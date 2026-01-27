Horoscopul lui Dom’ Profesor, 28 ianuarie 2026. Despre voință

Pe 28 ianuarie s-au născut Alan Alda, Auguste şi Jean Piccard, Arthur Rubinstein, Mihail Barîşnikov, Martha Bibescu, Camil Ressu, Jean Athanasiu, Florina Cercel.

În calendarul creștin-ortodox sunt Sfinţii Efrem Sirul, Isaac Sirul, Paladie, Iacob Sihastrul şi Haris.

În „Kalendar”, continuă, până pe 7 februarie, sărbătorile lupilor, cu seria lor de interdicţii ciudate.

A patra zi a Filipilor de iarnă. Ziua de astăzi este „rea de arsuri şi de înec”. Trebuie ţinută ca să nu se întâmple înecul sau arsurile. Normal, nu este bine să te pui rău că... „ăia”, care te pot îneca, sau arde!

De astăzi încep să fie pregătite măştile şi costumele pentru „schimbarea destinului” şi ascunderea, disimularea, schimbarea numelui şi a înfăţişării celor păcătoşi ca să nu mai fie recunoscuţi de Dumnezeu, Sfinţi şi mai ales de executor, de Lupul Şchiop şi astfel oamenii să nu mai primescă pedepsa cuvenită.

Un ecou al acestui obicei de la începutul omenirii este carnavalul. De exemplu, carnavalul veneţian, rămas la nivelul Evului Mediu, când a avut maximum de simboluri, costume şi organizare. Dar originea carnavalului este mult mai veche, de la sărbătorile europene ale lupilor, probabil, după unii autori, sărbători vechi de zeci de mii de ani, din neolitic.

La noi „carnavalul” cu măşti şi reprezentări fixe a migrat spre sărbătorile de iarnă ale solstiţiului, Crăciunul, Anul Nou... Ţăranul, în general, iar ţăranul român nu face excepţie, ei bine, ţăranul a fost şi este mai comod, mai conservator, mai uşor de convins să nu facă ceva, decât să muncească, să facă ceva, chiar pentru un carnaval!

În altă ordine de idei, sau, în aceiași, iată un eseu semnat de Alberto de Luca, care este neurolog cognitiv și psiholog la Universitatea din Bologna, Italia. Cercetările sale se concentrează pe controlul cognitiv, emoții și intervenții digitale pentru sănătate mintală. Lucrările sale au fost publicate în reviste de top din domeniul psihologiei experimentale și neuroștiințelor.

Probabil ați auzit spunându-se că autocontrolul – sau ceea ce unii oameni numesc voință – este ca un mușchi. Folosindu-l prea mult, acesta obosește, poate până la epuizare. Ideea a devenit adânc înrădăcinată în cărțile de psihologie populară, blogurile despre productivitate și chiar în conversațiile ocazionale. După o zi grea de luare a deciziilor, spunem că suntem „epuizați mental”, ca și cum ne-am fi consumat o parte din energie internă sau ne-am epuizat mușchiul voinței.

În psihologie, această idee este cunoscută sub numele de epuizarea egoului, referindu-se la modul în care actele de autocontrol se presupune că „epuizează” un rezervor intern de energie mentală. Ai sărit peste desert la prânz? Îți va fi mai greu să reziști la Netflix în loc să lucrezi în seara asta. Modelul are un farmec intuitiv. Este ordonat, metaforic și ne oferă o scuză pentru a ne răsfăța, atunci când ne simțim epuizați. O altă parte a atractivității sale ar putea consta în faptul că reflectă modul în care voința se simte adesea din interior, cum ar fi povara mentală puternică după o zi de rezistență la tentații sau de luare a deciziilor sau modul în care distragerile par brusc mai atrăgătoare atunci când ești obosit.

Teoria epuizării egoului a devenit extrem de influentă după introducerea sa la mijlocul și sfârșitul anilor 1990. Aparent susținută de zeci de studii de laborator, aceasta sugera că fiecare act de autocontrol - rezistența la tentație, concentrarea atenției, gestionarea emoțiilor - apelează la aceeași resursă internă limitată (același mușchi al voinței, dacă vreți). Odată ce acel mușchi este obosit, suntem mai predispuși la impulsivitate, distragere a atenției și luare de decizii proaste.

Teoria și-a făcut loc în cărți de succes, traininguri corporative și chiar în viața politică. Fostul președinte american Barack Obama a explicat odată că purta zilnic costume de aceeași culoare pentru a-și păstra puterea decizională pentru lucrurile importante și să nu o risipească pe ce culoare de costum să aleagă. Ideea nu a fost doar populară - părea a fi utilă. I-a ajutat pe oameni să-și explice epuizarea mentală și a deschis calea către strategii care să ajute la conservarea voinței sau la dezvoltarea acesteia.

Însă, în timp, au început să apară fisuri. În multe dintre experimentele care testau teoria epuizării ego-ului, participanții îndeplineau o sarcină care necesita autocontrol – cum ar fi ignorarea distragerilor de pe ecranul computerului – și apoi încercau o a doua sarcină solicitantă. Conform teoriei, performanța lor ar trebui să scadă la a doua sarcină. În termeni cotidieni, acest lucru ar fi ca și cum ai petrece dimineața ignorând telefonul pentru a te concentra asupra muncii, doar pentru a-ți fi mai greu să reziști derulării pe rețelele sociale după-amiaza.

Totuși, meta-analizele care au combinat rezultatele din mai multe studii nu au reușit să găsească o susținere consistentă a epuizării eului. Mai multe eforturi de replicare la scară largă, care au implicat laboratoare din întreaga lume, au revenit cu rezultate mixte sau nule. Chiar și cele mai elementare întrebări - ce anume este epuizat? - au rămas fără răspuns. Versiunile timpurii ale teoriei au legat epuizarea de glicemie, dar această explicație a fost în mare parte discreditată. Pe scurt, cu cât psihologii au încercat mai mult să definească epuizarea eului, cu atât ne-a scăpat mai mult printre degete.

Totuși, în ciuda acestor provocări, susținătorii teoriei epuizării ego-ului au apărat-o în continuare, susținând că sarcinile utilizate în studii nu erau suficient de dificile, sau de lungi. Din acest motiv, Alberto de Luca și colegii lui și-au propus să creeze un design care să ofere epuizării ego-ului multiple oportunități de manifestare. S-a considerat că, dacă voința este într-adevăr ca un mușchi, atunci cu cât cineva se implică mai mult timp într-o sarcină solicitantă din punct de vedere mental, cu atât ar trebui să devină mai obosit, sau mai epuizat. Performanța sa la sarcinile ulterioare - în special cele care necesită și autocontrol - ar trebui să se înrăutățească în timp.

S-a desfășurat un studiu online de 35 de minute în care participanții au îndeplinit alternativ două sarcini. Una, o versiune numerică dificilă a ”sarcinii Stroop” – care le cerea participanților să spună rapid câte cifre apăreau pe ecran, ignorând numerele reprezentate de acele cifre – a fost concepută pentru a le solicita controlul cognitiv.

Cealaltă, o sarcină global-locală, era cam ca și cum ai observa pădurea și copacii în același timp: uneori trebuia să te concentrezi asupra imaginii de ansamblu, alteori asupra detaliilor minuscule și să treci rapid de la o perspectivă la alta. S-a folosit această a doua sarcină pentru a măsura dacă capacitatea participanților noștri de a se concentra și de a răspunde eficient se deteriorează pe măsură ce timpul trecea.

În contradicție directă cu teoria epuizării ego-ului, pe măsură ce timpul trecea, participanții noștri s-au adaptat, au devenit mai rapizi, mai preciși și nu au prezentat nicio scădere sistematică a performanței, chiar și după un efort cognitiv prelungit.

Un aspect crucial este că am variat și dificultatea sarcinii Stroop: unii participanți au primit o versiune cu „epuizare ridicată” (cu încercări conflictuale mai frecvente), în timp ce alții au făcut o versiune mai ușoară. Dacă voința funcționa cu adevărat ca un mușchi, atunci sarcina noastră Stroop cu „epuizare ridicată” era echivalentul mental al alergării în urcare, mai degrabă decât pe teren plat - ar fi trebuit să epuizeze rezervele participanților mai repede decât versiunea mai ușoară, pe teren plat. Dar nu asta s-a observat. În loc să încetinească, participanții în condiția „în urcare” au ținut ritmul și, în unele cazuri, chiar au devenit mai rapizi.

Dacă modelul epuizării ego-ului nu se potrivește cu modul în care funcționează de fapt autocontrolul sau voința oamenilor, avem nevoie de o nouă modalitate de a privi acest lucru.

O alternativă promițătoare este teoria metacontrolului – un cadru care face o schimbare conceptuală de la ideea de „resurse mentale” la modurile mentale . Propusă pentru prima dată de psihologul cognitiv Bernhard Hommel, această teorie sugerează că creierul funcționează de-a lungul unui continuum între două stări cognitive: persistența și flexibilitatea. Vă puteți gândi la ea ca la o mașină cu două viteze: persistența este treapta inferioară de viteză pentru o urcare constantă, flexibilitatea este treapta superioară de viteză pentru a naviga cu ușurință și a lua rute noi.

Într-o stare persistentă sau într-o treaptă mică de viteză, creierul tău își îngustează concentrarea. Ești mai concentrat pe obiective, mai rezistent la distrageri și mai predispus să treci cu greu peste o sarcină dificilă (de tipul celor pe care le-am folosit în studiul nostru). Într-o stare flexibilă sau într-o treaptă superioară de viteză, ești mai deschis la idei alternative, mai bun la integrarea informațiilor noi și mai predispus să renunți la obiectivele rigide.

Niciunul dintre moduri nu este „mai bun”. Sunt strategii dependente de context. În viața de zi cu zi, probabil ai simțit această schimbare: treci cu greu peste ultima parte a unui antrenament sau a unei sesiuni de studiu în modul persistență, apoi te relaxezi în flexibilitate atunci când vorbești cu prietenii sau faci brainstorming de idei.

Perseverența este excelentă atunci când scrii o lucrare sau reziști unei pofte. Flexibilitatea ajută atunci când faci brainstorming sau gestionezi provocări neașteptate. Și, în mod crucial, creierul tău trece în mod natural de la o stare la alta, mai ales atunci când sarcinile sunt prelungite sau recompensele sunt incerte.

Din această perspectivă, ceea ce pare a fi „epuizare” sau oboseală ar putea fi de fapt o tranziție. După o perioadă extinsă de perseverență, creierul poate căpăta flexibilitate – nu pentru că a rămas fără combustibil mental, ci pentru că schimbarea vitezei este adaptivă . Dintr-o perspectivă evoluționistă, strămoșii noștri au obținut probabil un avantaj în supraviețuire prin trecerea ușoară între modurile sau vitezele mentale, în loc să se blocheze într-o singură sarcină până la epuizare.

Teoria metacontrolului nu numai că explică mai bine modul în care performanța oamenilor se schimbă în timp, dar se aliniază și cu neurobiologia actuală (spre deosebire de teoria epuizării ego-ului). Ea leagă schimbările modului cognitiv de activitatea dopaminergică în diferite circuite cerebrale - în special, cortexul prefrontal și ganglionii bazali. Se știe că aceste sisteme reglează echilibrul dintre persistența concentrată și adaptarea flexibilă. În termeni simpli, chimia creierului ne poate îndruma către diferite moduri de gândire.

De exemplu, atunci când nivelurile de dopamină cresc în anumite zone din partea frontală a creierului, tindem să devenim mai persistenți și mai concentrați pe un singur obiectiv. Atunci când dopamina se deplasează către zone mai profunde ale creierului, ne ajută să devenim mai flexibili și mai deschiși la idei noi.

Toate acestea au implicații practice asupra modului în care percepem efortul, autodisciplina și eșecul în viața de zi cu zi. Dintr-o perspectivă la persoana întâi, fenomenologia unei „lăpsuri” – rătăcirea minții, dorința de o pauză sau regândirea bruscă a obiectivelor – ar putea reflecta de fapt această schimbare adaptivă de ritm, nu un eșec de caracter sau o epuizare a voinței.

Îmbunătățirea voinței ar putea necesita mai puțin accent pe perseverență și mai mult pe perspicacitate.

Dacă voința nu este ceva ce pierdem în timp, ci un mod de viață prin care trecem, atunci momentele de distragere sau oboseală pot să nu reflecte slăbiciune - ele pot reflecta tranziții naturale în sistemul cognitiv. Iar aceste tranziții pot fi modelate de context, motivație, mediu și feedback.

Uneori, o scurtă pauză nu este un eșec. Este o recalibrare.

Haideți să luăm o mică pauză, până mâine, doar este, în definitiv, o altă zi !

BERBEC

Astăzi sunt aspecte amestecate, evită confuziile şi interpretările greşite, mai ales la serviciu. Dacă nu înţelegi ceva, întreabă, decât să faci o confuzie, care poate te costă şi bani! Marte, chiar afectat, poate să îţi aducă o oportunitate neşteptată. Care prilej trebuie analizat pe îndelete - nu te repezi, ca de obicei. Nu te grăbi, dar nici nu refuza! Atenţie la „deochi”, evită persoanele cu ochii verzi care se uită fix la tine şi la durerile de cap. Banii sunt bine aspectaţi, e adevărat că sunt puţini, dar totuşi ai promisiuni că vei primi ceea ce ţi se cuvine!

TAUR

Lucruri importante la timpul prânzului. Proiectele care încep pot aduce în viitor rezultate bune, în domeniul intereselor personale. Nu încerca să-ţi impui cu orice preţ punctul de vedere! Perioadele tulburi, cu grad înalt de nedeterminare şi cu o puternică componentă de haos, te-au avantajat întotdeauna. În astfel de situaţii tu prevalezi prin aplicarea practică şi pragmatică al unui simţ deosebit al proprietăţii, al banului. Atenţie, însă, nu amâna, nu prelungi nejustificat – atunci pierzi! Ai o doză de comoditate, ca orice Taur, supus al indolentei Venus!

GEMENI

O atitudine elegantă, “la patru ace” dar şi o dispoziţie schimbatoare, îţi pot marca ziua. Cei pe care îi întâlneşti astăzi, par că sunt binevoitori. Încearcă să stabileşti interesele comune. Nu te mai gândi la hoţii care se îmbogăţesc şi la curtezanele de doi bani, care o duc bine, fără să muncească... prea mult! Iar tot sistemul ăsta este o cloacă, încă mai perversă şi mai rea decât comunismul, pentru că promite premiul suprem, libertatea, fără să-ţi dea mijloacele ca să fii liber. Oricum, drumul spre Infern este pavat cu intentii bune aşa că o sa pierzi o ocazie mare cât roata carului, cu gândul la filosofii. Pentru că te-am averizat, poţi să fii mai atent şi să nu ratezi!

RAC

Ai tendinţa să renunţi repede, să dai înapoi, ca nevertebratul al cărui nume îl porţi. Încearcă să găseşti soluţii amiabile, paşnice, dar corecte, care să-ţi convină şi să rezolve situaţia! Bune rezultate în domeniul familiei şi al relaţiilor sociale. In general ziua de astăzi iti este favorabilă, mai puţin pentru afaceri financiare. După cum spuneam, stelele te avantajeaza in dragoste şi în relaţiile familiale. Daca cele doua domenii se confundă, atunci ai un noroc dublu! Dacă nu, nu! Banii vin, metodic si incet, ca picăturile, din aceleaşi surse ca şi pâna în prezent, dar nu astăzi!

LEU

O zi buna, plăcută şi de aceea, rară! Azi, entuziasmul iţi e întrecut doar de buna dispoziţie şi de un optimism mai mult decât binevenit, care te motivează şi e sursă de energie pozitivă! O parte din Lei, cei născuţi în primul decan, au parte de o întâmplare care îi pune pe gânduri. Şi trebuie să facă o schimbare, pentru că lucrurile nu pot merge aşa! Se apropie nişte termene, tensiunea creşte. Nu-ti pune nădejdia în ajutorul familiei sau al anturajului, trebuie, din nou, să te descurci singur. Totuşi, majoritatea zodiei este cu zâmbetul pe botişor şi gheruţele în perne, torcând hipnotic. Poate păcăleşte pe cineva...

FECIOARĂ

Când crezi că ai reuşit să-i păcăleşti pe toti, atunci se întâmplă şi aflii ca toţi au complotat împotriva ta. Comic, nu? Dar, pentru ce sunt făcuţi prietenii! O zi ca dintr-o telenovelă! Nu rata ocaziile din cauza detaliilor sau a suspiciunii caracteristice zodiei. Trebuie să ai încredere în promisiuni, dar nu te implica total. Nici nu poţi, nu te lasă caracterul. Şi bine faci! Unele surprize plăcute, dar până la urmă previzibile – din partea copiilor sau a fraţilor mai mici. Pentru un procent din Fecioare: în scenariul pe care-l construiesti lipsesc unele amanunte, dar fiind vorba de afaceri si bani nu trebuie sa uiţi nici un detaliu. Nu uita: orice început este decadent si nesigur!

BALANŢĂ

În sfârşit, se ţine seama de ceea ce spui, eşti ascultat cu atenţie. La serviciu, sau acasă, poţi vorbi cu uşurinţă. Dar şi tu fii atent la ceea ce îţi comunică familia, prietenii, cei din jur. Astăzi poţi reuşi ceva mai bine în activităţi legate de mărfuri şi bunuri de consum. Foloseste-ţi cu isteţime resursele pe care le ai şi nu împrumuta bani. Atenţie la deciziile importante, mai ales la asocierea cu noi parteneri, atât în afaceri cât şi în dragoste. Nu lua bârfele şi zvonurile în serios. Lucrurile devin mai serioase, ascultă cu atenţie, descifrează sensul ascuns al lucurilor. Fi selectiv şi reţinut în promisiuni, mai ales nu promite nimic pe termen lung!

SCORPION

Eşti obligat să iei unele decizii. Nu îţi plac. Dacă poţi, mai amână, poate se mai întâmplă ceva, poate altceva... sau nu se întâmplă nimic! Dar eşti sigur că trebuie să hotărăşti ceva? Poţi să primeşti o veste despre nişte realizări mici, dar care pot să te bucure mult. De asemenea supravegheaza-ti programul, să ai un just echilibru între activitate şi odihnă. Configuratia astrologică indica mai multe posibilitaţi sa ieşi din criza de timp in care te-ai bagat de nici nu mai şti cum. Posibile schimbări şi veşti plăcute. Fii la obiect în ceea ce vrei sa spui. Evita divagaţiile şi comparaţiile care nu fac decât să te încurce!

SĂGETĂTOR

O zi mai puţin favorabilă în ceea ce priveşte munca. Fereşte-te să iei decizii bazându-te pe informaţiile aduse de cei care poartă vorbele, dar nu sunt persoane onorabile, de încredere! Caracteristic zilei de 28 ianuarie este dorinţa ta de... altceva, de schimbare. Care se va manifesta şi în regimul alimentar şi în abordarea cu mult curaj a unor proiecte noi. Dar şi printr-un maxim emoţional care te face să vrei să cunoşti şi alţi parteneri sau partenere. Atât în afaceri cât şi în viaţa de zi de zi. Frenezia noului te ţine puţin, cam puţin, după care revii la obişnuinţa cotidiană!

CAPRICORN

Pe plan sentimental, în relaţia ta, astăzi este mai bine să iei tu iniţiativa ca să te bucuri de elementul surpriză, decât să te trezeşti în faţa unei situaţii în care să dai explicaţii! Dispoziţia ta sufletească este dintre cele mai bune. Ai o mare dorinţă de a dărui şi chiar faci mici cadouri, aşa, fără motiv, sau cu motiv evident, că aşa vrei tu! Nu fă confidenţe despre viaţa ta personală, despre proiectele tale de viitor, mai ales la serviciu sau la şcoală. Nu uita că ceea ce este important pentru tine, poate să nu fie interesant pentru cei din jur. Iar tu vrei să placi celor din jur! Cu toate ca vremea si vremurile te influenţează negativ şi treci printr-o perioadă mediocră, fă în aşa fel ca să nu fie vizibil pentru anturaj. Oricum, te simţi excelent, nu-i aşa?

VĂRSĂTOR

Se aşteaptă de la tine să rezolvi unele probleme, la serviciu, sau acasă. Nu sunt grele, dar ţin de abilităţile tale tehnologice. Poate ceva legat de computere? Vezi tu despre ce este vorba! Este ceva pe elementul apa – care element iti este favorabil in aceasta perioada, chiar dacă tu eşti semn de aer. Se spune că aerul combinat cu apa dă şampanie! Pe de alta parte Jupiter din Leu face ca toate lucrurile mari, importante, de anvergura – să întarzie sau să iasa puţin ciobite – influenţa lui Saturn din Săgetător în opoziţie cu Luna. Adica socoteala de acasa nu se potriveşte cu cea din târg! Mai sunt inca doua-trei situatii care evolueaza bine – poate nu chiar cum te asteptai, dar cu putin efort, poţi să reuşeşti.

PEŞTI

Ai un surâs şi o atitudine dezarmantă. Chiar cei care vor să-ţi reproşeze ceva, schimbă vorba! Afacerile personale sunt destul de bine aspectate. Cineva aşteaptă un răspuns, dar nu te grăbi! Totuşi, nu te îndulci la proiecte noi, mai ales în domenii aiurea, elitiste sau foarte tehnologice, eventual de computere, de înaltă tehnologie. Este şi un aspect ilegal, sau juridic, în toată povestea asta, dar este pe termen foarte lung şi nu este major. Sfaturile stelelor sunt să nu faci promisiuni şi să nu rişti nimic în această perioadă. Este doar o zi, trece şi este bună în ale domenii. Este o zi din multele pe care o să le mai ai. Amână, dacă poţi!