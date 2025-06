Social Ghid de vacanță fără surprize. Sfaturi utile pentru alegerea agenției de turism







Vacanța vine și cu tot felul de probleme pentru turiști, asta pentru că nu întotdeauna primești ce ai rezervat. Iar situațiile sunt din ce în ce mai dese.

Vacanța, mai complicată decât pare

Plecatul în vacanță ar trebui să fie o bucurie. Asta dacă nu primești un mail, cu o zi înainte, de la agenție, cum că ai fost relocat în altă parte. ”Vin către voi cu o problemă, poate mă lămuriți puțin! În luna februarie am achiziționat de la o agenție o vacanță 4 persoane (2 adulți 2 copii). Toate bune și frumoase, vineri primesc biletele, voucher pentru cazare.

Mâine este zborul la ora 11:00! Azi-dimineață în jurul orei 10:45 primesc mail de la agenția respectivă: vă aducem la cunoștiință că hotelul a valorificat mai multe camere decât există disponibilitate pentru perioada 24.06- 01.07. Astfel, vă rugam să informați turiștii din rezervarea … că alternativa oferită este relocarea la hotelul cu clasificare similară. Intru pe booking să vedem hotelul unde am fost relocați: nu ne place deloc, nu are nici o treabă cu ce am rezervat noi!

Le-am spus că nu ne place, că dorim să fie similar cu ceea ce am cumpărat noi! Ne-au pus în fața faptului împlinit și alte alternative nu avem! A mai pățit cineva asemănător?”, a explicat turista în cauză. Singura soluție cu care au venit alți pățiți a fost ANPC și încercarea unei negocieri cu agenția de turism. Alți români trecuți prin asta și-au împărtășit experința.

Bani restituiți pentru cazare neconformă

”Eu am rezervat/achitat pe booking anul trecut în Bulgaria, când am ajuns la hotel, managera hotelului a anulat rezervatea în fața mea. Pe motiv că sunt recalcitrant, fără să fie nici un motiv de acest gen.

Ni s-a oferit un hotel de 2 stele foarte urât sau să nu ramburseze bani în termen de 3 zile lucrătoare. Am făcut reclamație la booking, si am primit banii într-o oră înapoi pe card. Și am căutat în altă parte cazare pe gustul nostru”, a explicat altcineva.