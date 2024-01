Anul Nou Chinezesc 2024. Cum se sărbătoreşte şi ce se mănâncă la masa festivă

Anul Nou Chinezesc aniversat în 2024 anul chinezesc este numărul 4.718. Conform astrologiei chineze, acesta este Anul Dragonului de lemn..

Ce reprezintă Anul Nou Chinezesc

Nou An chinezesc mai este cunoscut şi ca Festivalul de primăvară şi are o vechime de 4peste 000 de ani. Practic, pentru chinezi este cea mai lungă sărbătoare a anului şi o sărbătoare naţională. Evenimentele din jurul Noului An chinezesc pot dura până la 16 zile.

Totuşi, numai primele 7 zile sunt considerate sărbători legale. Oficial, festivalul de primăvară începe la 11 februarie (10 februarie este Revelion) şi se încheie cu Festivalul Lampioanelor pe 26 februarie.

Data se schimbă în fiecare an, dar este întotdeauna undeva în perioada 21 ianuarie – 20 februarie.

Numeroase activităţi şi tradiţii specifice marchează această zi. Masa din seara de Revelion este numită Masa Reîntregirii şi este tratată cu multă atenţie de fiecare familie. Tradiţia arată că, indiferent unde se află, toţi membrii familiei încearcă să se întoarcă la casa părintească.

Ce se mănâncă la masa festivă

Mai ales în sudul Chinei, masa festivă de Anul Nou este foarte bogată. De obicei, ea cuprinde peste 10 feluri de mâncare. Fiecare preparat culinar reprezintă diferite dorinţe.

Dintre toate, cel mai important fel de mâncare este colţunaşul. Acesta are în interior o monedă, iar cel care o găseşte va avea mult noroc în anul ce vine. La rândul lor, brânza de soia şi peştele sunt simboluri puternice ale bogăţiei.

Crevetele roz este simbol al fericirii şi însufleţirii. În timp ce stridiile uscate simbolizează bunăstarea. Salata de peşte crud (yu sheng) aduce noroc şi prosperităţii. La fel şi părul de înger (Fai-hai, preparată din alge de mare cu aspect de păr.

Găluştele fierte în apă (Jiaozi) simbolizează bunăstarea în viaţa familială.

În trecut, se spune că şi cei pedepsiţi cu închisoarea erau eliberaţi pentru noaptea de Revelion. Pentru a fi alături de familie.

Anul Nou Chinezesc. Ce simbolizează Dragonul de lemn

Calendarul chinezesc se bazează pe ciclurile Lunii, astfel că începutul fiecărui an chinezesc poate avea loc într-un interval mai larg. Asta se poate întâmpla între sfârşitul lui ianuarie şi jumătatea lui februarie.

Potrivit calendarului chinezesc, Anul Nou chinezesc vine în prima zi cu Lună Plină. Adică după intrarea Soarelui în constelaţia Vărsătorului. Aşa cum unii dintre pasionaţii de cultura chineză cunosc, fiecare an oriental este sub semnul unuia dintre cele 12 animale ale horoscopului chinez.

Aici se regăsesc şobolanul, boul, tigrul, iepurele, dragonul, şarpele, calul, capra, maimuţa, cocoşul, câinele şi porcul.

Fiecărui semn i se asociază unul dintre cele 5 elemente fundamentale ale universului. În prim-plan apar lemnul, focul, pământul, metalul şi apa. La rândul lor, ele sunt conectate la 5 culori: alb, negru, verde, roşu şi maro. Un ciclu complet durează 60 ani. Un calcul simplu arată că sunt 5 cicluri de câte 12 ani.

Dragonul este unul dintre cele 12 animale ale zodiacului chinezesc și este asociat cu norocul, forța și bunăstarea.

Lemnul este unul dintre cele cinci elemente și simbolizează creșterea, expansiunea și vitalitatea. Atunci când aceste două elemente, Dragonul și Lemnul, se combină într-un an, se spune că anul respectiv este unul cu potențial semnificativ și cu o energie puternică.

Se crede că Dragonul aduce noroc și schimbări pozitive, iar Lemnul adaugă o notă de vitalitate și dezvoltare.

Persoanele născute în Anul Dragonului de Lemn sunt considerate a avea trăsături precum inteligență, determinare și un spirit aventuros. Se crede că acești oameni pot avea o influență pozitivă în comunitate și pot aduce schimbări semnificative.

Dacă tu cauți o schimbare în viața ta actuală, anul acesta ar putea oferi o șansă favorabilă.

Prosperitatea va fi o temă importantă pentru toate semnele zodiacale în acest an, dar persoanele născute semnul Dragonului vor avea parte de o perioadă deosebit de norocoasă.

Perspectivele sunt de expansiunde în ceea ce privește cariera și de câștigarea respectul meritat. Elementul de lemn va aduce, de asemenea, entuziasm, abundență și creștere.