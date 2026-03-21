Zelenski ar vrea să obțină acces la aplicația de mesagerie rusească Max, după blocarea Telegram

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că vrea să obțină acces la aplicația de mesagerie rusească de stat Max, cu scopul de a influența opinia publică din Rusia, potrivit dialog.ua.

În prezent, Ucraina folosește Telegram pentru a transmite mesaje către publicul din Rusia, însă blocarea aplicației îngreunează comunicarea.

Volodimir Zelenski a făcut aceste declarații după o întrebare adresată de redactorul-șef al publicației GORDON, Alesya Batsman, despre interzicerea aplicațiilor de mesagerie străine în Rusia. „Am avut un raport despre noua lor rețea Max… Vom ajunge și la Max”, a afirmat liderul ucrainean.

Comentând restricțiile de internet din Rusia, Zelenski a afirmat că acestea întorc țara „100 de ani înapoi” și ar putea face ca liderul rus Vladimir Putin „să se simtă din nou tânăr”. „În principiu, ar putea trece în curând la poșta pe hârtie, telegraf și cai. Acesta este genul de civilizație pe care îl avem”, a adăugat el.

Potrivit agenției Reuters, autoritățile ruse urmează modelul Iranului și Chinei în întărirea blocării internetului, măsură care afectează deja zeci de regiuni și orașe importante, precum Moscova și Sankt Petersburg.

Blocajele au creat dificultăți pentru angajați, adolescenți și șoferi de taxi care depind de internet.

Potrivit diplomaților occidentali citați de Reuters, Kremlinul restricționează internetul pentru a-și consolida controlul intern, în contextul unui război care riscă să reducă sprijinul populației. În același timp, noile legi adoptate în acest an obligă operatorii telecom să întrerupă accesul clienților la cererea Serviciului Federal de Securitate (FSB) și îi acordă acestuia puteri extinse, inclusiv posibilitatea de a înființa centre proprii de detenție preventivă.

În prezent, autoritățile au interzis peste 400 de VPN-uri, iar tinerii din Rusia sunt nevoiți să schimbe constant serviciile pentru a accesa aplicații occidentale.