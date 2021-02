Începe Anul Nou Chinezesc. Cel al Bivolului de Metal.

Până de curând, când influența culturii orientale nu pusese stăpânire pe locul eliberat de creștinism în sufletele europenilor și americanilor, schimbarea anuală a semnului zodiacal nu atrăgea atentia, dar, odată ce moda agrementată cu Feng Shui, Yoga și alte condimente pentru spirit, Anul Nou Chinezesc a devenit un eveniment internațional.

Bivolul de Metal, semnul sub care se va desfășura perioada dintre 12 februarie 2021 și 30 ianuarie 2022, aduce un an al succesului obținut cu muncă multă. Un an fără prea multă diplomație, în care discuțiile vor fi înlocuite de răbdare, pentru că, spun specialiștii în cultura orientală și interpretarea semnelor zodiacale, oamenii nu vor fi dispuși să își schimbe părerile prin argumente, ci, mai degrabă, mânați de cutremurele și schimbările din viața lor în următorul an.

Un lucru este, însă, interesant. Tocmai ieșim din Anul Șobolanului de Metal! Un an care, dacă privim la originea virusului care ne-a țintuit în canapele, a fost, mai degrabă, sub semnul ”liliacului fiert în supă”, dacă e să dăm crezare teoriilor care circulau în primăvara lui 2020, cum că nenorocitul de COVID 19 a trecut la om prin carnea ”șobolanilor cu aripi”.

În 25 ianuarie 2020, când a început Anul Șobolanului, se titra, citându-se din horoscop: „Anul Șobolanului de Metal începe sâmbătă, 25 ianuarie. Pentru că Șobolanul este primul din cele 12 semne zodiacale chinezești. Anul care începe sâmbătă se anunță a fi unul al noilor începuturi, un an bun pentru a proiecte noi, pentru schimbări atât în plan personal, cât și professional.”

De aia, probabil, e bine ca horoscopul să îl citești de două ori. O data când apare și te încarcă cu speranțe și planuri și, a doua oară, când auzi râsul lui Dumnezeu despre planurile tale din treccutul apropiat.