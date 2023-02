HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR  16 februarie 2023. Epoca noastră, a crizelor, are nevoie de filosofia speranței  

16 februarie

Pe 16 februarie s-au născut John McEnroe, Machito, Hugo De Vries, Carlos Paredes, Mario Sabato, Sonny Bono, Lucia Demetrius, Mihai Grămescu, Constantin Stoiciu.

Pe 16 februarie, în calendarul creștin-ortodox sunt Sfinții: Pamfil, Valent, Pavel, Seleuc și Flavian. Mi-a atras atenția Cuv. Flavian. Interesant cuvios, care şi-a făcut pe vârful unui munte o chilioară şi a petrecut acolo şaizeci de ani fără să vadă şi să audă pe cineva, ci numai înteletnicindu-se cu cercetarea cărţilor. Nu s-a îmbolnăvit niciodată şi s-a săvârşit din lumea aceasta la aproape o sută de ani. Deştept Sfânt, Cuv. Flavian!

Tot pe 16 februarie, în calendarul creştin ortodox, este Sf. Pamfilie, Pamfil. Tradiţia spune că dacă în această zi a Sf. Pamfilie este soare şi timp frumos, iarna se întoarce în putere. Să ne amintim că Phil, marmota, pe 2 februarie, a fost foarte hotărât să indice că nu scăpăm ușor de iarna asta capricioasă!

Norm Frisen este profesor asociat la Departamentul de Tehnologie Educațională de la Universitatea de Stat Boise din Idaho. A scris un eseu apărut în mai multe reviste ”open-source”, care mi-a plăcut, fiind vorba despre speranță. Iată-l, în adaptarea mea:

„Avem o nouă imagine a societății… și apoi din aceasta avem o nouă imagine a religiei… Mă simt mai grandios acum decât atunci, pentru că acum cred că aș numi-o baza unui [nou] universalism…” predicția îndrăzneață a unității și reînnoirii nu vine nici de la un profet cu barbă, nici de la un guru New Age. Ideea că societatea și religia se îndreaptă către un nou universalism vine în schimb de la psihologul Abraham Maslow vorbind studenților în anul 1972. Maslow este renumit pentru ideea sa de auto-actualizare și ierarhia nevoilor umane. Această ierarhie conduce individul de la nevoi fiziologice și de siguranță ușoare (de exemplu, hrană, adăpost) prin iubire, apartenență și stima, până la auto-actualizare. Astăzi, ideile lui Maslow revin la modă, acoperite în nenumărate cărți de auto-perfecționare precumTranscend: The New Science of Self-Actualization (2020) de Scott Barry Kaufman, sau The Brother’s Handbook: Abraham Maslow’s Hierarchy of Needs Revised for the Black Man (2020) de Byron Cowan .

Teoriile lui Maslow se bazează pe ideea că, în „esența noastră”, oamenii sunt „un animal care își dorește ceva perpetuu”. Dorințele noastre sunt interconectate și interdependente: într-o progresie treptată, îndeplinirea unei dorințe sau nevoi permite urmărirea altei dorințe sau nevoi superioare. Fiind cel mai înalt, urmărirea realizării de sine este un scop în sine. „Auto-actualizatorii”, spune Maslow, pot realiza dorința „de a deveni din ce în ce mai mult” din ceea ce sunt, „de a deveni tot” ceea ce sunt „capabili să devină”. Concentrându-ne în acest fel asupra potențialității umane mai degrabă decât asupra anormalității, Maslow a stabilit ceea ce el a numit o „psihologie pozitivă”: studiul și sprijinirea sănătății mentale optime. Subliniind autoactualizarea și un nou „universalism” uman, Maslow nu este singur. Alți gânditori – de la Francis Bacon la Francis Fukuyama – au celebrat viziuni utopice similare despre împlinire și universalitate.

Ideea că scopul final al vieții este atingerea împlinirii de sine nu se limitează la filosofie și psihologie pop. Acesta este exprimat în sloganuri de zi cu zi, cum ar fi „Fii cea mai bună versiune a ta în care poți fi” sau avertismente că „Prea mulți dintre noi nu ne trăim visele pentru că ne trăim fricile”. Cu toate acestea, în 1954, Maslow a descoperit că adevărații auto-actualizatori nu sunt atât de ușor de găsit. În screening-ul a 3.000 de studenți pentru cercetarea sa, el a putut identifica „doar un subiect imediat utilizabil și o duzină sau două, posibile viitoare („creștere bună”). În rândul publicului larg, Maslow a constatat că „trebuie să înceteze să excludă un posibil subiect pe baza unor deficiențe, greșeli sau prostie… niciun subiect nu este perfect”. Această absență izbitoare a subiecților „care s-au dezvoltat… până la statura deplină de care sunt capabili” nu este doar o chestiune de selectivitate a cercetătorilor și imperfecțiunea umană. Ea provine din discontinuitățile, erorile, eșecurile, eșecurile și crizele care fac parte din toate viețile noastre.

COVID -19, criza de sănătate reprezintă probabil cel mai recent exemplu „universal”. În timpul primelor valuri de pandemie, cu toții am experimentat discontinuități și întreruperi, de la neplăceri minore (purtarea măștii, vaccinare, autoizolare) până la crize în toată regula (pierderea locului de muncă, boală gravă, deces). Cum se potrivesc acestea în povestea vieții noastre? Ce contribuie ele la creșterea noastră, la a deveni „tot ce” de care „suntem capabili”? În psihologia pozitivă a lui Maslow, aceste perturbări pot reprezenta doar impedimente și privațiuni. Ca un joc existențial pe computer, ele implică o coborâre forțată în ierarhia nevoilor.

Dar există un mod foarte diferit de a înțelege creșterea, perturbarea și criza. Este articulat nu de un psiholog, ci de un student al existențialistului german Martin Heidegger. Acesta este Otto Friedrich Bollnow, care a început în 1925 cu un doctorat în fizică și a cărui scriere pedagogică și filosofică a continuat până în anii 1980. Bollnow s-a luptat cu afirmația lui Heidegger că ne descoperim sinele autentic prin experiența angst -ului – o criză de anxietate și groază – care apare doar atunci când ne confruntăm cu realitatea propriei morți. Bollnow a ajuns să creadă că nu este întotdeauna moartea și neliniștea care joacă acest rol crucial de dezvoltare. Alte tipuri de crize sunt la fel de importante, la fel și alte emoții și experiențe. Bollnow a observat că:

Pare să aparțină naturii vieții umane faptul că ea nu procedează ca un proces unitar și continuu de progres și dezvoltare. Mai degrabă, trebuie să treacă prin faze succesive și distincte, care sunt separate una de alta prin pauze și conform cărora viața din când în când începe din nou, cu un nou început.

Știri despre o lovitură letală, moartea într-un accident de mașină, un diagnostic medical grav, sau o tulburare în familia apropiată, pot constitui o criză. Astfel de evenimente nu reprezintă o scurtă pauză după care ne întoarcem neschimbați la activitățile noastre anterioare. De asemenea, aceste crize nu pot fi create „artificial” sau planificate în avans și nu se poate trece prin crizele altcuiva în numele lor.

Crizele provocate de pandemia de COVID au însemnat noi începuturi pentru mulți dintre noi. La începutul lui 2020, pe măsură ce COVID s-a răspândit pe tot globul, niciunul dintre noi nu și-a putut imagina cum ar fi viața noastră după aceea. Și foarte puțini dintre noi s-au întors pur și simplu la exact cine sau ce eram înainte. „O criză reprezintă o lichidare… dispariția unei ordine vechi [după care] începe o nouă ordine”, așa cum spunea Bollnow în anul 1959. În loc să faciliteze o ascensiune treptată într-o ierarhie, crizele conduc adesea la un fel de reluare, o cârmire într-o nouă direcție. „Noul început acum nu mai înseamnă preluarea unei noi sarcini în linia continuă a mișcării progresive, ci mai degrabă întoarcerea în timp, pentru a prelua din nou ceea ce a început mai devreme”. Crizele ne schimbă profund; ele contribuie la maturizarea noastră și, astfel, modelează cine devenim în cele din urmă: „Numai trecând prin crize, viața își asumă ființa sa autentică”, conchide Bollnow în 1987. Crizele au un mod (uneori fără milă) de a ne aminti de propriile noastre limite și vulnerabilitate. La ani după Bollnow, educatorul și psihologul american Jack Mezirow a văzut „evenimentul de criză” ca un moment cheie în înțelegerea „învățării transformatoare” a adulților.

Dezvoltarea noastră are loc printr-un fel de dialectică – o mișcare între crize periodice și momente de reînnoire și întinerire. „Această mișcare înainte și înapoi”, subliniază Bollnow, nu este despre „evenimente accidentale și evitabile, ci aparține mai degrabă naturii vieții”. Astfel de evenimente trebuie, de asemenea, văzute ca redirecționând nu numai modul în care ne-am putea dezvolta și progresa, ci și ce direcție și scopul ar putea lua de fapt o astfel de creștere. În acest sens, orice autoactualizare am putea realiza în viața noastră depinde de eșecurile și pierderile pe care le-am suferit. Din păcate, aceste tipuri de perspective nu atrag acel interes pe care, să zicem, îl are o nouă știință a autoactualizării. Optimismul grandios al lui Maslow este încă admirat astăzi, în timp ce perspectivele mai realiste ale lui Bollnow sunt uitate în liniște.

Ideea lui Maslow de autoactualizare susținută în vârful unei ierarhii de nevoi umane pe deplin satisfăcute, este un mit. A fi angajat cu remunerație, a fi implicat în relații sociale, familiale și intime sănătoase, a te bucura de sănătate fizică, stima de sine, putere și libertate: toate acestea sunt activități demne tocmai în sensul că necesită atenție și efort continuu. Mai mult, trăim într-o perioadă de crize multiple, simultane, în ceea ce britanicii au numit o „permacriză”. Există o criză energetică; China se confruntă încă cu COVID-19 și poate și cu o criză financiară; în Statele Unite, inflația și poate chiar viitorul democrației este în criză. Și peste toate, războiul din vecini, din Ucraina, NATO proxy contra Rusiei. Iar, de câteva zile frica viscerală de un cutremur distrugător. ”Pe Pământ oamenii o duc prost” vorba lui Adrian Păunescu, Dumnezeu să-l odihnească.

Întreprinzând o mare parte din munca sa matură în ultimii ani ai celui de-al Doilea Război Mondial și în timpul reconstrucției Germaniei, Bollnow nu era străin de crize și de noile începuturi. În loc de neliniștea lui Heidegger , Bollnow credea că o orientare interioară și un cadru de spirit destul de diferit sunt importante. Aceasta este speranța, pe care Bollnow a văzut-o ca piatra de încercare a emoției și existenței umane: „Speranța indică astfel terenul mai adânc în care sunt înrădăcinate sentimentele de răbdare și securitate și fără de care [noi] nu am fi niciodată capabili să ne relaxăm atenția sau să mergem să dormim liniştiți.” Speranța „vine la noi fără niciun efort din partea [noastre], ca un fel de dar sau har”, adaugă Bollnow. Este un cadru de spirit care ne leagă de viitor, nu ca inevitabilitatea propriei morți, ci ca „o sursă infinită de noi posibilități”. Speranța poate oferi un teren ferm pe măsură ce crizele ne lovesc, ne provoacă și ne schimbă. Ceea ce este nevoie nu este nici un nou universalism, nici satisfacție perpetuă sau autoactualizare, ci deschiderea pe care numai speranța o poate oferi.

Ca să-l parafrazez pe Tamango: ”…speranța este un lucru foarte mare!” De aceea vă spun mereu să aveți speranță, mâine mai avem o șansă, doar este o altă zi!

NOTĂ

Cu mare regret și neplăcere am aflat de moarte lui Raquel Welch. O să revăd filmul în care a debutat, ”Călătorie Fantastică” un SF aș spune medical, un submarin miniaturizat care navighează prin corpul unui savant pentru rezolvarea unui AVC. RIP!

HOROSCOP 16 februarie 2023

BERBEC Ești bârfit și dușmanii se bucură. Ai suficiente motive să ataci, dar te stăpânești. Nu vrei să te dai în spectacol, să joci marea scenă! Ai probleme, eşti în criză de timp, nu ai bani! Dimineaţă densă, atenţie să nu-ţi depăşeşti domeniul de competenţe. Eşti favorizat pe plan sentimental, aşa că uită-te bine în jur, poate întâlneşti pe cineva, cumva. Pe seară la un film. Atenţie la viroze, la alergii şi la rudele care îţi doresc binele. Nu se ştie care sunt mai periculoase!

TAUR Dimineața, atenţie la frig şi umezeală, îmbracă-te corespunzător şi fii atent la ceață și gheață! Perioada este favorabilă, mai puţin în adaptarea termică. Prudenţă în relaţiile de serviciu! Treci printr-o perioadă de iritabilitate acută, aşa că evită hotărârile pripite şi starea de nervozitate. Zâmbeşte şi poate totul se rezolvă. Pe cât posibil, astăzi nu schimba nimic din ce ai stabilit anterior, atât în afaceri cât şi în dragoste. Fi selectiv şi reţinut în promisiuni, mai ales nu promite nimic pe termen lung.

GEMENI Nu-ţi da arama pe faţă, mai așteaptă! Cei din jurul tău nu sunt bine dispuşi. Poţi face schimbări de program, dar fără implicări majore. Aşteaptă, fără să vorbești mult, să treacă ziua! Trebuie să te concentrezi astăzi pe problemele urgente care te pot face să pierzi bani. Sună prietenii, ca să vezi ce mai fac, dar nu uita că şi ei au probleme urgente şi facturi de plătit. Amână orice ai de făcut până după amiază când configuraţia stelelor îţi este mai favorabilă. Supraveghează cheltuielile şi redu-le sau renunţă la cele pe care le consideri extravagante.

RAC Înainte să pronunţi sentinţe și să condamni, vezi motivele reale ale celor din jurul tău. Poate este o situaţie obiectivă, poate poţi să-i ajuţi pe cei în cauză, obţinând astfel noi aliaţi. Nu reacţiona la nimic, taci şi zâmbeşte, mai ales dacă provocările vin din partea colegilor de serviciu Mai ales dacă este o colegă. O atitudine de felul „da, înţeleg, sunt de acord cu tine!” descureajează o femeie pusă pe scandal. Ceva legat de un aspect legal, de jurisprudenţă, poate fi şi o moştenire sau în general atitudinea ta faţă de viaţă şi de persoana respectivă. Cooperează mai strâns cu partenerii, colegii, rudele şi spune-le exact şi precis ce aştepţi de la ei.

LEU Folosește ziua ca să renunți la unele tabieturi care nu mai corespund prezentului. Calm şi răbdare, ca să anulezi influenţa unor insatisfacții de la serviciu şi a unor temeri pentru familie. Conjunctura astrală favorizează domeniul emoţional. Poţi încerca să lămureşti o problemă sentimentală care te obsedează. Mai mult o neînţelegere. Încercă astăzi, poate merge ca pe roate. Nu trebuie să te prinzi în jocul celorlaţi, mai ales dacă bănuieşti că este aranjat. Nu întreprinde nimic important sau riscant. Ia lucrurile mai uşor, aproape în glumă!

FECIOARĂ Eşti în postura plăcută nativilor să analizeze detalii, să taie firul în patru. Ziua este favorabilă pentru activităţile tale obișnuite. În general, lumea uită, fă-o să-şi amintească de tine! Dacă eviţi tot ceea ce se poate numi nou, poate fi o zi obişnuită. Pe care o poţi colora cu ceva muzica bună, la caşti, numai pentru tine. Trebuie să te izolezi puţin de haosul din jur. Se apropie nişte termene, stresul este în creşte. Fie că este o întâlnire importantă, fie că ai un prag în viaţă, sau o reuniune de familie, sfatul meu este să te grăbeşti încet!

BALANŢĂ La serviciu se contează pe tine pentru finalizarea unui proiect. Dar, găsești suficiente argumente ca să-i faci pe cei din jur să sară în ajutorul tău. Unde-i unul, nu-i putere, cooperează! Ai o problemă care te obsedează dar astăzi există o conjunctură favorabilă, şi împotriva sorţilor, printr-o abordare directă şi iscusită poţi avea câştig de cauză, sau măcar să progresezi. Nu te repezi să intri în discuţii tăioase – pot degenera. Conflict dintre simţăminte şi logică. Nu forţa găsirea unei soluţii, temporizează, doar.

SCORPION Simţul tău practic, realist, te ajută în situaţiile dificile. Nu complica inutil, cu filosofii de doi bani, mergi drept la ţintă! Cei din jur te plac, profită ca să-ţi promovezi interesele. Sunt doua probleme principale – spun Venus şi Marte – de care depind cursul zilei de astăzi. Cel puţin un raspuns pozitiv, cu siguranta. Mai sunt inca doua-trei situatii care evolueaza bine – poate nu chiar cum te așteptai, dar cu putin efort, poți să reuşeşti. Daca vrei să incepi ceva, orice, şi/sau sa provoci nişte deplasări de oameni și obiecte – cea mai buna zi este ziua de astăzi!

SĂGETĂTOR Vrei să te foloseşti de logică, de ştiinţă, de tehnologie, în dauna intuiţiei. Greşeşti, este păcat, risipeşti timpul! Lucrurile, relaţiile umane, se rezolvă simplu, prin metode emoţionale! Dispoziţia ta sufletească este dintre cele mai bune. Ai o mare dorinţă de a dărui şi chiar faci mici cadouri, aşa, fără motiv, sau cu motiv evident, ca să atragi atenția. Nu fă confidenţe despre viaţa ta personală, despre proiectele tale de viitor, mai ales la serviciu, sau la şcoală. Nu uita că ceea ce este important pentru tine, poate să nu fie interesant pentru cei din jurul tău.

CAPRICORN Fără să ai baghetă și joben, astăzi parcă ai fi un magician! Totul îţi iese, cum trebuie, „la sfert de cheie”, cei din jur îţi zâmbesc, şeful te bate pe umăr, colegii te invită la masă! Cu toate că vremea şi vremurile te influenţează negativ şi treci printr-o perioadă mediocră, astăzi te distrezi şi te simţi bine. Schimbările bruşte şi perioadele de incertitudine si anxietate, adica crizele, îţi sunt favorabile pentru ca te motivează şi îţi permite să-ţi pui la bătaie capacităţile tale de supraviețuitor.

VĂRSĂTOR O zi liniștită și calmă, pentru o bună parte din nativi. Aspecte bune, cu Soarele în zodie. Vorba Luceafărului, ți-e sete de repaos! Pauzele lungi și dese, cheia marilor succese! Lasă medicamentele şi remediile neprescrise deoparte şi mai ales continua căutare a adevărului „absolut”: tot nu ai ce face cu el, nici nu te eliberează, nici nu te face mai puternic, ci doar te doare. Este bine să dai dovadă de prudenţă la tot ceea ce înseamnă uniune, asociaţie, adunare. Poţi să primeşti o veste despre nişte realizări mici, dar care pot să te bucure mult.

PEŞTI La serviciu – tact şi calm ca să eviți discuţiile mai tăioase. Zâmbeşte şi nu te lăsa provocat. Găseşte subiecte, care în mod tradiţional aduc consensul, Neptun te ajuta să treci de furtună! Conjunctura astrologică indica mai multe posibilitaţi sa ieşi din criza de timp in care te-ai bagat cu obisnuita ta comoditate şi dorinţă de a face lucrurile bine şi chiar perfecte! Posibile schimbări şi veşti plăcute. Fii la obiect în ceea ce vrei sa spui. Evita divagaţiile şi comparaţiile care nu fac decât să te încurce.