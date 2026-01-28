Samsung va lansa un nou smartphone pliabil în 2026. Cum se va numi noul model

Samsung pregătește o nouă lansare, anul acesta, a unui al patrulea smartphone pliabil, pe lângă modelele Fold și Flip, cărora li s-a adăugat recent TriFold, potrivit publicaţiei coreene ET News.

Samsung va lansa un nou smartphone pliabil, care va fi mai lat decât modelele anterioare și se va numi, cel mai probabil, Galaxy Wide Fold.

ET News precizează că producătorul coreean estimează vânzarea a cel puțin un milion de unități, comparativ cu aproximativ 6 milioane de dispozitive vândute anul trecut din Galaxy Z Fold7.

Nu se cunosc multe detalii tehnice despre viitorul smartphone, dar se pare că acesta va avea un ecran pliabil cu raport 4:3, mai lat decât standardul actual al dispozitivelor de acest tip. Trecerea la un ecran 4:3 ar veni înaintea primului smartphone pliabil Apple, care, conform informațiilor neoficiale vehiculate până acum, va avea și el un ecran pliabil cu același raport.

Lansarea noului telefon pliabil este programată pentru această vară, împreună cu noile modele Fold și Flip, cu câteva luni înainte ca Apple să prezinte iPhone-ul pliabil.

Noua ediție specială a Galaxy Z Flip 7 nu va fi disponibilă pe piață, fiind creată pentru Jocurile de Iarnă Olimpice și Paralimpice de la Milano Cortina, care încep în februarie, și va fi oferită celor aproximativ 3.800 de sportivi participanți, potrivit T3. Telefonul face parte din parteneriatul de lungă durată dintre Samsung și Jocurile Olimpice și va fi utilizat de sportivi pe podium, continuând tradiția selfie-urilor de pe podium din edițiile anterioare, în timp ce aceștia își primesc medaliile.

Galaxy Z Flip 7 Olympic Edition păstrează specificațiile telefonului obișnuit, concentrându-se însă pe design, cu sticla inferioară albastră decorată cu logo-urile Olimpice și Milano Cortina, cadru auriu și wallpaper personalizat inspirat de urmele lăsate de lamele patinelor pe gheață.