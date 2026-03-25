Marea Britanie și SUA dezvoltă tehnologii anti-drone militare subacvatice

Marea Britanie și Statele Unite își intensifică colaborarea în domeniul apărării dezvoltând sisteme avansate concepute să detecteze, să urmărească și să neutralizeze dronele ce operează în adâncurile oceanului, informează united24media.

Mai exact, Marea Britanie și Statele Unite au inițiat un proiect comun pentru dezvoltarea de sisteme capabile să detecteze și să neutralizeze amenințările subacvatice fără echipaj, vizând în special porturile și alte infrastructuri maritime esențiale.

Programul, denumit Cadrul de Excludere și Angajament Robotic (REEF), funcționează la nivel bilateral implicând ambele guverne. Obiectivul este identificarea tehnologiilor comerciale ce pot fi adaptate în scopuri deapărare, în contextul preocupărilor tot mai mari legate de vehiculele subacvatice autonome, sistemele operate de la distanță și semisubmersibilele care ar putea fi folosite împotriva activelor militare și civile.

Inițiativa acoperă întregul lanț „detectare, urmărire, clasificare, neutralizare” și solicită soluții care să integreze senzori, procesare la margine, software, fuziune de date și metode eficiente de interdicție. Deși accentul principal rămâne protecția porturilor, programul urmărește și securizarea mai largă a căilor navigabile critice.

Este știut faptul că dronele navale au început să apară într-o gamă variată de forme și dimensiuni, înlocuind conceptul unui design standard unic. Din acest motiv producătorii dezvoltă acum configurații multiple, adaptate pentru diferite tipuri de misiuni, medii de operare, sarcini utile și cerințe de anduranță.

Potrivit Unității de Inovație în Apărare a SUA, adversarii și actorii nestatali „utilizează din ce în ce mai mult vehicule subacvatice autonome”, în timp ce sistemele de apărare actuale rămân „fragmentate, scumpe și limitate ca număr”.

Raportul subliniază necesitatea ca noile sisteme să ofere timp suficient de avertizare, permițând implicarea umană în procesul decizional și interceptarea sau neutralizarea amenințărilor subacvatice în condiții de siguranță.

Provocarea generată de dronele maritime este amplificată și de evoluțiile recente ale Ucrainei în domeniul platformelor subacvatice cu rază lungă de acțiune.

Țara își extinde acum programul de drone navale dincolo de Marea Neagră, președintele Volodimir Zelenski subliniind dezvoltarea unor sisteme mai stabile, construite pentru misiuni în oceanul deschis.

Într-o declarație transmisă de Ukrinform, președintele Volodimir Zelenski a descris acest pas ca următoarea etapă a unui program care a avansat rapid în timpul războiului de amploare.

Liderul ucrainean a evidențiat că țara a pus accent „pe viteză și capacitate de adaptare”, progrese care au contribuit la menținerea flotei ruse la distanță de rutele maritime critice.