Anul Nou Chinezesc se va încheia la 30 ianuarie 2022, iar cel aniversat în 2021 anul chinezesc cu numărul 4.718. Conform astrologiei chineze, acesta este Anul bivolului alb de metal.

Din cauza pandemiei de coronavirus, autorităţile de la Beijing au anulat sărbătorile de Anul Nou în mai multe provincii. Populaţia a fost sfătuită să petreacă această mare sărbătoare fără să se deplaseze din locul de rezidenţă.

Este cunoscut faptul că în această, milioane de chinezi călătoreau spre locul de unde provin pentru a sărbători alături de familie.

Nou An chinezesc mai este cunoscut şi ca Festivalul de primăvară şi are o vechime de 4000 de ani. Practic, pentru chinezi este cea mai lungă sărbătoare a anului şi o sărbătoare naţională. Evenimentele din jurul Noului An chinezesc pot dura până la 16 zile.

Totuşi, numai primele 7 zile sunt considerate sărbători legale (11-17 februarie 2021). Oficial, festivalul de primăvară începe la 12 februarie (11 februarie este Revelion) şi se încheie cu Festivalul Lampioanelor pe 26 februarie.

Numeroase activităţi şi tradiţii specifice marchează această zi. Masa din seara de Revelion este numită Masa Reîntregirii şi este tratată cu multă atenţie de fiecare familie. Tradiţia arată că, indiferent unde se află, toţi membrii familiei încearcă să se întoarcă la casa părintească.

Anul Nou Chinezesc. Ce se mănâncă la masa festivă?

Mai ales în sudul Chinei, masa festivă de Anul Nou este foarte bogată. De obicei, ea cuprinde peste 10 feluri de mâncare. Fiecare preparat culinar reprezintă diferite dorinţe.

Dintre toate, cel mai important fel de mâncare este colţunaşul. Acesta are în interior o monedă, iar cel care o găseşte va avea mult noroc în anul ce vine. La rândul lor, brânza de soia şi peştele sunt simboluri puternice ale bogăţiei.

Crevetele roz este simbol al fericirii şi însufleţirii, în timp ce stridiile uscate – simbolizează bunăstarea. Salata de peşte crud (yu sheng) aduce noroc şi prosperităţii. La fel şi părul de înger (Fai-hai – preparată din alge de mare cu aspect de păr, comestibil însă).

Găluştele fierte în apă (Jiaozi) simbolizează bunăstarea în viaţa familială. În trecut, se spune că şi cei pedepsiţi cu închisoarea erau eliberaţi pentru noaptea de Revelion, pentru a fi alături de familie.

Spectacolul artificiilor nu mai este permis peste tot

la miezul nopţii intervine spectacolul format din sute de focuri de artificii, care sunt interzise în marile oraşe. Despre acestea se crede că au puterea de a alunga spiritele rele. În prima zi a Noului An chinezesc, oamenii se îmbracă cu haine noi.

De asemenea, ei fac vizite rudelor şi prietenilor sau primesc invitaţi. Formula Xin Nian Hao (la mulţi ani) este auzită în toate casele din China. Ulterior, oaspeţii sunt invitaţi să servească bomboane, fructe şi ceai.

Calendarul chinezesc se bazează pe ciclurile Lunii, astfel că începutul fiecărui an chinezesc poate avea loc într-un interval mai larg. Asta se poate întâmpla între sfârşitul lui ianuarie şi jumătatea lui februarie.

Potrivit calendarului chinezesc, Anul Nou chinezesc vine în prima zi cu Lună Plină. Adică după intrarea Soarelui în constelaţia Vărsătorului. Aşa cum unii dintre pasionaţii de cultura chineză cunosc, fiecare an oriental este sub semnul unuia dintre cele 12 animale ale horoscopului chinez.

Aici se regăsesc şobolanul, boul, tigrul, iepurele, dragonul, şarpele, calul, capra, maimuţa, cocoşul, câinele şi porcul.

Fiecărui semn i se asociază unul dintre cele 5 elemente fundamentale ale universului. În prim-plan apar lemnul, focul, pământul, metalul şi apa. La rândul lor, ele sunt conectate la 5 culori: alb, negru, verde, roşu şi maro. Un ciclu complet durează 60 ani. Un calcul simplu arată că sunt 5 cicluri de câte 12 ani.

Ce simbolizează boul în cultura chinezilor?

Astrologia chineză foloseşte atât calendarul lunar chinezesc, cât şi calendarul solar. Astfel, prima zi a anului astrologic 2021 a început pe 3 februarie, Anul bivolului alb de metal; acesta este momentul începutului de primăvară în calendarul astrologic chinezesc. Ultima zi a anului 2021 este pe 3 februarie 2022 în astrologia chineză.

Boul simbolizează munca grea, onestitatea şi optimismul care se vor manifesta în următoarele 12 luni. Boului a fost reprezentat în religia, arta, literatura şi cultura populară în toată Asia de Est.

De-a lungul secolelor s-a manifestat un respect deosebit pentru bou, ca parte a importanţei sale în agricultură. În China, boul este considerat un animal de forţă şi este asociat cu recolte şi fertilitate. În credinţa populară chineză se considera că plasarea unei statui metalice a unui bou pe fundul unui râu ar putea preveni inundaţiile.

Vechea artă chineză a feng shui-ului consideră că acest animal este de bun augur. Familiile ţărăneşti vindeau de multe ori boul pentru a plăti educaţia copiilor, astfel că animalul este prezentat şi ca un obiect de mare valoare. Animalul care guvernează anul de naştere are o puternică influenţă asupra persoanei respective.

Culoarea metalului din horoscopul chinezesc este legată de alb sau auriu. Simbolul asociat cu metalul conferă putere, prosperitate şi noroc. Concluzia generală ar fi că 2021 este un an favorabil pentru a începe un proiect şi pentru a evolua.

Anii zodiacali ai semnului de bou sunt: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021 şi 2033, iar printre nativii celebri ai anului bivolului se află multe personalităţi.

Printre ele Margaret Thatcher, Charlie Chaplin, Wayne Rooney, Barack Obama, Bill Cosby, George Clooney, Walt Disney, Bruce Springsteen, Anthony Hopkins, Lionel Richie, Vincent Van Gogh, Meryl Streep, Keira Knightley sau Michael J. Fox.

