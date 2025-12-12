Legenda uitată a Miresei din Lacul Roșu. Povestea rareori spusă despre tânăra care s-a aruncat în apă pentru a scăpa de un tâlhar

O variantă puțin cunoscută a legendei Lacului Roșu, consemnată în perioada interbelică, vorbește despre o mireasă care s-ar fi aruncat singură în apă pentru a scăpa de un răpitor. A doua zi, lacul ar fi „vorbit”, imitând glasurile celor care o căutau.

Cea mai cunoscută versiune a poveștii Miresei din Lacul Roșu vorbește despre uciderea unei tinere în noaptea nunții sau despre moartea ei tragică în timpul unei furtuni care a măturat satul. Totuși, în arhivele etnografice din perioada interbelică apare o variantă rareori menționată, în care mireasa nu este victimă pasivă, ci alege singură sfârșitul ca ultim gest de libertate. Este legenda unei fete răpite în drum spre nuntă de un tâlhar care o voia pentru el. Pentru a scăpa de acesta, tânăra se aruncă în apele reci ale lacului, preferând moartea captivității.

Această versiune nu s-a răspândit în cultura populară, probabil pentru că nu se potrivea cu paradigma narativă dominantă a epocii, în care sacrificiul feminin era adesea descris prin neputință, nu prin acte de curaj. Totuși, în registrele vechi și în notele de teren ale unor folcloriști, legenda apare consemnată ca un episod marcat de gestul radical al unei tinere care refuză violența printr-un act extrem.

După ce mireasa s-a aruncat în apă, legenda afirmă că lacul și-ar fi schimbat comportamentul în dimineața următoare. Localnicii ar fi auzit ecouri de voci, chemări și strigăte ce păreau a veni dinspre luciul apei. Poveștile spun că lacul „vorbea”, imitând glasurile celor care o căutau. Sunetele se auzeau răsunând printre trunchiurile copacilor scufundați, creând impresia că mireasa răspunde de undeva din adânc.

Această imagine a lacului care păstrează vibrația vocilor umane este caracteristică miturilor alpine europene, unde apa este adesea considerată un spațiu între lumi. În varianta interbelică, lacul capătă rolul unui martor misterios, care nu dezvăluie nimic concret, dar transmite ecoul unei tragedii. Această temă a apei care amplifică vocile celor care caută este întâlnită în mai multe credințe montane și poate explica de ce legenda s-a păstrat, deși într-o formă marginală.

Lacul Roșu este un lac natural de baraj, format în urma prăbușirii unei porțiuni de munte în anul 1837. Trunchiurile de copac încă vizibile în apă sunt un element care a alimentat numeroase povești locale. Structura acestui baraj natural, compus din roci, trunchiuri și material aluvionar compactat, creează un mediu acustic neobișnuit. În anumite condiții, sunetele se reflectă în pereții abrupți ai Cheilor Bicazului și revin ca ecouri prelungi.

Cercetătorii au studiat fenomenul acustic al zonei, iar explicațiile geologice confirmă că lacul poate „transporta” sunetele într-un mod diferit față de alte lacuri montane. În special în diminețile cu ceață, sunetele se propagă lent și par să vină din adânc. Pentru localnici, acest fenomen a fost interpretat ca semn supranatural și a fost integrat în legendă. Astfel, povestea despre lacul care imită glasurile nu este doar un element poetic, ci și rezultatul unui context natural rar.

Folclorul românesc conține numeroase motive narative despre mirese răpite înainte de nuntă. În majoritatea cazurilor, mireasa este salvată de rude sau de viitorul soț. Varianta din Lacul Roșu se diferențiază tocmai prin faptul că tânăra își asumă propriul destin. Gestul ei radical transformă narativul clasic într-un simbol al libertății personale.

În notele etnografice interbelice, tâlharul este descris ca un bărbat venit din alt sat, cunoscut pentru violență și fărădelegi. Răpirea se petrece la marginea unei păduri, în apropierea locului în care se află astăzi lacul. Mireasa reușește să scape pentru câteva clipe și aleargă spre stânci, unde vede apa adâncă. Conform poveștii, în momentul în care răpitorul se apropie, ea se aruncă fără ezitare, „alegând libertatea în locul rușinii și durerii”.

Acest motiv al sacrificiului voluntar apare rar în folclorul românesc, dar este prezent în legendele montane din Europa Centrală, ceea ce sugerează posibile influențe culturale transfrontaliere.

Zona Lacului Roșu este cunoscută pentru atmosfera ei aparte: copacii scufundați, apa liniștită, pereții abrupți ai Cheilor, lumina schimbătoare, norii coborâți între stânci. Toate aceste elemente au transformat lacul într-un spațiu perfect pentru dezvoltarea legendelor. Versiunea interbelică a Miresei păstrează aerul de taină al locului și îl combină cu tema umană a alegerii imposibile.

Localnicii care cunosc această variantă afirmă că povestea nu a fost niciodată spusă pe scară largă, deoarece era considerată „o poveste pentru cei mari”, prea tristă pentru a fi transmisă copiilor. Cu timpul, narațiunea populară a preluat o altă versiune, mai melodramatică, în care mireasa este ucisă. Astfel, legenda curajoasei tinere care a preferat moartea unei vieți în captivitate s-a pierdut din cultura colectivă.

Ecourile lacului apar în toate versiunile vechi ale legendei. În una dintre variante, consemnată în perioada interbelică, se spune că unchiul miresei ar fi strigat numele ei până la epuizare, iar ecoul ar fi revenit cu un timbru schimbat, „ca și cum lacul ar fi vorbit înapoi, nu muntele”. În altă relatare, adunată din zona Bicazului, vocea miresei s-ar fi auzit în noaptea de după dispariție, dar doar pentru câteva secunde.

Astfel de elemente metafizice sunt caracteristice legendelor alpine, în care natura capătă rol de martor, judecător sau intermediar. Lacul Roșu, cu structura lui unică, a oferit folclorului un cadru ideal pentru conturarea unui astfel de mit.