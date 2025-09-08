Social Studiu. Statul cu telefonul pe toaletă crește riscul de hemoroizi cu 46%







Navigarea pe telefonul mobil în timp ce stai pe vasul de toaletă prelungește șederea și pune presiune inutilă pe rect. Asta arată un studiu publicat pe 3 septembrie 2025 în PLOS ONE, realizat la Beth Israel Deaconess Medical Center, organizație afiliată Harvard, citat de NBC News. La 125 de adulți evaluați endoscopic, utilizarea smartphone-ului pe toaletă a fost asociată cu un risc cu 46% mai mare de hemoroizi.

Un studiu internațional (8 țări, inclusiv România) estimează prevalența la 11% în populația adultă, majoritatea cazurilor fiind ușoare. Este un sondaj reprezentativ online, deci util ca ordin de mărime, dar nu înlocuiește o raportare clinică națională. Deci este greu de făcut un portret bazat pe date statistice din țara noastră.

Cercetarea confirmă că „vina” nu e doar încordarea, ci timpul prelungit pe vas. 66% dintre participanți au declarat că folosesc telefonul pe toaletă; dintre aceștia, 37% petrec mai mult de 5 minute per vizită, față de 7,1% dintre cei fără telefon. Cele mai frecvente activități: cititul știrilor (54%) și navigarea pe social media (44%).

De ce are importanță folosirea telefonului la WC. Spre deosebire de un scaun normal, colacul vasului de toaletă nu susține planșeul pelvin. Sângele se poate aduna în zona hemoroidală, crescând presiunea și favorizând inflamația. Rezultatul: mâncărime, durere și, uneori, sângerare. Editoriale academice legate de studiu subliniază că regula „maxim câteva minute pe toaletă” are acum date moderne în spate.

Trebuie însă subliniate și limitele cercetării. Studiul este observațional, pe adulți care făceau colonoscopie de screening. Totuși, rezultatul a rămas semnificativ după ajustări legate de vârstă, sex, activitate fizică, aport de fibre în alimentație.

În primul rând lasă telefonul în afara WC-ului. Setează-ți mental regula „max. 3–5 minute” pe toaletă. Nu amâna o vizită la medic când apare senzați de mâncărimea. Amânarea repetată dereglează reflexul de defecație.

Combină fibre alimentare + apă + mișcare. Adică mânâncă legume, fructe, leguminoase, cereale integrale. Ține minte că hidratarea adecvată reduce constipația

Concluzia este simplă! Telefonul nu „provoacă” singur hemoroizi, dar te ține mai mult la toaletă. Deci minutele în plus sunt problema. Schimbă obiceiul, scurtează șederea, protejează-ți sănătatea, susține NBC News.