Câinii roboți ai Chinei, dotați cu arme și inteligență artificială, schimba regulile războiului

Armata chineză a prezentat recent o nouă inovație în domeniul tehnologiei militare: câini roboți care pot fi dotați cu mitraliere și lansatoare de grenade. Acești roboți patrupezi sunt concepuți pentru a extinde capacitățile forțelor armate în terenuri dificile, informează tomshardware.com.

Armata Populară de Eliberare a Chinei a prezentat recent o nouă generație de roboți canini inteligenți, capabili să opereze în grupuri coordonate pentru misiuni în mediul urban. Aceste „haite de lupi” au fost expuse într-un documentar difuzat pe canalul de stat CCTV, intitulat Competiție fără pilot.

Inovația principală a acestor drone terestre constă în abilitatea lor de a comunica și colabora între ele, ceea ce permite unui singur soldat să gestioneze întregul grup fără a interveni constant în acțiunile fiecărui robot.

Modelele sunt specializate în funcție de rol: varianta Shadow se concentrează pe recunoaștere și supraveghere, în timp ce Polar este destinată sprijinului logistic. În fruntea „haitei” se află Bloody, echipat cu armament variat, de la rachete de mici dimensiuni și lansatoare de grenade, până la arme automate.

Fiecare dronă poate atinge o viteză de aproximativ 14,5 km/h și transporta sarcini de până la 25 kg. Designul cu patru picioare le oferă mobilitate sporită în teren accidentat, permițându-le să se deplaseze independent de drumuri sau trasee amenajate. Controlul întregului grup poate fi realizat prin diverse metode: comenzi vocale, o mănușă tactică sau un stick de control montat pe armă.

Câinii roboți nu își limitează acțiunile doar la terenul de luptă. Deși nu au capacitatea de a zbura, aceștia pot colabora cu drone aeriene, creând operațiuni combinate aer-sol.

Un exemplu relevant este vehiculul aerian fără pilot Atlas, care poate funcționa sincronizat cu până la 96 de drone, fiecare având roluri specializate precum recunoaștere, bruiaj sau atacuri. Această tehnologie se adaugă la roiul de 200 de drone controlate de un singur operator, dezvăluit recent de armata chineză (PLA).

Experiențele recente de pe câmpurile de luptă au arătat că dronele aeriene reprezintă o amenințare semnificativă în conflictele moderne, motiv pentru care Beijingul a prezentat și două arme laser concepute pentru neutralizarea acestora.

Modelul Guangjian 11-E utilizează un laser cu putere redusă, eficient energetic, destinat să doboare drone comerciale sau mai mici, în timp ce versiunea 21-A, mai puternică, oferă ceea ce este descris drept „distrugere dură”, sugerând capacitatea de a neutraliza ținte aeriene mai mari și mai rezistente.

Poliția din Zhuhai, provincia Guangdong, situată în apropiere de Macao și la vest de Hong Kong, a prezentat recent noile sale nave de suprafață autonome L30. Aceste ambarcațiuni fără echipaj pot atinge viteze de până la 35 de noduri (aproximativ 65 km/h) și dispun de o autonomie de până la 300 de mile marine (aproximativ 556 km).

Flota L30 este concepută pentru a opera în mod coordonat, folosind inteligența artificială pentru țintire și reacții rapide. Navele pot realiza blocaje și pot neutraliza alte ambarcațiuni, în funcție de necesități, demonstrând capacități avansate de luptă autonomă.

Cercetătorii chinezi dezvoltă, de asemenea, tehnologia de „navigație fără satelit” pentru aceste drone, care le-ar permite să funcționeze și să se coordoneze eficient în zone afectate de bruiaj sau blocaje de semnal.

Obiectivul final al acestor programe este atingerea „autonomiei complete la scară largă”, oferind armatei chineze posibilitatea de a desfășura operațiuni militare prin intermediul dronelor, fără implicarea directă a personalului uman.