Chinezii au dezvăluit un cap de robot care clipește, tresare și dă din cap. Video

Compania chineză de robotică AheadForm a dezvoltat un cap de robot atât de realist încât poate clipi, tresări și da din cap aproape exact ca un om. Imaginile au stârnit uimire datorită fidelității cu care robotul reproduce mișcările feței umane, potrivit LiveScience.

Modelul de robot umanoid, denumit „Origin M1”, impresionează prin tehnologia avansată pe care o deține. Acesta este echipat cu până la 25 de mecanisme montate discret sub pielea sintetică a robotului, pentru a reproduce mișcări fine și naturale.

Sistemul vizual al robotului este compus din camere video amplasate în zona ochilor, oferindu-i capacitatea de a percepe mediul înconjurător. În plus, Origin M1 dispune de microfoane și difuzoare încorporate, permițându-i să audă și să răspundă interlocutorilor în timp real.

AheadForm a fost fondată în 2024 și are ca scop de a dezvolta roboți mai ușor de înțeles. Compania lucrează la integrarea inteligenței artificiale, inclusiv a modelelor lingvistice de mari dimensiuni, astfel încât robotul să interacționeze cu oameni în mod natural.

„Ne concentrăm pe crearea unor capete umanoide care pot exprima emoții și interacționa fluid cu oamenii,” au explicat reprezentanții companiei AheadForm.

Reprezentanții companiei au declarat că noua tehnologie ar putea avea aplicații variate, de la cercetarea relațiilor dintre oameni și roboți, până la utilizarea în domenii precum servicii pentru clienți, educație, divertisment sau sănătate.

AheadForm are deja în portofoliu mai multe generații de roboți, printre care se numără seria Elf, recunoscută pentru designul său distinctiv cu urechi ascuțite și controlul precis al mișcărilor și modelul Lan, care se remarcă printr-un aspect apropiat de cel uman și o mobilitate fluidă.

Deocamdată, capul robotizat Origin M1 nu este disponibil pentru vânzare, însă compania își propune să facă această inovație accesibilă publicului larg în următorii ani.