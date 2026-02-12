Au fost desemnați cei 10 finaliști care intră în finala Eurovision România. Lista artiștilor și programul competiției

Juriul Selecţiei Naţionale pentru Eurovision 2026 i-a ales pe cei zece finalişti care vor concura în Marea Finală, programată pe 4 martie, în direct la TVR. Organizatorii au decis să implice publicul în alegerea unui al 11-lea finalist, prin procedura „Wild Card din partea publicului”.

Aleşii sunt Alejandro Zandes & Emil Rengle („Bailando Solo”), Alexandra Căpitănescu („Choke Me”), Edward Maya x LavBbe x Costi („Everybody Needs Somebody”), Emy Alupei („Tili Bom”), HVNDS („HVNDS - DOR”), Monica Odagiu („Fereastră Pentru Un Orb”), Olivia Addams („Croco”), Robert Lukian („Fire to the lies”), Vanu („Therapy Enemy”) şi Yguana („Happy Birthday”).

Cele cinci piese clasate pe locurile 11–15 în semifinală sunt: Alexa & Aria Moon – „iELE”, Antonio Pican - „Humans”, Bogdan Medvedi - „Broken Heart”, Impact – „Bengalo” şi Wrs - „All The Way”. Piesa care va aduna cele mai multe vizualizări pe canalul oficial de YouTube al TVR va intra în finală alături de cei zece concurenţi selectaţi de juriu.

Publicul va putea urmări piesele eligibile într-un playlist dedicat începând de joi, după anunţarea rezultatelor în Telejurnalul de la ora 20.00, până duminică, 15 februarie, la ora 19.00. Lineup-ul finalei va fi completat duminică seara, când se va anunţa piesa câştigătoare a wild card-ului.

Ulterior, TVR va publica un playlist cu toate cele 11 piese calificate, disponibil până la 4 martie, ora 12.00. Marea Finală se va desfăşura în studiourile TVR pe 4 martie, unde juriul va alege reprezentantul României la Eurovision Song Contest 2026. În finalei, publicul va putea influenţa alegerea, numărul de vizualizări ale fiecărei piese din playlist urmând să fie luat în calcul în cazul unui balotaj.

În premieră, finala va fi transmisă online cu interpretare în limba semnelor române (LSR), realizată de Marieta Negru şi Andreea Darie, doi interpreţi hipoacuzici, împreună cu jurnalistul TVR Lena Dermengiu, interpret autorizat în LSR.

România va participa în semifinala a doua a concursului internaţional pe 14 mai, în prima parte a serii, la Viena. Eurovision Song Contest 2026, ediţia cu numărul 64, se va desfăşura sub sloganul „United by Music”, cu semifinalele pe 12 şi 14 mai şi finala pe 16 mai. La competiţie vor lua parte 35 de ţări, printre care Albania, Armenia, Australia, Austria, Azerbaidjan, Belgia, Bulgaria, Croaţia, Cipru, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Georgia, Germania, Grecia, Israel, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Moldova, Muntenegru, Norvegia, Polonia, Portugalia, San Marino, Serbia, Suedia, Elveţia, Ucraina şi Marea Britanie. Ediția precedentă a concursului a fost câştigată de JJ, reprezentantul Austriei, cu piesa „Wasted Love”.