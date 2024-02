Anul Nou Chinezesc: datini și obiceiuri pentru a primi noroc și abundență

În zodiacul chinezesc, 10 februarie reprezintă ziua intrării în Anul Nou și anume, anul Dragonului de lemn. Este o sărbătoare cunoscută sub denumirea Festivalul Primăverii și este una dintre cele mai importante festivități din Asia.

Anul Dragonului de lemn în zodiacul chinezesc

Se sărbătorește de mai bine de patru decenii în țări precum Vietnam, Hong Kong, Singapore, Malaezia, Coreea de Nord și Coreea de Sud.

În zodiacul chinezesc există o bestie mitică „Nian”care înseamnă an. Creatura care seamănă cu un bou cu cap de leu și despre care se spune că trăiește sub ape obișnuia să sperie populația chineză. Se spune că Nian iese din ascunzătoare la începtului an și atacă mai ales copii.

Pentru a pune capăt amenințărilor chinezii au folosit fel de fel de teritpuri pentru a spera creatura mitică din Zodiacul Chinezesc. Astfel, au apelat la diferite instrumente care produc lumină și zgomote puternice. În timp, acest obicei s-a transformat în tradiție și a fost recunoscut ca Anul Nou.

Culoarea roșie, un simbol al norocului

Culoarea roșie are o însemnătate deosebită în zodiacul chinezesc și simbolizează norocul. Se spune că mosntrul Nian se temea de această nunanță. Tocmai de aceea chinezii au ales culoarea roșie pentru a marca Anul Nou Chinezesc. Tradiție spune că oamenii trebuie să poarte haine roșii și să așeze în fața caselor fire de aceeași culoare.

Curățenia temeinică este un alt obicei pe care chinezi îl fac în timpul Festivalului Primăverii. Din moși strămoși se spune că odată cu aruncarea mizeriei din casă dispare ghinionul și alte lighioane din Zodiacul Chinezesc. Curățeania nu trebuie făcută oricum, ci urmat un adevărat ritual.

Zodiacul chinezesc și creaturile mitice

În primul se face ordine cu câteva zile înainte Anul Nou și doar de sus în jos. Tradiția mai spune că nu se face curățenie în primele zile, deoarece ar fi dat afară norocul din casă și astfel creaturile mitice din Zodiacul chinezesc se pot întoarce.

Artificiile sunt extrem de importante. Legenda spune că Nian se teme de foc și tot ce înseamnă zgomote puternice, în plus focurile de artificii au un rol extrem de important în sărbătorile de Anul Nou chinezsesc. Asiaticii încheie sărbătorile Festivalului Primăverii cu Festivalul Lanternelor, care se sărbătorește la 15 zile după Anul Nou, potrivit doctorulzilei.ro.