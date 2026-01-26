Rugăciune în caz de boală. Ce psalmi e bine să citești

Mulți dintre cei care suferă din cauza bolilor apelează inclusiv la citirea de rugăciuni și invocarea ajutorului divin. Printre cele mai puternice rugăciuni este și psalmul 50.

Rugăciunile pot să ajute chiar și în cazul oamenilor care suferă de afecțiuni fizice sau psihice. Teologii spun că unul dintre cei mai puternici Psalmi este 50. Potrivit sursei citate acesta ar fi echivalentul a 50 de metanii. Iar dacă este rostit de 3 ori este la fel de puternic ca și un acatist.

Cei care îl rostesc de 150 de ori este ca și cum ar citi întreaga psaltire. "Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale șterge fărădelegea mea”, este primul fragment din această rugăciune.

”Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fărădelegea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție Unuia am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit și în păcate m-a născut maica mea.

Că iată adevărul ai iubit; cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop și mă voi curăți; spăla-mă-vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi”, se mai arată în acatist.

”Auzului meu vei da bucurie și veselie; bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de la păcatele mele și toate fărădelegile mele șterge-le. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule și duh drept înnoiește întru cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău Cel Sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța-voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta.

Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de ai fi voit jertfă, ți-aș fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit; inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bună voirea Ta, Sionului, și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prinosul și arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tău viței”, sunt alte versete din Psalm. Teologii mai spun că în caz de boală acesta ar trebui să fie citit de 7 ori.