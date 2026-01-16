Ce modele de telefoane vechi mai pot fi folosite în 2026

Într-o perioadă în care telefoanele mobile sunt înlocuite destul de des, apare o întrebare firească: cât de vechi poate fi un telefon care încă mai funcționează în 2026? Răspunsul nu ține doar de anul lansării, ci mai ales de compatibilitatea cu rețelele moderne și de suportul software, informează techradar.com.

În 2026, utilizarea unui telefon depinde în primul rând de tehnologia de rețea. Odată cu eliminarea treptată a rețelelor 2G și 3G în multe țări, telefoanele foarte vechi, bazate exclusiv pe aceste standarde, devin inutilizabile pentru apeluri și date mobile. Astfel, modelele care nu suportă cel puțin 4G sunt primele care ies definitiv din uz.

Un alt criteriu esențial este sistemul de operare. Chiar dacă un telefon mai vechi se poate conecta la rețea, lipsa actualizărilor de securitate și incompatibilitatea cu aplicațiile moderne îl transformă într-un dispozitiv limitat. În 2026, multe aplicații populare nu mai funcționează pe versiuni foarte vechi de Android sau iOS, ceea ce restrânge considerabil utilitatea telefoanelor lansate în urmă cu peste un deceniu.

Așadar, achiziția unui telefon mai vechi vine la pachet cu mai multe dificultăți deoarece un telefon mai vechi trebuie să suporte o versiune relativ recentă a sistemului de operare pentru a putea rula aplicațiile actuale. Dispozitivele rămase blocate pe software depășit nu doar că pierd accesul la multe aplicații, dar devin și mult mai expuse riscurilor de securitate, fiind mai vulnerabile la atacuri informatice și programe malware.

Pentru cei care își doresc un telefon nou-nouț, opțiunile nu merg foarte mult în trecut. În practică, cele mai vechi modele disponibile în stare sigilată au, de regulă, doar câțiva ani vechime, fiind rămase pe stoc la anumiți retaileri sau operatori.

La Apple, mai pot fi găsite sporadic modele de iPhone 13 noi, de obicei prin intermediul abonamentelor oferite de operatori telecom din SUA, precum Verizon. Variantele deblocate sunt însă mult mai rare. În Europa, de exemplu, cel mai vechi iPhone disponibil ca produs nou este iPhone 12, încă prezent în oferta unor comercianți online.

Pe zona Android, situația este ceva mai flexibilă. Retailerii continuă să vândă modele precum Samsung Galaxy S22, Google Pixel 7 sau telefoane din seria OnePlus 12. Totuși, disponibilitatea diferă semnificativ de la o regiune la alta, în funcție de producător și de politica locală de distribuție.

Pentru cei dispuși să cumpere un telefon recondiționat sau second-hand, criteriul esențial devine compatibilitatea software. Ideal este un dispozitiv care mai are cel puțin una sau două actualizări majore de sistem rămase, dar absolut necesar este suportul continuu pentru actualizări de securitate, mai ales dacă telefonul va fi folosit conectat la internet.

În cazul Apple, datele oficiale arată că, în 2025, cea mai veche versiune de iOS care a mai primit patch-uri de securitate a fost iOS 15.8.5. Asta înseamnă că iPhone 6S, lansat în 2015, a beneficiat încă de actualizări de securitate anul trecut, o performanță notabilă pentru un telefon atât de vechi. Totuși, utilizatorii trebuie să țină cont că multe aplicații moderne nu mai funcționează pe versiuni atât de vechi de iOS.

În prezent, cel mai vechi iPhone compatibil cu cea mai recentă versiune de sistem, iOS 26, este iPhone 11, lansat în 2019. Având în vedere istoricul Apple, acesta se apropie de finalul ciclului de suport, motiv pentru care modelele mai noi, precum iPhone 12, reprezintă o alegere mai sigură pentru viitor.

Pe Android, Google include în continuare Android 13 în buletinele sale de securitate, ceea ce înseamnă că telefoanele care rulează această versiune sau una mai nouă sunt considerate relativ sigure. În acest context, Google Pixel 4, lansat în 2019, se numără printre cele mai vechi modele care încă mai beneficiază de patch-uri de securitate. De asemenea, anumite modele din seriile Samsung Galaxy S20 și OnePlus 9 pot rula Android 13.

Când vine vorba despre Android 16, cea mai recentă versiune, compatibilitatea începe cu telefoane mai noi: seria Samsung Galaxy S22 (alături de Galaxy S21 FE), familia Google Pixel 6 și OnePlus 11. Dintre acestea, Pixel 6 se remarcă prin faptul că a fost lansat încă din 2021, dar continuă să primească suport extins.

Interesul pentru telefoanele vechi a crescut recent, inclusiv pentru modele precum iPhone 4, apreciat pentru camera sa și estetica retro, inspirată de era Y2K. Pentru colecționari și pasionați de tehnologie vintage, astfel de dispozitive pot avea o valoare simbolică sau artistică.

Totuși, utilizarea zilnică a unui telefon care nu mai primește actualizări de securitate implică riscuri serioase. Specialiștii recomandă ca aceste dispozitive să fie ținute departe de rețele wireless, fără cartelă SIM și fără introducerea de date personale sau sensibile. Transferul fișierelor ar trebui realizat exclusiv prin cablu, către un dispozitiv de încredere.