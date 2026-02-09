Spotify introduce butonul care îi poartă pe utilizatori în lumea cărților tipărite. Cum le vor putea cumpăra

Platforma suedeză Spotify, cunoscută mai ales pentru serviciile de streaming muzical, face un pas neaşteptat în domeniul literar. După ce a introdus cărţile cărţile electronice, compania a anunţat că va începe să vândă şi versiunile tipărite ale acestora, printr-un parteneriat cu Bookshop.org.

Pe paginile cărţilor electronice din Spotify va apărea un buton special, care le va permite utilizatorilor să achiziţioneze cartea în format fizic. Această acţiune va redirecţiona cititorii către Bookshop.org, unde se va finaliza comanda.

Strategia Spotify se diferenţiază de cea a librăriilor tradiţionale, care încearcă să vândă mai întâi cărţile fizice, iar apoi să promoveze versiunea electronică. În cazul platformei suedeze, accentul este pe experienţa digitală, cu posibilitatea de a trece ulterior la formatul tipărit.

Funcţia de cumpărare a cărţilor va fi disponibilă în primăvara acestui an în Statele Unite şi Marea Britanie. Momentan nu există informaţii despre extinderea serviciului şi în alte regiuni.

Această iniţiativă marchează o nouă etapă în diversificarea afacerilor Spotify, care în ultimii ani s-a extins dincolo de muzică, explorând audiobook-uri, podcasturi şi acum literatura tipărită. Extinderea în mediul fizic reprezintă însă o premieră pentru platformă.

Spotify, una dintre cele mai populare platforme de streaming muzical la nivel global, a confirmat recent că a fost ținta unui incident de securitate de amploare. Potrivit companiei, un volum semnificativ de date a fost copiat fără autorizare de pe sistemele sale.

Incidentul a fost revendicat de un grup de hackeri care se autodeclară Anna’s Archive. Aceștia susțin că au obținut acces la catalogul muzical al platformei și intenționează să îl distribuie online. Datele publicate de grup indică faptul că aproximativ 86 de milioane de fișiere audio și metadatele pentru peste 256 de milioane de piese ar fi fost extrase, totalizând aproape 300 terabytes. Reprezentanții Spotify au confirmat că au identificat activități neautorizate de tip „scraping” și au dezactivat conturile folosite pentru aceste acțiuni.

La finalul anului trecut, compania a anunțat implementarea unor noi măsuri de securitate pentru a preveni atacurile similare în viitor.

„Am introdus sisteme suplimentare pentru a contracara aceste tipuri de atacuri și monitorizăm constant comportamentele suspecte”, arătau aceștia.