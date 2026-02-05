Horoscopul lui Dom’ Profesor,  6 februarie 2026. Forma timpului (II)

Pe 6 februarie s-au născut Ronald Reagan, „Babe” Ruth, Bob Marley, Axl Rose, Eva Braun, Francois Truffaut, Natalie Cole, Patrick MacNee, Geo Bogza, Cătălin Crişan, Adrian Maniu, Sorin Holban.

Încă o zi fără nicio menţiune în calendarul arhaic, cel tradiţional. De fapt până pe 10 februarie, de Sf. Haralambie, lumea muncea, trudea, nu mai avea timp de sărbătoare, pentru că se apropie primăvara.

În calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii Vucol din Smirna, Fotie, patriarhul Constantinopolului, Varsanufie cel Mare și Ioan din Gaza. Din Gaza? Cum? Dar este zi de post aşa că lăsăm pe altă dată... Nu, nu este zi de post, sunt harţi, îndulciţi-vă!

Dragi lupi, padawani şi hobbiţi, când vedeţi un articol care are generalităţi ca: „oamenii de ştiinţă britanici au descoperit” sau „medicii au stabilit”, sau „astrologii au spus”, feriţi-vă! Încetaţi imediat să citiţi! Este o păcăleală, în cel mai bun caz, se referă la alte tărâmuri geografice, la alte populații, cu alte obiceiuri!

Să nu ziceţi că nu v-am spus! Neprecizarea sursei, neindicarea numelui celui de la care provine descoperirea, vestea, cercetarea, informaţia, naşte cel puţin bănuiala unei interpretări greşite.

Mai ales în astrologie! Ştiţi vorba: „există astrologi, nu astrologie!” Sunt o mare varietate de şcoli astrologice, de metode şi interpretări. Nu se poate afirma, în nici un caz, că: „astrologii spun”. Este un caz de „generalizare nepermisă”, cum se învaţă la şcoala de ziaristică. Întotdeauna trebuie indicată sursa, persoana, altfel tot articolul este lovit de nulitate.

Am tot văzut publicându-se fel de fel de „horoscoape” pentru anul 2026 şi Noul An chinezesc al Calului roșu de Foc, pozitiv, care se apropie. Am făcut prostia, recunosc, să verific aceste „horoscoape”. Aiurea! Nimic nu se potriveşte cu efemeridele, cu interpretările astrologice, cu un minim de cunoştiinţe astrologice!

Ori erau făcute pentru planeta Marte, sau erau concepute de către jurnalista de modă în transă zodiacală. Traduceri cu „Google”, care nu se potrivesc fusului nostru orar! După cum imi spune o corespondentă, care mi-a semnalat aceste „horoscoape”: „dacă le citesc, recunosc singură că sunt proasta proastelor!” Ei nu chiar așa, se spun minciuni în domenii mult mai importante și sensibile, în economie, politică, învățământ. Ce pretenții să avem de la ”astrologi”?

Nu, nu am uitat, revin cu a doua parte a eseului ”Forma timpului”.

Diagramele evolutive ale lui Darwin seamănă cu niște copaci cu ramuri bifurcate. După cum explică istoricul științei Peter Bowler, acest lucru implică pe bună dreptate că „evoluția nu are o linie principală și, prin urmare, niciun scop anume”: „Rasa umană nu este produsul final inevitabil al evoluției animale, ci o specie neobișnuită formată printr-o combinație unică de circumstanțe impuse strămoșilor săi”. Cu toate acestea, Darwin s-a asigurat că „ Originea speciilor” poate fi interpretată ca fiind progresistă.

De exemplu, cartea afirmă fără menajamente că formele de viață „tind să progreseze spre perfecțiune”. Contemporanii lui au luat în considerare acest lucru, încorporând cu bucurie evoluția în povestea lor mai amplă a progresului. Evoluția darwinistă a fost portretizată nu ca un copac cu multe ramuri, ci ca o săgeată: în timp, speciile au evoluat într-o linie de la mai puțin perfect, la mai perfect.

În filosofie, conceperea timpului ca o linie a condus la dezbaterea gânditorilor despre realitatea trecutului și a viitorului. Imaginați-vă o linie: toate părțile sale, fracțiunile de cerneală care o alcătuiesc, există. Când ne imaginăm timpul ca o linie, acest lucru ne face să credem că toate părțile sale există și ele. În anii 1870, filosoful german Hermann Lotze a devenit îngrijorat de acest lucru. „Vorbim despre Timp ca despre o linie, dar”, scrie el, „concepția unei linii implică aceea a unei realități aparținând în mod egal tuturor elementelor sale. Timpul însă nu corespunde acestui lucru”. Pentru Lotze, dacă timpul ar fi o linie, ar „avea un singur punct real”: „prezentul”.

Filosofia de la începutul secolului al XX-lea a fost martora unor dezbateri majore privind realitatea trecutului și a viitorului. În opinia mea, aceste dezbateri au fost declanșate de noua idee că timpul este o linie. De o parte a acestora s-au aflat persoane precum Lotze, care susținea că există doar prezentul.

Henri Bergson a pledat, de asemenea, pentru irealitatea viitorului, atacând concepția liniară a timpului. Prima sa carte, ”Timpul și liberul arbitru” (1889), susține vehement că „timpul nu este o linie” (sublinierea mea). În mod amuzant, în traducerea în limba engleză a acestei cărți, intrarea din index pentru „Linie” oferă referințe de pagină la „timp”.

Mai târziu, Evoluția creativă (1907) a lui Bergson atacă noile arte ale cronofotografiei și cinematografiei, pentru că nu reușesc să surprindă adevărata natură a timpului. Francezul scrie: „Din galoparea unui cal, ochiul nostru percepe în principal o formă caracteristică, esențială...”. În schimb, „fotografia instantanee” „răspândește” spațial galoparea calului, portretizând simple „ variații cantitative ”. Ochiul liber surprinde forma galopului unui cal într-un mod în care fotografia nu o poate face.

De cealaltă parte a acestei dezbateri s-au aflat persoane precum filosoful britanic Victoria Welby , care s-a bazat pe cronofotografie și pe a patra dimensiune pentru a susține că timpul este literalmente spațiu.

Trecutul este la fel de real ca o bucată de pământ pe care tocmai am călătorit-o, viitorul la fel de real ca țara care așteaptă „sub un orizont dat”. În mod similar, Bertrand Russell a susținut: „Trecutul și viitorul trebuie recunoscute ca fiind la fel de reale ca prezentul”. Evocând noi forme de artă, Russell își descrie cu mândrie viziunea ca fiind „cinematografică”.

Colegul său, Samuel Alexander, a pledat, de asemenea, pentru realitatea trecutului, prezentului și viitorului și oferă o teorie cinematografică similară. Dacă am putea vedea corect lumea, susține Alexander, am vedea că evenimentele trecute nu „dispar”. Ele s-au „mutat înapoi pe film”. Prezentul nostru este doar mai departe pe bobina de film care este realitatea.

Desigur, cea mai bună dezvoltare produsă de conceperea timpului ca o linie a fost călătoria în timp . Oamenii și-au imaginat vizitarea trecutului sau a viitorului într-un fel sau altul timp de secole – prin vise sau viziuni – dar H.G. Wells i-a dat o abordare complet nouă, științifică. Romanul său, Mașina timpului ( 1895), s-a inspirat direct din „a patra dimensiune” a lui Hinton pentru a explica cum putem călători în timp. După cum spune călătorul său fictiv în timp :

”Există, de fapt, patru dimensiuni, trei pe care le numim cele trei planuri ale Spațiului și o a patra, Timpul. Există, totuși, o tendință de a face o distincție ireală între primele trei dimensiuni și cele din urmă, deoarece se întâmplă ca conștiința noastră să se miște intermitent într-o singură direcție de-a lungul celei din urmă de la începutul până la sfârșitul vieții noastre ...”

De fapt, asta se înțelege prin a Patra Dimensiune. Este doar un alt mod de a privi Timpul.

Decenii mai târziu, Wells a descris nucleul romanului său ca fiind „ideea că Timpul este o a patra dimensiune și că prezentul normal este o secțiune tridimensională a unui univers cvadridimensional”. Acesta este Hinton pur, scris cu majuscule.

”Mașina Timpului” concepe, de asemenea, cu bucurie timpul ca pe o linie:

”Oamenii de știință știu foarte bine că Timpul este doar un fel de Spațiu. Iată o diagramă științifică populară, o înregistrare meteorologică. Această linie pe care o trasez cu degetul arată mișcarea barometrului. Ieri a fost atât de sus, aseară a scăzut... Cu siguranță mercurul nu a trasat această linie în niciuna dintre dimensiunile spațiului recunoscute în general? Dar cu siguranță a trasat o astfel de linie și, prin urmare, trebuie să concluzionăm că acea linie a fost de-a lungul Dimensiunii Timp.”

Linia barometrului a fost trasată prin timp, transformându-l într-o altă dimensiune a spațiului. Și, bineînțeles, pentru povestea lui Wells, conceperea timpului ca a patra dimensiune a spațiului permite călătoria în timp. Unul dintre personajele sale susține: „admiteți că timpul este o dimensiune spațială... devine posibil să călătoriți în timp”. După Wells, poveștile despre călătoria în timp au explodat. Un critic l-a numit pe Wells „pionierul literar al călătoriei în timp”.

Astăzi, conceperea timpului ca o linie rămâne larg răspândită. Liniile temporale sunt peste tot: în istoria evoluției, în istoria jocurilor video și în istoria ciocolatei. Există chiar și o cronologie a cronologiilor. Iar efectele acestei linii de gândire (joc de cuvinte intenționat) sunt încă prezente.

Filosofii continuă să dezbată realitatea trecutului și a viitorului: consultați acest articol enciclopedic despre „Prezentism ”, „concepția că există doar lucrurile din prezent”. Poveștile, filmele, despre călătoriile în timp sunt omniprezente. Înapoi în viitor. Ziua Marmotei. Soția călătorului în timp. Primeval. Time Lapse. Istoricii au renunțat în mare măsură la credința victoriană în progresul umanității, totuși poveștile despre progres, în anumite domenii, rămân. De exemplu, luați această cronologie : ea descrie în mod direct progresul tehnologic în timp. Toate aceste idei sunt alimentate de noțiunea că timpul este liniar.

Dacă ne-am remodela ideea despre timp, poate că și aceste alte idei s-ar trezi transformate în noi forme.

De ce această obsesia a Timpului? Simplu, Astrologia studiază Timpul!

Să reținem această observație, doar mâine este, în definitiv, o altă zi !

BERBEC

Nu mai amâna şi nu mai căuta soluţii temporare. Vorba spune că leneşul mai mult aleargă şi zgârcitul mai mult păgubeşte. Fă lucrurile bine, chiar dacă ai presimţiri şi ţi se bate ochiul! Ar trebui sa fie pentru tine o perioada bună, a unei zile de vineri obişnuită, monotona si chiar plicticoasă, cu sacrosantele cumpărături din tristul supermarket şi filmul horror de la miezul nopţii. Asta daca iţi infrânezi cat poti instinctual tau primordial de a sări la gâtul ticaloşilor. Ai parte de ceva probleme şi astăzi, asta pentru palmares, dar nu intra in discuţii (scandal, adică) orice s-ar intampla.

TAUR

Ai o viziune neclară, nesigură, a modului cum o să-ţi serveşti interesele. Dar, în a doua parte a zilei, ai o perioadă bună pentru rezolvarea cu succes a problemelor de familie, în cuplu. Ai o mare dorinţă să te simţi bine şi confortabil. Acest lucru se poate traduce astăzi prin exagerări culinare. Mai ales în ceea ce priveşte dulciurile şi cafeaua. Eşti şi uşor repezit şi tensionat, aşa că este foarte bine să-ţi câtăreşti vorbele şi să nu faci remarci deplasate. Este o zi când eşti mai mult sentimental şi pasionat decât logic, aşa că poţi să dai curs liber imaginaţiei, mai ales pe seară.

GEMENI

Astăzi spui multe lucruri deodată, urmând firul rapid al gândirii tale mercuriene Trebuie să fii mai exact şi concis în comunicare, altfel cei din jur pot avea probleme să te urmărească. O dimineaţă agitată şi obositoare care te lasă chiar pe tine, campionul rapidităţii, fără suflu. Astăzi nu te enerva in mod disproportionat şi inutil. Este o problemă de bani, bani mai puţini decât te aşteptai. Pe care trebuia să-i primeşti sau ţi-ai făcut iluzia că o să-i primeşti. În orice caz nu ai nici un motov să dai pe afară de fericire. Dar nici nu exagera, “ce e val, ca valul trece!”

RAC

Nu amâna lucrările, sau obligaţiile curente! Pot să ia o întorsătură urâtă şi să nu mai poţi controla situaţia, mai târziu. O problemă personală îşi poate găsi astăzi o rezolvare parţială. O veste de departe, pe o reţea de socializare, o informatie, un telefon sau un e-mail. Ceva de natura aceasta iti sugereaza astăzi ca trebuie sa faci urgent o schimbare in viata ta! Esti obosit si nu prea ai chef de discutii. Cu nimeni. Mai bine fa-ti ordine in hartii, sau in foldere. O sa gasesti ceva ce iti va da o idee grozava! În ceea ce priveşte sănătatea, stelele te averizează că bei prea puţine lichide. Adică, apă de calitate!

LEU

Aspecte ale vieţii tale profesionale, dar şi personale, te îndeamnă la unele reflecţii şi, de ce nu, acţiuni! Cooperează mai strâns cu cei din jurul tău şi spune-le exact ce aştepţi de la ei. Pe de altă parte eşti cuprins de un fel de armonie interioră care îţi place şi eşti gata să spui cele mai mari ironii, sau să judeci pe oricine. Conjunctura astrală arată că este momentul potrivit pentru consolidarea situaţiei tale financiare şi profesionale. Nu ezita!

FECIOARĂ

O zi care se anunţă bună, favorabilă. Profită de bunăvoinţa stelelor ca să ceri ceea ce ţi se cuvine, să obţii ceea ce ai dreptul. Încearcă să păstrezi, în viitor, direcţia asta profitabilă. Ziua de astăzi se desfăşoară cu viteza pe repede inainte, dar tu nu trebuie sa pierzi din vedere niste amanunte si atitudini care iti pot folosi. Ai dori ceva deosebit, o schimbare care sa-ti lumineze sufletul. Orice, numai sa ieşi din respingatorul cenuşiu cotidian. Un film, sau o carte buna iti pot schimba in bine starea psihică, sau nelipsitele cumpărături de vineri seara! În a doua parte a zilei primeşti unele informaţii care te pot avantaja.

BALANŢĂ

Accepţi să faci compromisuri, cu condiţia ca partea cealaltă să facă la fel! Astăzi primeşti o veste despre casă, sau o sarcină suplimentară la serviciu, care te pun pe gânduri. Nu te grăbi! Nu lasa lucrurile pe maine, fă-le astazi. Intai fă-ti un plan, apoi actioneaza cu chibzuinta. Desigur ca natura ta intelegatoare este exploatata de multi. Simti acest lucru si te inversunezi impotriva lor. Cam fara succes! Nu iti place ce faci si nici compania persoanelor cu care lucrezi, asa ca trebuie sa-ti indrepti toata atentia catre o schimbare majora. Pe seară, realizezi că eleganta si bunul-gust sunt elementele necesare lansarii in societate mai joasă sau mai inaltă.

SCORPION

Doreşti o schimbare, eşti din nou „singur împotriva tuturor”, chiar dacă stai acasă, singur. Atitudine această de frondă curajoasă îţi face cinste, dar îţi consumă energia şi resursele! Dacă astazi te simţi cumva zdrobit de refuzurile şefilor şi ale colegilor, nu-ţi risipi inutil energia ca să demonstrezi ca ai, totuşi, dreptate. Conjunctura planetară, aspectele mixte şi o privire mai filozofica asupra vietii vor face ca ziua aceasta de vineri să treaca repede si fără necazuri mari. Legăturile de sânge conteaza, restul sunt nişte străini, aşa ca tot de la părinti sau fraţi poţi obţine ceva bani şi poate şi o vorbă bună. Trebuie doar să încerci!

SĂGETĂTOR

Pui mult suflet şi pasiune în ceea ce vrei să faci. Evită izbucnirile sentimentale şi instabilitatea emoţională şi amână orice nu îţi face plăcere. Ascultă cu atenţie, oportunităţile abundă. Primeşti o veste care îţi confirmă bănuiala ta. Vrei mai mult decit se poate, dar nu e vina ta. Si in stele scrie ca astazi meriti mai mult! Fii mai convingator si insistent cind soliciti. Ca eşti un tip de treaba s-a constatat de mult. Deși planează asupra ta un uşor aer de neincredere. Ar fi cazul să dovedeşti ceea ce poţi!

CAPRICORN

Mici ambiţii personale, mai curând nişte achiziţii, dar care nu-ţi dădeau pace, pot fi satisfacute astăzi, spre mulţumirea ta. Încerca să-ţi impui punctul de vedere prin paşi mici, dar siguri. Analizează bine şi vei vedea că este o situaţie obiectivă. Trebuie să redescoperi şi să te apropii de dorinţele şi nevoile tale originare, de nucleul motivaţiilor tale. Poți descoperi ce departe te-a dus valul vieţii de ceea ce îţi doreai tu de fapt. Nu ar fi rău să găseşti o cale de apropiere dintre ceea ce trebuia să fie şi ceea ce este în prezent. Ziua de astăzi îţi este favorabilă acestei analize.

VĂRSĂTOR

Nu este uşor să păstrezi un climat armonios, o atmosferă destinsă. Dar tu încerci! Fără frică şi fără complexe poţi rezolva astăzi unele situaţii considerate delicate. Nu pleca la drum lung! Ziua de astăzi este o zi plină si densa, dar si cu realizari notabile in prima parte, iar in a doua parte cu distractii si buna-dispozitie. Dar nu neaparat din cauza asta. Incepe sa se configureze o noua situatie in care eşti, din nou, sarea in bucate! Dar şi seri plăcute si confortabile! Traieşte intens şi cu placere! Timpul trece. Parcă cu o viteza din ce în ce mai mare!

PEŞTI

Aparenţele nu sunt întotdeauna înşelătoare. Unele persoane din jurul tău joacă cartea sincerităţii nelimitate. E un joc periculos, nu te băga! Seara, poate la cumpărături, doar este vineri! Dimineaţa, puţin mai aglomerată. Poţi să finalizezi unele lucruri întârziate în prima parte a zilei. Trebuie să te odihneşti mai mult, în a doua parte a zilei. Seara, poate la un spectacol. Semn mare de evenimente ciudate, care parcă vin din întuneric. Sau de comploturi, bârfe şi intrigi. Simţi o oarecare insecuritate sentimentală – atenţie, casa familiei este prost aspectată. Strânge-i pe toţi ai tăi în jurul tău şi laudă-i şi spune-le vorbe bune – au nevoie de asta, chiar dacă eşti ocupat!