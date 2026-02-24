Samsung Galaxy S26 Ultra va fi lansat pe 25 februarie. Ce aduce nou modelul premium

Samsung Galaxy S26 Ultra va fi prezentat oficial pe 25 februarie, iar noul model de top al companiei sud-coreene vine cu schimbări vizibile atât la nivel de design, cât și în privința performanței. Dispozitivul marchează un nou pas în evoluția gamei premium dezvoltate de Samsung, mizând pe inovația tehnologică, informează techradar.com.

La prima vedere, Galaxy S26 Ultra impresionează printr-un profil mai suplu și margini atent finisate. Ecranul generos, aproape fără rame, ocupă cea mai mare parte a panoului frontal, oferind o experiență vizuală captivantă. Spatele telefonului păstrează linia elegantă a seriei Ultra, cu un modul foto bine integrat și materiale premium care oferă un plus de rezistență și stil.

Deși lansarea oficială a noii serii Samsung Galaxy S26 este la câteva ore distanță, un retailer din Dubai pare că a devansat calendarul. Potrivit utilizatorului X @KaroulSahil, citat de publicația PhoneArena, acesta ar fi reușit deja să achiziționeze un model Samsung Galaxy S26 Ultra direct din magazin, prezentând dispozitivul într-un clip video.

Imaginile apărute online arată telefonul din spate, comparat cu un iPhone 17 Pro Max și modele produse de Vivo și Oppo. La prima vedere, noul flagship Samsung pare să aibă dimensiuni apropiate de rivalii săi, posibil ușor mai înalt.

Din punct de vedere al designului, dispozitivul amintește puternic de generația anterioară, Samsung Galaxy S25 Ultra, diferența notabilă fiind apariția unei insule dedicate pentru sistemul de camere foto.

O nouă funcție dedicată protejării vieții private promite să limiteze drastic privirile indiscrete. Dintr-un scurt material demonstrativ reiese că, odată activată opțiunea Privacy Display, ecranul telefonului se întunecă vizibil atunci când este privit din lateral. Astfel, persoanele aflate în apropiere nu mai pot distinge cu ușurință conținutul afișat, fie că este vorba despre mesaje, fotografii sau aplicații deschise.

În plus, dispozitivul ar putea integra și un mod denumit „Protecție maximă a confidențialității”. Potrivit unor informații apărute anterior pe surse, această setare ar diminua luminozitatea chiar și atunci când ecranul este privit direct, pentru a îngreuna și mai mult vizibilitatea din unghiuri laterale. Deocamdată, detaliile nu au fost confirmate oficial, însă indiciile sugerează un accent tot mai puternic pus pe securitatea datelor personale.

Noile imagini apărute indică faptul că opțiunea Privacy Display nu oferă, cel puțin la prima vedere, nivelul de personalizare anticipat. În faza inițială, zvonurile vorbeau despre posibilitatea activării automate în anumite contexte — de exemplu, atunci când utilizatorul nu se află acasă — sau despre opțiunea de a masca doar anumite zone ale ecranului. Totuși, materialul video recent arată doar două comutatoare disponibile, fără meniuri suplimentare vizibile sau setări avansate.

Desigur, nu este exclus ca alte opțiuni să fie ascunse în secțiuni diferite ale interfeței sau ca activarea modului „Protecție maximă a confidențialității” să deblocheze setări suplimentare.

Există și varianta ca dispozitivul prezentat să ruleze o versiune preliminară a software-ului dezvoltat de Samsung, ceea ce ar putea explica lipsa unor funcții promise. Până la confirmarea oficială, toate aceste aspecte rămân la nivel de ipoteză.

Chiar și în aceste condiții, Privacy Display pare să fie o caracteristică practică și binevenită. Iar acest lucru este important, mai ales în contextul în care scurgerile de informații sugerează că nu vor exista multe alte noutăți spectaculoase. Clarificările oficiale sunt așteptate pe 25 februarie.