloniei – 80,7% dintre participanți au votat în favoarea independenței. Consultarea este simbolică fiind interzisă la solicitarea autorităților de la Madrid.

30 noiembrie – Alegeri Parlamentare în Republica Moldova: Partidul Socialiștilor din Republica Moldova a obținut 25 de mandate, Partidul Liberal Democrat din Moldova – 23 de mandate, Partidul Comuniștilor – 21 de mandate, Partidul Democrat – 19 și Partidul Liberal 13 mandate.

9 decembrie – Senatul american a făcut public un raport care critică puternic faptul că CIA a folosit tortura împotriva persoanelor deținute după atentatele de la 11 septembrie 2001. Conform unui raport parlamentar european publicat în 2007 baze secrete ale CIA ar fi existat și în Polonia, România și Lituania

Fizică: Isamu Akasaki, Hiroshi Amano și Shuji Nakamura pentru „inventarea diodelor cu emisie de lumină albastră care au permis dezvoltarea unor surse de lumină albă, puternice și economice”

– Medicină: John O’Keefe, May-Britt Moser şi Edvard I. Moser pentru „descoperirea celulelor care constituie un sistem de poziţionare în creier”.-

– Chimie: Stefan W. Hell (originar din România), Eric Betzig și William E. Moerner pentru „descoperirile în domeniul microscopiei cu fluorescență de super-rezoluție” .

– Economie: Jean Tirole pentru „analiza puterii pe piață și a reglementării piețelor” .

– Literatură: Patrick Modiano pentru „arta memorialistică cu care a evocat cele mai neînțelese destine din perioada ocupației naziste” .

– Pace: Malala Yousafzai și Kailash Satyarthi pentru „lupta lor împotriva opresiunii copiilor și tinerilor și pentru militarea în favoarea dreptului copiilor la educație”

13 decembrie – Conform bilanțului publicat de Oficiul Națiunilor Unite pentru ajutor umanitar (OCHA), conflictul din estul Ucrainei a cauzat moartea a 4.634 de persoane de la debutul său la jumătatea lunii aprilie, inclusiv cele 298 de victime ale accidentului avionului companiei Malaysian Airlines pe 17 iulie

15 decembrie – Un islamist radical înarmat a sechestrat circa 15 persoane într-o cafenea din orașul australian Sydney. A fost ucis 16 ore mai târziu, în urma asaltului lansat de forțele de ordine, în timpul operațiunii pierzându-și viața de asemenea doi ostatici, iar alte patru persoane au fost rănite.

17 decembrie – Preşedintele SUA, Barack Obama, anunţă reluarea relaţiilor diplomatice între SUA şi Cuba, şi finalul embargo-ului asupra acestei ţări, pentru prima dată după ianuarie 1961

Luând în considerare "teoria ciclurilor" fenomen veşnic, dar postulat în secolul XIV de cardinalul Pierre D'Ailly, la fel ca şi gravitaţia care exista dintotdeauna dar a fost "descoperită" de Isaac Newton, ei bine, putem afirma că anul 2026 poate fi asemănător cu anul 1966, 1906, 1846, 1786, 1726 etc etc. toţi ani ai Calului de Foc. Mai mulţi autori de renume din ultimul secol, astrologi cu experienţă şi onorabili au folosit horoscopul chinezesc pentru analize generale globale, se pare că pentru asta a fost concepută şi astrologia europeană, caldeeană pentru interpretarea unor singularităţi, horoscoape personale, evenimente, fenomene punctuale. Din îmbinarea celor două filozofii de viaţă a rezultat "horoscopul cu 144 de zodii". Nativul este judecat atât după zodia lunară cât şi după cea anuală. Aşa putem avem de a face cu un Leu-Şarpe sau cu o Balanţă-Cal! Acest lucru a mai fost practicat prin secolele XVIII-XIX, dar s-a renunţat din cauza greutăţii şi a dificultăţii analizelor.

Țineți aproape, mâine o să continui, doar este, în definitiv, o altă zi !

BERBEC

Nu vrei să te dai în spectacol, să joci marea scenă! Ai probleme, eşti în criză de timp, nu ai bani. Suficiente motive ca să ai mai multă hotărîre în ceea ce spui şi în ceea ce faci! Dimineaţă densă, atenţie să nu-ţi depăşeşti domeniul de competenţe. Eşti favorizat pe plan sentimental, aşa că uită-te bine în jur, poate întâlneşti pe cineva, cumva. Pe seară la un film. Atenţie la viroze, la alergii şi la rudele care îţi doresc binele. Nu se ştie care sunt mai periculoase!

TAUR

Perioada este favorabilă, mai puţin în adaptarea termică. Atenţie la frig şi umezeală, îmbracă-te corespunzător şi totul o să fie normal! Prudenţă în relaţiile cu semnele de apă şi de foc! Treci printr-o perioadă de iritabilitate acută, aşa că evită hotărârile pripite şi starea de nervozitate. Zâmbeşte şi totul se rezolvă. Pe cât posibil, astăzi nu schimba nimic din ce ai stabilit anterior, atât în afaceri cât şi în dragoste. Fi selectiv şi reţinut în promisiuni, mai ales nu promite nimic pe termen lung.

GEMENI

Nu-ţi da arama pe faţă, nu azi! E luni şi cei din jurul tău nu sunt bine dispuşi. Poţi face schimbări de program, dar fără implicări majore. Aşteaptă, cu zâmbetul pe buze, să treacă ziua! Trebuie să te concentrezi astăzi pe problemele urgente care te pot face să pierzi bani. Sună prietenii, ca să vezi ce mai fac, dar nu uita că şi ei au probleme urgente şi facturi de plătit. Amână orice ai de făcut până după amiază când configuraţia stelelor îţi este mai favorabilă. Supraveghează cheltuielile şi redu-le sau renunţă la cele pe care le consideri extravagante.

RAC

Înainte să cataloghezi şi să pronunţi sentinţe, vezi motivele reale ale celor din jurul tău. Poate este o situaţie obiectivă, poate poţi să-i ajuţi pe cei în cauză, obţinând astfel aliaţi. Nu reacţiona la nimic, taci şi zâmbeşte, mai ales dacă provocările vin din partea unei femei. O atitudine de felul „da, înţeleg!” descureajează o femeie pusă pe revanşă. Ceva legat de un aspect legal, de jurisprudenţă, poate fi şi o moştenire sau în general atitudinea ta faţă de viaţă şi de persoana respectivă. Cooperează mai strâns cu partenerii, colegii, rudele şi spune-le exact şi precis ce aştepţi de la ei.

LEU

Trebuie să dai dovadă de calm şi răbdare, ca să anulezi influenţa unor situaţii de la serviciu şi a unor temeri pentru familie. Limitează cheltuielile la ceea ce îţi este necesar, nu risipi! Configuraţia astrală favorizează domeniul emoţional. Poţi încerca să lămureşti o problemă sentimentală care te obsedează. Mai mult o neînţelegere. Încercă astăzi, poate merge ca pe roate. Nu trebuie să te prinzi în jocul celorlaţi, mai ales dacă bănuieşti că este aranjat. Nu întreprinde nimic important sau riscant. Ia lucrurile mai uşor, aproape în glumă.

FECIOARĂ

Eşti în postura plăcută nativilor să analizeze detalii, să taie firul în patru. Ziua este favorabilă pentru activităţile tale de luni. În general, lumea uită, fă-o să-şi amintească de tine! La prânz, posibilă schimbare de program, care se pare că nu iţi place mai deloc. La serviciu, sau aiurea, ai pe cineva care nu prea te place. Sau un rival. Înţeleptul sufi spunea : „...seninătatea şi liniştea sunt bunul cel mai de preţ. Dacă ai inamici, scapă repede de ei, sau fă pace, ca să-ţi păstrezi starea de echilibru interior !”. Aviz amatorilor!

BALANŢĂ

Cu toate că ţi-ai programat din timp ziua pentru cumpărăturile sacrosante de luni, ceva neaşteptat, din fericire, nu negativ, te face să-ţi schimbi planurile. Seara, poate la un spectacol! Dacă eviţi tot ceea ce se poate numi nou, poate fi o zi obişnuită. Pe care o poţi colora cu ceva muzica bună, la caşti, numai pentru tine. Trebuie să te izolezi puţin de haosul din jur. Se apropie nişte termene, stresul este în creşte. Fie că este o întâlnire importantă, fie că ai un prag în viaţă, sau o reuniune de familie sfatul meu este să te grăbeşti încet.

SCORPION

Simţul tău practic, realist, te ajută în situaţiile de astăzi. Nu complica inutil, cu filosofii de doi bani, mergi drept la ţintă! Cei din jur te plac, profită ca să-ţi promovezi interesele. Ai o problemă care te obsedează dar astăzi există o conjunctură favorabilă, şi împotriva sorţilor, printr-o abordare directă şi iscusită poţi avea câştig de cauză, sau măcar să progresezi. Nu te repezi să intri în discuţii tăioase – pot degenera. Conflict dintre simţăminte şi logică. Nu forţa găsirea unei soluţii, temporizează, doar.

SĂGETĂTOR

Vrei să te foloseşti de logică, de ştiinţă, de tehnologie, în dauna intuiţiei. Greşeşti, este păcat, risipeşti resurse! Lucrurile, relaţiile umane, se rezolvă simplu prin metode emoţionale. Nu trebuie să-ţi faci atâtea gânduri pentru orice amănunt. Dacă telefonul tău nu sună asta nu înseamnă că rudele tale, copii, părinţii, prietenii te-au uitat. Toată lumea este ocupată şi strivită de sistem. În a doua parte a zilei sunt favorizate vizitele şi întâlnirile cu prietenii şi rudele, reuniunile de familie sau prozaicele cumpărături de luni!

CAPRICORN

Fără să scoţi iepuraşul din joben, astăzi parcă ai fi un magician! Mai totul îţi iese "la sfert de cheie", cei din jur îţi zâmbesc, şeful te bate pe umăr, colegii te invită la masă! Domeniul avantajat de conjunctura astrologică este cel al comunicării, dar nimeni nu e profet în ţara lui! Dacă ai de convins, pe cineva, poate pe mai mulţi, trebuie să fii foarte elocvent. Cu toate că pare a fi încă o zi bună, evită nepăsarea şi nerăbdarea. Fii prudent şi precaut, când discuţi, negociezi şi mai ales în convorbirile la telefon! Nu promite nimic, mai ales membrilor familiei.

VĂRSĂTOR

Conjunctura arată o zi bună. Cu mai mult realism şi mai puţine iluzii faţă de cei din jur poţi să te simţi confortabil. O veste din presă te interesează, dar nu exagera impactul asupra ta! Configuraţia astrologică îţi este favorabilă, în special în ceea ce priveşte noile idei, noile proiecte, noile căi de urmat. Trebuie doar să îndrăzneşti, norocul ajută pe cei curajoşi! Eşti în pragul crizei de timp, ai multe de făcut în weekend şi timpul este scurt. Trebuie să te organizezi, să termini lucrurile, şi să nu mai pierzi timpul.

PEŞTI

O zi favorabilă, mai puţin în domeniul familiei. Cu tact şi calm poţi evita discuţiile mai tăioase. Zâmbeşte şi nu te lăsa provocat. Găseşte subiecte, care în mod tradiţional aduc consensul! Din cauza unor fanfaroni nefolositori tensiunea nervoasă creşte în jurul tău. Nu trebuie să te implici şi tu, păstrează-ţi modul de viaţă, calmul şi mintea limpede şi chiar puţin umor! Dimineaţa, evita la birou, sau oriunde te afli, orice lucru, vorbă, faptă sau gest care pot avea o implicatie sau un aspect din domeniul legal sau al jurisprudenţei. Nu semna contracte, nu încheia înţelegeri!