Când va fi disponibil Spotify Wrapped și ce pași trebuie să urmezi pentru a-l avea

Așteptarea a luat sfârșit pentru fanii Spotify. Miercuri, 3 decembrie, platforma a dezvăluit mult așteptata funcție care compilează într-o singură prezentare cele mai ascultate melodii, podcasturi și cărți audio, oferind o retrospectivă personalizată și captivantă a anului, potrivit dailyrecord.co.uk.

Spotify a dezvăluit în sfârșit detalii despre ediția din acest an a funcției sale populare Wrapped, însă utilizatorii trebuie să parcurgă câțiva pași simpli pentru a descoperi propriile statistici.

Deși lansarea Wrapped variază de la an la an, serviciul de streaming a folosit rețelele sociale pentru a oferi indicii că marea surpriză este aproape, împreună cu o listă în trei puncte menită să ajute fanii să se pregătească.

Mai exact, compania a publicat o imagine cu lista sa promițând că Wrapped „va fi disponibil foarte curând”. Cei interesați sunt sfătuiți să își actualizeze aplicația Spotify, să asculte artiștii preferați din top și să se bucure de lansarea ediției Wrapped 2025.

Spotify a scris pe contul oficial de Instagram: „Ești gata pentru #SpotifyWrapped? Nu uita să îți actualizezi aplicația astăzi. Wrapped vine în curând!”.

Funcția anuală, lansată pentru prima dată în 2016, compilează topurile muzicale ale utilizatorilor și oferă o retrospectivă completă a melodiilor ascultate pe parcursul anului.

În fiecare an, milioane de utilizatori Spotify așteaptă cu nerăbdare un eveniment care le transformă obiceiurile muzicale în statistici: Spotify Wrapped. Această funcție le oferă ascultătorilor o privire personalizată asupra propriului an muzical, prezentând artiștii, melodiile și genurile preferate în 2025.

Spotify Wrapped nu este doar un simplu rezumat, este o adevărată călătorie prin emoțiile și momentele ascultătorilor. Printr-o combinație de grafice interactive și liste de redare personalizate, fiecare utilizator poate vedea cât de mult a ascultat anumite melodii sau albume, câți artiști noi a descoperit și chiar ce gen muzical a dominat cel mai mult în anul 2025.

Popularitatea Wrapped a crescut semnificativ datorită faptului că mulți utilizatori aleg să împărtășească rezultatele pe rețelele sociale, transformând statistica personală într-o conversație publică despre gusturi și preferințe muzicale. În acest fel, Spotify nu doar că își consolidează baza de utilizatori, dar creează și un fenomen cultural anual.

Pentru artiști, Wrapped reprezintă o oportunitate de a-și analiza direct impactul asupra publicului și de a înțelege mai bine cine le ascultă muzica și în ce context. De la superstaruri globale la creatori independenți, fiecare are șansa de a vedea exact cum muzica lor a rezonat în întreaga lume.