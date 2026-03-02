Incidente maritime și bruiaj GPS în strâmtoarea Ormuz. Escaladare periculoasă în zona-cheie a petrolului mondial

Regiunea strâmtorii Ormuz a devenit un nou punct de tensiune, după loviturile americano-israeliene asupra Iranului, desfășurate sub denumirea „Operation Epic Fury”, potrivit Fox News.

Potrivit relatărilor internaționale, atacurile au fost urmate de incidente maritime și activități de război electronic într-una dintre cele mai importante rute energetice ale lumii.

Evenimentele au loc pe fondul unui avertisment emis la 28 februarie de autoritățile maritime americane, care au recomandat navelor comerciale să evite, pe cât posibil, căile navigabile strategice din regiune, inclusiv Golful Persic, Golful Oman și Marea Arabiei, din cauza riscurilor sporite de securitate.

Organizația United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) și autoritățile regionale au raportat mai multe incidente maritime catalogate drept „atacuri”.

Potrivit datelor comunicate, o navă aflată la vest de Sharjah, Emiratele Arabe Unite, a fost zguduită de o explozie provocată de un proiectil necunoscut care a detonat în apropiere.

Un alt petrolier, situat la nord de Muscat, Oman, a fost lovit deasupra liniei de plutire, incident care a declanșat un incendiu ulterior stins de echipaj.

Un al treilea vas, aflat la nord-vest de Mina Saqr, în Emiratele Arabe Unite, a fost de asemenea lovit de un proiectil, iar la bord s-a produs un incendiu.

În paralel cu aceste incidente, compania de informații maritime Windward a raportat interferențe extinse asupra sistemelor GPS și asupra Sistemului Automat de Identificare (AIS), afectând peste 1.000 de nave.

Datele indică perturbări majore în apropierea portului iranian Bandar Abbas, unde unele nave au apărut eronat localizate în aeroporturi, în apropierea unei centrale nucleare sau în zone terestre.

Aproximativ 20% din exporturile globale de petrol și gaze tranzitează Strâmtoarea Hormuz, iar traficul maritim ar fi început deja să se reducă. Unele petroliere au întors din drum sau au dezactivat semnalul AIS.

Compania de transport maritim Maersk a anunțat că va redirecționa anumite servicii pentru a proteja echipajele și încărcăturile.

Jakob P. Larsen, responsabil pentru securitate maritimă în cadrul BIMCO, a declarat pentru Fox News Digital: „Golful Persic, Strâmtoarea Hormuz și apele adiacente sunt în acest moment cel mai periculos loc pentru transportul maritim comercial.”

El a adăugat: „Navele din Golful Persic sunt amenințate de atacuri iraniene.”

„Pentru a se proteja, majoritatea navelor stau cât mai departe de Iran”, a mai spus acesta, precizând că unele vase „încearcă să părăsească Golful Persic pentru a se îndepărta de amenințare”.

Asociația proprietarilor de petroliere Intertanko și alți reprezentanți ai industriei au avertizat că există posibilitatea reluării atacurilor asupra transportului maritim în Marea Roșie, strâmtoarea Bab el-Mandeb și Golful Aden.

„Houthis au amenințat că vor relua atacurile asupra navelor din Marea Roșie, strâmtoarea Bab el-Mandeb și Golful Aden”, a explicat Larsen.

Acesta a precizat că „nu există semne ale unor încercări iraniene de a închide strâmtoarea cu mine maritime, deși situația se poate schimba într-un timp foarte scurt”, confirmând totodată că interferențele GPS „au crescut semnificativ după declanșarea ostilităților”.

Contextul tensionat ridică semne de întrebare privind stabilitatea tranzitului energetic global, în condițiile în care Strâmtoarea Hormuz rămâne un punct strategic esențial pentru piețele internaționale.