Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor, 8-9 martie 2025. Raport de activitate







8,9 martie

Pe 8 martie s-au născut Otto Hahn, Anselm Kiefer, Ruggiero Leoncavallo, Cyd Charisse, George Coleman, Emanuel Elenescu, Gina Patrichi, Radu Tudoran, Cornel Medrea, Constantin Crăciun, Radu Ciobanu, Horia Patapievici iar pe 9 martie s-au născut Iuri Gagarin, Amerigo Vespucci, Irene Papas, Viaceslav Molotov, Ornella Muti, Bobby Fischer, Ion Caramitru, Alexandru Tatos, Dan Merişca, Radu Boureanu.

În calendarul iulian pe 8 martie era echinocţiul de primăvară: “s-a găsit cu cale ca Dumnezeu a făcut lumea către echinocţiul de primăvară, care cade în martie, pe 8 sau 10 ale lunii" - (Ispirescu, din Antoaneta Olteanu, CPR, 2001, pagina 140).

În seara aceasta, pe 8 martie, încep sărbătorile aerului, ale primăverii. Seara, noaptea, la ţară se fac focuri cu uscături, după ce se face curat prin curte, şi se afumă aerul, ba copiii mai sar peste flăcări, “descântând”, rostind vechi versuri, formule ale magiei domestice ţărăneşti, de protecţie. În cazul acesta strict, contra purecilor!

8 martie - Ziua Internaţională a Femeii a fost stabilită de ideologia de stânga, la un fel de congres internaţional feminin, în 1910, la Copenhaga, în deschiderea celei de a II-a Internaţionale Socialiste. Data de 8 martie a fost stabilită în 1914, parţial pentru că a căzut într-o duminică. Trotsky arată că demonstraţia femeilor de ziua lor internaţională a declanşat revoluţia din 1917 la Sankt Petersburg. Lenin stabileşte ca data de 8 martie să fie "Ziua Internaţională a Femeii", iar din 1965, în URSS a devenit zi nelucrătoare, sărbătoare de stat, oficială.

Aşa cum religia confiscă sărbătorile şi zeii arhaici, tot aşa ideologia, politicul, încearcă să confişte, în cazul nostru, sărbătorile feminine ale primăverii.

Pentru că, după cum observa Robert McNamara : „...sistemele politice care promovează femeile, tinerii şi minorităţile în regim de campanie, sunt, evident, discriminatorii. În Statele Unite trebuie să promovăm oameni competenţi, onorabili şi dedicaţi. Oameni, nu femei sau bărbaţi! Dacă promovăm femeile pentru că sunt femei, pe tineri pentru că sunt tineri şi, de exemplu, pe mexicani pentru că sunt mexicani, negăm chiar fundamentele democraţiei, ale modului de viaţă american!”.

Ziua femeii ar trebuie să fie în fiecare zi, să sărbătorim, mereu şi mereu femeia, pe cea care face viitorul posibil!

Tradiţional, pe 9 martie: Cap de primăvară, Mucenicii sau Măcinicii, Moşii de Mărţişor, Sâmbra Plugului, Scoaterea stupilor, Drăgostiţele, din nou Dragobetele.

Se dă de pomană. Cei 40 Sf. Mucenici din Sevastia. Zi de drăgostit în care nu se toarce, nu se spală, nu se ţese... nu se dă cu aspiratorul! Se ţine mai mult de fete şi femei, dar şi de bărbaţi pentru că Mucenicii dau cu măciucile în cine nu-i respectă! La noi sunt 44 de mucenici după cum precizează marele folclorist care a fost preotul Simeon Florea Marian!

Pe stil vechi, fiind echinocţiul de primăvară, calendarul arhaic arată o sărbătoare a lui Venus-Afrodita, zeiţa dragostei şi a frumuseţii. Cu siguranţă o zi importantă, dacă nu cea mai importantă în Marile Mistere Eleusis. Se mai ştie că atunci se practicau sacrificii umane şi aveau loc ritualuri magice secrete pentru abundenţă şi fecunditate. Se mai spune că acum, pe 9 martie, se fac şi se desfac toate magiile şi vrăjile, dar mai ales cele de dragoste şi contra manei şi a bolilor.

Urmele îndepărtate ale acestor sacrificii le găsim în gustoşii mucenici, care aveau formă de om, de albină sau de păsări. Dar cea mai interesantă formă de mucenici este cea care are forma cifrei „8”. De fapt vă spun un secret, nu este cifra opt, ci 8 culcat, adică semnul matematic vechi pentru... infinit! În fotografia de titlu mucenici făcuți după rețeta Jamilei. O fată pricepută care mă onorează cu rețetele ei gastronomice. Cred că a făcut parte din cercul regretatei mele soții. Denise avea ”ochi buni” și întotdeauna promova, prin intermediul mediei, pe cine într-adevăr merita. A fost și ”coach” la ”Blue Heron”, un fel de ”mama adoptivă” pentru mai multe fete orfane.

Tot pe 9 martie stuparii trebuie neapărat să facă ritualurile cuvenite, altfel nu vor avea miere şi albinele vor muri. Mierea era foarte importantă în antichitate fiind, pe atunci, singurul agent îndulcitor şi baza pentru hidromel, „băutura zeilor”.

Nu ştiu dacă am fost suficient de precis şi clar: echinocţiul de primăvară era pentru popoarele vechi europene şi mai este şi astăzi, pentru multe popoare din Asia, principala sărbătoare din an. Sigur, acum echinocţiul de primăvară este aproximativ la 20-21 martie, schimbarea calendarului din iulian în gregorian (la noi acum o sută de ani, ceea ce pentru istorie este o clipă) a produs confuzie în popor, care este prin definiţie, conservator.

Dar vineri, 7 martie, am primit mai multe vizite. Popa, cu "Binecuvântarea"! A stat la o cafea şi mi-a spus că mă citeşte şi că este foarte interesat de daci şi de dezvăluirile mele. Mi-a mai povestit şi el de necazurile din parohie...

Apoi au venit la uşa mea trei tineri, frumoşi, bine îmbrăcaţi. O fată, doi băieţi. I-am, invitat şi pe ei la o cafea... erau membrii unui partid foarte mare şi puternic şi m-au îmbiat ca să devin şi eu membru în acelaşi partid.

Le-am povestit, cam într-o jumătate de oră, pe unde am fost în lume, le-am arătat poze cu prietenii mei, le-am spus în ce proiecte am fost implicat şi apoi, că prea căscaseră gurile, le-am spus că le mulţumesc de propunere. S-au ridicat, şi au plecat ca hipnotizaţi. Probabil că o să se întoarcă, atunci o să le dau dulceaţă de zmeură făcută de mine, dar niciun partid din lume nu mă va mai vedea vreodată membrul lui! Poate, republicanii din Virginia!

Apoi au venit două fete care fuseseră la un seminar UE pe tema violenţei în familie. Poate că nu ştiţi, dar în România în fiecare an sunt omorâte în bătaie în familie cam o duzină de femei. Există o Lege, numărul 25 din 2012 privind Ordinul de protecţie pentru victimele violenţei în familie, dar care nu se aplică, sau se aplică prea târziu.

Una dintre fete este magistrată, fostă colegă la Drept cu fata mea, cealaltă făce parte din Jandarmeria naţională, ocupă un post de mare răspundere. Fete drăguţe, bine îmbrăcate, mândre, foarte bine pregătite, o plăcere să vorbeşti cu ele! Problema pe care mi-au pus-o, printre altele, era de ce "înainte" exista un omor prin violenţă în familie rar, poate odată la zece ani şi acum sunt peste zece pe an! Oamenii care vin la mine caută adevărul, nu statistici oficiale, sau răspunsuri politice... Le-am explicat şi sper că o să le folosescă în profesiile aspre pe care le-au ales, aspre, dar atât de necesare!

Vedeţi, dragi lupi, padawni şi hobbiţi, mai nimic nu se întâmplă fără să ştiu şi eu, şi dacă se întâmplă ceva şi ar trebui să ştiu, turnaţi la dom.profesor@gmail.com, acum mă grăbesc să intru în direct la Kiev cu prietenii lui Anatoli, dar voi aveţi două zile la dispoziţie, abia mâine după mâine, este, în definitiv, o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 8-9 martie 2024

BERBEC Acest weekend este un prilej bun să rezolvi unele probleme legate de casă, cămin, familie, sau proprietaţi. Conjunctura favorizează domeniul domestic, aşa că poţi pune lucrurile la punct! Configuraţia astrologică arată că perioada menţionată este aspectată favorabil – aşa încât poţi da dovadă de dinamism, aşa cum îţi place ţie. „Repede şi bine” este crezul tău în această perioadă şi interesele tale personale avansează în direcţia dorită „repede şi bine”. Atenţie la răcelile de iarnă târzie şi primăvară timpurie, la alergii şi la durerile de cap. Nu este nimic foarte serios, dar, Berbecii trebuie să-şi suplinească nevoia de ronţăială cu „ceva verde” – sau cu ceva vitamine!

TAUR Zi mai dificilă, sunt şi din astea, în care poţi să pierzi aiurea bani. Trebuie să fii mai atent şi mai puţin agresiv. Se profilează o zi cenuşie în care rutina şi monotonia te enervează. Nostalgia ţi se strecoară şi în suflet, chiar dacă vremea şi vremurile sunt ciudăţele rău. Aşa că o mică migrenă, ca o mică furtună în borcanul cu melancolie, este tot ce ţi se poate întâmpla, mai rău. Mai bine este să te îndrăgosteşti din nou pentru că este o stare care îţi face bine şi te motivează. Dacă oferta umană este aşa cum este, te poţi ataşa de un căţeluş, o pisicuţă sau chiar de un colier cu pietre (semi)preţioase! Nu degeaba, Venus-Afrodita, planeta ta protectoare, era considerată de antici zeiţa dragostei şi a frumuseţii, dar şi a podoabelor strălucitoare!

GEMENI Veşti bune, conjunctura te favorizează. Se întâmplă lucruri, care te avantajează pe termen lung. Weekend cu familia, cu cei dragi, cu multe vorbe bune şi bucurii! Dar, nu pleca la drum lung! Totuşi, nu eşti avantajat în comunicare şi în imagine – domeniile în care excelezi, de fapt. Trebuie să eviţi cu diplomaţie discuţiile în contradictoriu ca să nu se transforme în reproşuri memorabile. Atenţie la micile accidente domestice în care eşti specialist – închisul uşii peste mână, aprinsul feţei de masă cu ţiagareta etc – pentru că tu gândeşti infinit mai repede decât acţionezi. De aici rezultatele nedorite în sinergia dintre spirit şi materie, de fapt am mai discutat despre asta, nu ?!

RAC Stelele te avantajează pe plan mental. Ideile tale sunt astăzi clare şi chiar de o oarecare eleganţă. Nici planul relaţiilor umane nu e prost aspectat. Poate fi o zi plăcută, în plină formă! Nu trebuie să schimbi nimic din ceea ce aveai de gând să faci, urmează-ţi planurile ca şi când nu s-ar fi întâmplat nimic. Veştile primite astăzi te pun pe gânduri. Dar, nu ai multe de făcut! O veste bună urmată de o distracţie pe măsură. Atenţie la mijloacele de transport în comun, la circulaţie, trafic, în general! Nu te lăsa tentat de cumpărături extravagante. Nu apăsa pe acceleratorul vieţii când nu trebuie. Dar pe termen lung, gândind strategic, lucrurile se mai aranjează.

LEU În acest weekend, ca să deţii controlul, îi provoci pe cei din jur, "te joci" cu ei, ca o mare pisică bine dispusă! Dacă vor să intre în jocul tău e bine, dacă nu, ţine ghearele strânse... Duminică respecţi vechile tradiţii româneşti. Mucenicii cei ce miros exotic a vanilie sau a scorţişoară! Aşa a fost mereu şi această continuitate te întăreşte şi te motivează în lumea asta nesigură. Păstrează-ţi calmul, farmecul şi stilul de viaţă imperial cu ştaif. Duminica îţi duce gândul la o cină fastuasă cu şampanie şi kir, caviar cu unt, galbenuş de ou fiert şi lămâie, camembert, şi cu ce mai urmează după... asta dacă iubitul sau iubita nu te-a părăsit deja, trântind uşa şi lăsându-ţi pisica, plata telefonului şi a întreţinerii (pe ultimii doi ani). Sigur, simbolic vorbind...

FECIOARĂ Pe plan sentimental curiozitatea şi geniul detaliului te împing către discuţii. Dedică ziua celor dragi, familiei, prietenilor sau partenerilor apropiaţi. Te poţi simţi mai bine, încearcă! Spiritul de dreptate care te carcacterizează te face să iei o atitudine care este destul de discutată - asta sâmbătă. Până la urmă, ori se uită, ori obţii „consensul”. O realizare notabilă în a doua jumătate a weekendului, adică duminică. Nu exagera cu munca şi efortul, in general, pentru ca stelele indica o supărătoare tendinţă către surmenaj şi depresie. Învigătorii sunt nişte persoane abile şi tenace odihnite, nu nişte nefericiţi crăcănaţi de muncă. Atenţie la solicitarea nervoasă, nu lăsa mass media să-ţi otrăvească viaţa cu ştiri negative şi filme violente. Ai un prilej pe care nu trebuie să-l ratezi!

BALANŢĂ Toate obstacolele artificiale, toate regulile ipocrite, puse în calea ta, te enervează teribil în acest weekend. Încearcă să te calmezi, să zâmbeşti şi să amâni toate problemele neplăcute! Mai multe obligaţii uitate se fac simţite spre sfârşitul zilei de sâmbătă, când mai multe planete şi indicatori astrologici îţi sunt favorabili. Astrele emit „vibraţii favorabile”: sănătatea îţi este bună, viaţa personală – aproape armonioasă, iar situaţia financiară nu îţi mai pare teribilă. Te simti excelent ceea ce este un motiv suficient sa tii nasul pe sus.

Înfumurarea şi aerele de primadonă îţi vor trece imediat când o să faci socoteala cât ai cheltuit şi ce datorii ai de achitat. În a doua parte a weekendului stelele iţi sunt favorabile mai ales in domeniul social, al acceptarii opiniilor tale şi mai puţin in cel material, mai ales dacă este vorba de bani. De asemenea, în această perioadă este bine să nu-ţi iei nici un risc major, sporturi extreme, discuţii cu soacra etc!

SCORPION Ai investit timp şi bani ca să ajungi în situaţia asta. Realizezi că problemele abia acum încep şi eşti oarecum decepţionat. Deocamdată rămâi pe cursul stabilit, schimbarea nu îţi convine. Primele ore din ziua de sâmbătă îţi dau ceva dureri de cap, la propriu şi la figurat. probabil că ai uitatsă cumperi cafea... Dacă reuşeşti să te stăpâneşti şi să eviţi graba şi încăpăţânările, nu se va întâmpla nimic notabil. Oricum fiecare Paradis are şarpele lui. Al tău se numeşte „falsă viziune asupra realităţii”. Adică o să auzi weekendul asta la minciunele, minciuni şi minciuni sfruntate, cât să ai rezerve pentru tot anul.

Drept care şi tu te vei simţi obligată sau obligat să emiţi „false judecăţi de valoare”. Aşa este la tenis! Nu este foarte bine să pleci la munte sau în călătorii de plăcere. Gandirea pozitivă şi arborarea unui zâmbet permanent te fac să obţii sprijin. Chiar de la persoanele care nu te plac aşa de mult.

SĂGETĂTOR În acest weekend trebuie să-ţi alegi cu grijă întrebările pe care le pui. Este o situaţie tensionată, enervantă, dar obiectivă şi nu trebuie să mai “pui sare pe rană”. Vremea e de vină! Pe total, după o deliberare îndelungată, perioada este OK, aşa că în weekendul ăsta poţi să faci mai tot ce vrei, sigur, să nu fie ilegal, imoral şi să nu îngraşe! Totusi, se schimbă registrul influenţelor astrale şi începi să simţi presiunea în cele trei domenii consacrate : banii, sănătatea şi dragostea.

Ai nevoie de bani pentru reparat maşina, instalaţiile de încălzit ale casei, sau întreţinerea la bloc, costă o avere, încasările întârzie, iubita(ul) a plecat în Spania – iată o gamă largă de trăiri caracteristice dezechilibratelor Balanţe. Semnele de foc şi de aer îţi sunt favorabile toată perioada, dar este mai bine să nu te iei în beţe cu cei născuţi sub zodii de pământ şi apă. Sănătatea este bunicică, banii – constant ! Dacă ar fi să ne luăm după stele ar fi mai bine să verifici încă odată dacă chiar vrei să pleci în excursie, călătorie în weekend!

CAPRICORN În acest weekend urmăreşti să-ţi întăreşti unele realţii sociale, poate în familie, poate "obligaţii". Redescoperi unele cunoştiinţe, sau prieteni, despre care nu mai aveai veşti demult. Chiar dacă acum este călduț, vine primăvara, vine căldura, Paştele, pregăteşte-te să te expui în rochiţe meseriaşe şi în costume care te avantajează şi totul va fi bine. Nu-ţi mai face inimă rea de ce bogat este ticălosul ăla sau ce noroc a avut pampa aia. Au şi ei necazurile lor, dar cum sunt mai pragmatici decât tine nu arată aproape niciodată ca suferă.

Decât dacă le serveşte la ceva... Lumea este făcută din ierbivore şi prădători, din victime şi învingători. Nu te înregimenta în categoria păguboşilor... înainte de luptă! Şi nu uita că pierzi când renunţi să mai încerci. O veste bună duminică, poate pe seară. Apoi, îţi regăseşti ritmul şi o parte din echilibru. Poate că nemulţumirea, bombăneala permanentă, face parte din caracterul tău!

VĂRSĂTOR Trebuie să ai răbdare şi să analizezi cu atenţie problemele, mai noi, care apar. Sentimental eşti pe drumul cel bun, dar trebuie să te concentrezi mai mult şi să fii atent la detaliile sociale! O zi de sâmbătă bună, care trece repede, ca orice lucru bun. Trebuie sa te relaxezi, mai ales pe seara şi să laşi treburile aşa zis urgente. Nimic nu este urgent când este vorba de odihna şi de sanatatea ta. Poate te duci la sală, poate alergi prin parc, poate o sauna, trebuie să eliberezi tensiunea acumulata.

O veste bună de la unul dintre membrii familiei. Duminică seara intri puţin în viteză şi laşi lenea pe mai târziu, pentru ca ai nevoie, dupa caz de o rochita sau o camase calcata.. Nu-ţi face griji inutil, viitorul îţi este favorabil, însă! Trebuie doar să treci peste aspectele nefavorabile din perioada aceasta - o mică criză existenţială atât de necesară ca să faci comparaţia cu momentele în care te simţi într-adevăr foarte bine.

PEŞTI Ordine, disciplină, punctualitate - se poate, dar nu pentru tine! În acest weekend eşti suficient de rebel ca să-ţi serveşti bine interesele. Nu te lăsa folosit şi o să trăieşti... bine! Duminică ai o perioadă mai bună şi lucrurile par să se aranjeze. Este timp şi de muncă, dar şi de distracţie! Poţi să faci curăţenie şi ordine, dar să te şi distrezi puţin. Veşti de departe, vezi pe reţele sau e-mail-ul, sau mai prozaica cutie de scrisori. Poţi, de asemenea să dai telefoane sau să stai pe net – este o ocupaţie teribilă! Este cazul să devii mai practic(ă) şi ceva mai diplomat(ă), totodată; numai aşa poţi evita un mic, dar bine organizat, dezastru financiar şi/sau sentimental. Aspecte uşor nefavorabile la bani, dar foarte bune la sănătate. Nu-ţi schimba intenţiile, tenacitatea aduce succes !