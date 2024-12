Haos la Vatican. O femeie dezbrăcată a vrut să-l fure pe pruncul Iisus

Haos la Vatican. O activistă ucraineană Femen a încercat să fure Pruncul din scena Nașterii Domnului de la Vatican. Tânăra în vârstă de 28 de ani s-a dezbrăcat și s-a dus spre șopronul din fața bazilicii. Femeia în sânii goi a încercat să prindă pruncul, dar misiunea a eșuat.

Agenții inspectoratului Vatican au blocat-o pe activista grupului Femen înainte ca aceasta să reușească să ajungă la colibă, unde se află personajele Nașterii Domnului. Tânăra de 28 de ani a fost arestată sub acuzația de rezistență unui funcționar public. Mâine va avea loc audierea directă, în cadrul căreia procurorul Saverio Francesco Musolino va decide dacă să o acuze pe tânără pentru tentativă de furt și acte obscene într-un loc public.

Vatican city , yesterday. A topless Femen activist tries to destroy the nativity scene on St. Peter's Square.

Where are the Swiss guards when you need them? pic.twitter.com/6492fcpPDm

