A murit ambasadorul Ion M. Anghel, una dintre cele mai respectate figuri ale diplomației române

Fundația Europeană Titulescu a anunțat marți, 17 martie 2026, încetarea din viață a ambasadorului și profesorului universitar doctor Ion M. Anghel, una dintre personalitățile marcante ale diplomației române și ale dreptului internațional.

Instituția a transmis un mesaj oficial de condoleanțe familiei, evocând contribuția sa de excepție la dezvoltarea diplomației românești și la formarea mai multor generații de specialiști.

Născut la 12 decembrie 1927, în comuna Măstăcani, județul Galați, Ion M. Anghel a avut un parcurs academic și profesional remarcabil.

A absolvit Facultatea de Drept a Universitatea din București ca șef de promoție în perioada 1948–1952, iar ulterior și-a aprofundat studiile obținând două doctorate, în Drept internațional în 1967 și în Drept civil în 1968.

Cariera sa în cadrul Ministerul Afacerilor Externe a început oficial la 1 octombrie 1969, în Direcția Tratatelor. De-a lungul anilor, a parcurs toate treptele ierarhiei diplomatice, ajungând la rangul de ambasador.

În cadrul MAE, Ion M. Anghel a deținut mai multe poziții importante. A fost director al Direcției Consulare între 1970 și 1979, a condus compartimentul juridic în mai multe mandate și a fost consilier al ministrului de Externe în perioada 1990–1993.

Activitatea sa diplomatică s-a extins și în plan internațional, unde a reprezentat România în numeroase misiuni.

A fost însărcinat cu afaceri în Cipru, Italia și Malta, consul general la San Marino și ambasador al României la Haga, în Țările de Jos, între 1993 și 1994. De asemenea, a reprezentat România în organisme internaționale precum FAO și UNIDROIT.

După pensionarea din 1996, și-a continuat activitatea în plan internațional, inclusiv în cadrul Curtea Permanentă de Arbitraj, unde a activat între 1988 și 2000, și ca expert ONU.

Pe lângă activitatea diplomatică, Ion M. Anghel a avut o carieră academică impresionantă. A fost cadru didactic din 1950 până în 2018, predând în mai multe instituții de învățământ superior din România, atât civile, cât și militare.

A ajuns la gradul de profesor universitar și a format generații întregi de studenți și diplomați, fiind recunoscut pentru rigoarea și erudiția sa.

Activitatea științifică a ambasadorului Ion M. Anghel a fost una de referință în domeniul dreptului internațional.

A publicat peste 35 de cărți și aproximativ 200 de articole și studii. Printre temele abordate se numără dreptul tratatelor, dreptul diplomatic și consular, raportul dintre dreptul internațional și dreptul intern, dar și politica externă a României.

Lucrările sale au fost folosite atât în mediul academic, cât și în practica diplomatică.

Ion M. Anghel a fost președinte fondator al Asociației Ambasadorilor și Diplomaților de Carieră, înființată în 2003. De asemenea, a fost membru al Asociației de Drept Internațional și Relații Internaționale și membru de onoare al Academiei Oamenilor de Știință din România.

A primit titlul de Doctor Honoris Causa al Universității Valahia din Târgoviște și a fost distins în 2007 cu Premiul internațional Nicolae Titulescu.

A colaborat constant cu Fundația Europeană Titulescu, contribuind la proiecte editoriale importante, inclusiv seria „Pagini din Diplomația României”.

În comunicatul oficial transmis la anunțarea decesului, Fundația Europeană Titulescu a subliniat impactul major al ambasadorului asupra diplomației române.

„La trecerea la cele veșnice a „seniorului diplomaţiei române”, exemplu de profesionalism şi erudiţie, mentor a generaţii de diplomaţi, ne aplecăm cu respect fruntea omagiindu-i opera şi memoria.”

Mesajul este semnat de președintele fundației, Adrian Năstase.