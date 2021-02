11 februarie

Raportul Nostradamus. Conjuncția Venus-Jupiter, în Vărsător. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 11 februarie s-au născut Thomas Alva Edison, Burt Reynolds, Leslie Nielsen, Sheryl Crow, Traian Filip.

Sinaxar, Sântul Sfinţit Mc. Vlasie. În “Kalendar”, nimic, nimic!

Prieten şi vindecător al animalelor, Sf. Vlasie are o legătură specială şi cu păsările. În popor se spune că Sfântul le dezleagă ciocul micilor zburătoare şi că de acum păsările încep să cânte. „Cine se roagă la Sf. Vlasie, acela nu rămâne fără para în pungă” – Sf. Vlasie este văzut şi sub aspectul minunilor pe care le făcea când ieşea din peştera unde pustnicea. Sf. Vlasie se ţine ca să nu se nască copiii şi animale monstruose, contra insectelor şi a viermilor, pentru sănătatea rudelor de sânge etc. Un sfânt pluricalificat, bun la orice, probabil o calchiere al cine ştie cărui zeu al primăverii, din mitologia greco-romană!

Primăvara care o să vină, până la urmă!