Donald Trump a trimis Iranului un plan în 15 puncte pentru încheierea războiului. Negocieri intense

Într-o răsturnare de situație pe scena politică, președintele american Donald Trump a declarat marți că Statele Unite ale Americii și Iranul sunt „în negocieri chiar acum”, sugerând că regimul de la Teheran este dispus să facă concesii majore pentru a obține un acord de pace.

Deși Republica Islamică Iran a negat oficial că ar purta discuții directe cu Washingtonul, dezvăluirile New York Times, citate de NBC, confirmă existența unui canal de comunicare diplomatică intensă.

Potrivit unui raport publicat de The New York Times, care citează oficiali sub protecția anonimatului, administrația Trump a trimis deja Iranului un plan detaliat de pace, structurat pe 15 puncte. Documentul a fost livrat prin intermediul Pakistanului, o mișcare care subliniază eforturile diplomatice din culise ale liderilor regionali.

Într-o declarație din Biroul Oval, președintele Trump a justificat decizia de a suspenda amenințările cu lovituri asupra infrastructurii energetice iraniene tocmai prin prisma acestor negocieri incipiente. „Vorbesc cu noi și vorbesc rațional”, a afirmat liderul de la Casa Albă, menționând că punctele „1, 2 și 3” din document vizează strict împiedicarea Iranului de a obține o armă nucleară.

Prim-ministrul pakistanez Shehbaz Sharif s-a oferit oficial să medieze discuțiile dintre cele două state beligerante, ofertă pe care Donald Trump pare să o ia în considerare serios, distribuind mesajul acestuia pe rețeaua Truth Social.

Cu toate acestea, Casa Albă păstrează o abordare prudentă. Secretarul de presă Karoline Leavitt a subliniat că „SUA nu vor negocia prin intermediul presei”, confirmând totuși explorarea acestei noi ferestre diplomatice, în timp ce operațiunile militare continuă conform planului.

Echipa de negociatori americani este una de top, implicând oficiali cu greutate precum vicepreședintele JD Vance, secretarul de stat Marco Rubio, trimisul special Steve Witkoff și Jared Kushner, ginerele și consilierul de încredere al președintelui.

În ciuda declarațiilor optimiste în care Donald Trump a susținut că „SUA au câștigat deja războiul” și că Teheranul a acceptat să renunțe la programul său nuclear, realitatea de pe teren rămâne tensionată. Casa Albă nu a renunțat la planul de a solicita Congresului un pachet de finanțare suplimentară masiv, estimat la 200 de miliarde de dolari, pentru susținerea efortului de război.

Mai mult, The Wall Street Journal a dezvăluit că Pentagonul pregătește desfășurarea a aproximativ 3.000 de soldați din Divizia 82 Aeropurtată în Orientul Mijlociu.

Întrebată despre aceste planuri de suplimentare a trupelor în plin proces de negociere, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Anna Kelly, a reiterat poziția de forță a administrației: „Președintele Trump are întotdeauna toate opțiunile militare la dispoziție”, scrie NBC.