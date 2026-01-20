Locul din România în care legendele au prins rădăcini în sare. Prima atestare datează din 1271

Salina Turda nu este doar un obiectiv turistic spectaculos. Este, în același timp, un loc de muncă vechi, un „seif” natural de sare, o infrastructură strategică și o arhivă de memorie locală. În adâncul dealurilor din zona Durgău–Valea Sărată, lângă Turda, au rămas urme ale unei economii care a alimentat regiuni întregi timp de secole. Istoria ei merge dincolo de fotografiile cu roata panoramică și lacul subteran. În stratul de sare se văd perioade, rupturi și reconstrucții.

În forma cunoscută astăzi, Salina Turda îmbină un trecut industrial cu un prezent turistic. Exploatarea sării a funcționat până în 1932, iar după decenii de utilizări secundare și degradare, zona a reintrat în circuitul public, întâi ca spațiu cu utilizări terapeutice, apoi ca atracție turistică modernizată, redeschisă după lucrări majore în 2010.

Unul dintre cele mai importante repere pentru istoria salinei este documentarea medievală. În arhive sunt menționate exploatări și taxe legate de ocnele de sare încă din secolele XI–XIII, iar un document din 1271 este indicat frecvent drept prima referire explicită la mina de sare de la Turda.

Pe atunci, sarea nu era un detaliu de gastronomie. Era un bun strategic. Într-o lume fără refrigerare și fără lanțuri logistice moderne, sarea însemna conservare, hrană, comerț și putere fiscală. Controlul exploatărilor, al vămilor și al transportului se traducea în venituri și influență.

Sursele oficiale ale Salinei Turda plasează începuturile mineritului organizat în sare în zona secolelor XI–XIII, adică în perioada în care apar și structuri administrative capabile să gestioneze sistematic o astfel de resursă.

Când intri astăzi în circuitul turistic, dai peste spații cu nume precum Rudolf, Terezia sau Iosif. Ele nu sunt doar etichete turistice. Sunt camere de exploatare cu identități istorice, legate de etape distincte ale mineritului.

Mina Terezia, una dintre cele mai impresionante prin volumul ei, este prezentată de administrația Salinei drept cea mai veche lucrare minieră din întregul ansamblu, cu exploatare a sării între 1690 și 1880. Acolo se află și lacul subteran care ocupă mare parte din vatra camerei, iar în centru se vede o insulă formată din sare reziduală depusă după oprirea exploatării din acea zonă.

Mina Rudolf este, la rândul ei, asociată cu ultima etapă de exploatare din Turda. Pe traseu apar marcaje cu ani, pe niveluri, care arată ritmul în care s-a coborât și s-a lucrat în sare. Tot administrația Salinei descrie aici și detalii geologice, precum stalactitele de sare și viteza lor de creștere estimată la aproximativ 2 cm pe an.

Mina Iosif este cunoscută în discursul public prin fenomenul de ecou. Descrierile oficiale vorbesc despre o cameră conică, foarte adâncă, asociată și cu numele împăratului Iosif al II-lea, iar forma spațiului favorizează reverberațiile.

Anul 1932 este un prag. Exploatarea sării s-a oprit, iar spațiile subterane au intrat într-o etapă de utilizări alternative. În anii celui de-al Doilea Război Mondial, salina este menționată ca adăpost pentru populație, într-un context în care subteranul oferea protecție naturală.

După război, salina a avut, pentru o perioadă, utilizări de depozitare. Unele surse media menționează depozitarea brânzeturilor în salină în a doua jumătate a secolului XX, înainte ca spațiul să fie reorientat spre funcții turistice și de haloterapie.

În 1992, salina a fost redeschisă pentru public, cu accent pe utilizări turistice și de tip haloterapie, iar modernizarea majoră finanțată prin programe europene a pregătit relansarea din 2010.

Relansarea de după 2010 a pus Salina Turda pe harta turismului internațional, nu doar românesc. În anii următori, site-uri și publicații internaționale au prezentat salina drept o destinație „de coborât” în adânc, tocmai prin contrastul dintre un spațiu industrial istoric și amenajările contemporane. Business Insider a inclus Salina Turda într-o listă de destinații remarcabile, iar articolele lor au contribuit la notorietatea globală a locului.

Acest tip de vizibilitate a schimbat dinamica locală. Salina a devenit un motor de brand pentru Turda și pentru regiune. Creșterea numărului de vizitatori este menționată în surse enciclopedice și în comunicări publice de-a lungul ultimului deceniu.

În paralel, au apărut proiecte de extindere și de punere în valoare a unor zone care nu erau în circuit, inclusiv inițiative locale legate de Mina Iosif.

În jurul Salinei Turda s-au strâns, în timp, povești care circulă în comunitate și în mediul online. Ele sunt parte din folclorul locului, dar nu pot fi tratate ca fapte istorice. Într-un material de promovare turistică este menționată o legendă legată de un muncitor însărcinat cu aprinderea torțelor, care ar fi văzut, la lumina flăcării, un chip sacru în peretele de sare, în zona unui loc de rugăciune al minerilor. Povestea este prezentată explicit ca legendă, nu ca eveniment documentat.

O a doua categorie de „legende” vine din experiența directă a spațiului. Mina Iosif este asociată cu „Sala Ecourilor”, iar ecoul puternic a generat, în timp, explicații și interpretări care merg dincolo de acustică. Administrația salinei descrie fenomenul ca rezultat al formei camerei și al particularităților spațiului, dar tocmai această acustică a alimentat imaginația vizitatorilor.

Există și o formă de mitologie modernă, legată de lacul din Mina Terezia. Când un loc devine iconic, oamenii tind să îl încarce cu simboluri. În cazul lacului, spectaculozitatea lui a produs o mulțime de narațiuni despre „centrul” salinei, despre „cel mai curat aer” sau despre „energie”. Administrația salinei publică date despre concentrația microbiană scăzută în anumite zone, însă interpretările de tip mistic rămân în zona percepțiilor și a poveștilor.

În limbaj jurnalistic, legenda are valoare culturală. Ea arată cum un spațiu industrial devine loc de memorie. Dar legenda nu trebuie folosită ca probă istorică.

Povestea Salinei Turda nu este doar despre sare. Este despre cum o resursă strategică a trecut prin administrații, economii și epoci politice diferite. Este și despre cum un loc închis în 1932 a fost reinventat, etapă cu etapă, până la un model de turism subteran care atrage public global.

În același timp, este un spațiu care păstrează urme de muncă grea. Marcajele de pe niveluri, scările, galeriile, urmele tehnologice precum instalațiile vechi, toate spun o poveste despre oameni, disciplină și risc. Iar peste acest strat dur, se așază prezentul: lumini, infrastructură de vizitare, evenimente și un tip de spectacol care nu ar fi fost imaginat de minerii de acum două secole.

În subteran, trecutul nu dispare. Se vede în striurile de sare și se aude în ecou. Iar la suprafață, Salina Turda funcționează ca un reper cultural și economic, unde istoria și legenda coexistă, fără să se anuleze una pe cealaltă.