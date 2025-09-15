Sute de blocuri din Capitală rămân fără apă caldă. Situația pe sectoare

Compania Termoenergetica a anunțat, luni, că va efectua în următoarele zile lucrări de modernizare și reparații pe conductele rețelei termice din toate sectoarele Capitalei.

Intervențiile vizează atât obiective aflate în programul de investiții, cât și reparații punctuale pe porțiuni deteriorate ale conductelor.

Potrivit companiei, aproximativ 400 de blocuri din Sectorul 4 vor rămâne fără apă caldă în această perioadă, dar opriri vor avea loc și în celelalte sectoare, în funcție de complexitatea lucrărilor.

În Sectorul 1, pe Bulevardul Ion Mihalache, furnizarea apei calde este sistată până pe 18 septembrie, ora 23:00, pentru opt puncte termice care alimentează 36 de blocuri și imobile. În Sectorul 2, pe strada Pâncota, lucrările afectează un punct termic și trei blocuri, până la aceeași dată și oră.

În Sectorul 3, mai multe zone sunt vizate de intervenții. Pe strada Prevederii, zece blocuri nu vor avea apă caldă până pe 19 septembrie, ora 23:00.

Pe Bulevardul Camil Ressu, sistarea se aplică pentru 10 puncte termice care deservesc 115 blocuri, iar pe Șoseaua Mihai Bravu, pentru cinci puncte termice care alimentează 71 de blocuri, până la aceeași dată.

Pe Aleea Barajul Cucuteni, un punct termic ce deservește 10 blocuri rămâne fără agent termic până pe 17 septembrie, ora 23:00.

Cele mai ample lucrări sunt în Sectorul 4. Pe strada Luică, între 16 septembrie (ora 09:00) și 19 septembrie (ora 23:00), se execută montarea unui provizorat în cadrul Obiectivului 19 din POIM. Vor fi afectați 20 de puncte termice și 376 de blocuri.

Tot pe strada Luică se realizează integrarea unei conducte modernizate în rețeaua termică primară, ceea ce presupune oprirea furnizării pentru alte două puncte termice și 11 blocuri, până la 19 septembrie, ora 23:00.

Pe strada Târnava Mică nr. 2, trei blocuri rămân fără apă caldă, tot până pe 19 septembrie.

În Sectorul 5, pe strada Mihail Dan, cinci puncte termice ce deservesc 95 de blocuri vor fi afectate până pe 19 septembrie, ora 20:00. Tot în Sectorul 5, pe strada Gheorghe Marinescu, lucrările impun oprirea furnizării pentru trei puncte termice (nouă blocuri) și cinci agenți economici, până pe 19 septembrie, ora 23:00.

În Sectorul 6, pe strada Valea Călugărească, două puncte termice (48 de blocuri și un agent economic) sunt vizate de reparații până pe 16 septembrie, ora 23:00.

De asemenea, pe strada Veteranilor, două puncte termice (25 de blocuri și un agent economic) vor fi afectate în perioada 18–19 septembrie.

Clienții pot obține informații actualizate prin mesajele preînregistrate la numărul de telefon 031.9442 sau la 0800.820.002, precum și prin aplicația Termoalert.

Compania reamintește că durata lucrărilor diferă în funcție de complexitatea intervențiilor, iar reluarea furnizării se va face imediat după finalizarea acestora.