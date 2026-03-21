International

Zelenski ar vrea să obțină acces la aplicația de mesagerie rusească Max, după blocarea Telegram

Comentează știrea
Zelenski ar vrea să obțină acces la aplicația de mesagerie rusească Max, după blocarea TelegramVolodimir Zelenski. Sursă foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că vrea să obțină acces la aplicația de mesagerie rusească de stat Max, cu scopul de a influența opinia publică din Rusia, potrivit dialog.ua.

Zelenski: „Vom ajunge și la Max”

În prezent, Ucraina folosește Telegram pentru a transmite mesaje către publicul din Rusia, însă blocarea aplicației îngreunează comunicarea.

Volodimir Zelenski a făcut aceste declarații după o întrebare adresată de redactorul-șef al publicației GORDON, Alesya Batsman, despre interzicerea aplicațiilor de mesagerie străine în Rusia. „Am avut un raport despre noua lor rețea Max… Vom ajunge și la Max”, a afirmat liderul ucrainean.

Comentând restricțiile de internet din Rusia, Zelenski a afirmat că acestea întorc țara „100 de ani înapoi” și ar putea face ca liderul rus Vladimir Putin „să se simtă din nou tânăr”. „În principiu, ar putea trece în curând la poșta pe hârtie, telegraf și cai. Acesta este genul de civilizație pe care îl avem”, a adăugat el.

Putin încearcă să-l șantajeze pe Trump. SUA iau în calcul încheierea operațiunii din Iran. Atac nereușit al Teheranului asupra bazei Diego Garcia. Regimul iranian trece la amenințări teroriste directe. Live text
Cum se tratau oamenii preistorici și ce antibiotic natural foloseau

Autoritățile ruse ar urma modelul Iranului și al Chinei

Potrivit agenției Reuters, autoritățile ruse urmează modelul Iranului și Chinei în întărirea blocării internetului, măsură care afectează deja zeci de regiuni și orașe importante, precum Moscova și Sankt Petersburg.

Vladimir Putin

Vladimir Putin. Sursă foto: en.kremlin.ru

Blocajele au creat dificultăți pentru angajați, adolescenți și șoferi de taxi care depind de internet.

Autoritățile din Rusia au interzis peste 400 de VPN-uri

Potrivit diplomaților occidentali citați de Reuters, Kremlinul restricționează internetul pentru a-și consolida controlul intern, în contextul unui război care riscă să reducă sprijinul populației. În același timp, noile legi adoptate în acest an obligă operatorii telecom să întrerupă accesul clienților la cererea Serviciului Federal de Securitate (FSB) și îi acordă acestuia puteri extinse, inclusiv posibilitatea de a înființa centre proprii de detenție preventivă.

În prezent, autoritățile au interzis peste 400 de VPN-uri, iar tinerii din Rusia sunt nevoiți să schimbe constant serviciile pentru a accesa aplicații occidentale.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

HAI România!

Liderii Opoziției, George Simion și Călin Georgescu, controlați de sistem. Care e marele obiectiv
Silviu Mănăstrie: Cum și-a confecționat Ilie Bolojan imaginea de primar imaculat. Dedesubturile afacerilor din Oradea
Silviu Mănăstire: Bolojan, legat de rețeaua Soroș prin intermediul lui Coldea

Proiecte speciale