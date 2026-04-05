Balmuda lansează ceasul futurist: LED-uri și sunet în loc de ace tradiționale

Ceasurile clasice, așa cum le cunoaștem, ar putea deveni în curând o amintire, pe măsură ce tehnologia continuă să redefinească obiectele de zi cu zi. Un nou dispozitiv, denumit „The Clock”, propune o abordare complet diferită, bazată pe funcționalitate hands-free și integrarea sunetului în experiența utilizatorului, informează techradar.com.

Spre deosebire de modelele tradiționale, care necesită interacțiune directă pentru a fi utilizate, acest concept modern elimină complet nevoia de atingere. Utilizatorii pot accesa informațiile legate de timp fără gesturi fizice, ceea ce aduce un plus de confort și eficiență, mai ales în contexte în care mâinile sunt ocupate.

Un alt element distinctiv este capacitatea dispozitivului de a reda sunete. Această funcție transformă ceasul dintr-un simplu instrument de măsurare a timpului într-un companion tehnologic care poate oferi notificări audio sau alte semnale utile în viața de zi cu zi. Se poate spune că „The Clock” nu este doar un upgrade al ceasului clasic, ci o reinterpretare a modului în care interacționăm cu timpul.

Inspirat de estetica ceasurilor de buzunar de altădată, modelul The Clock, creat de compania japoneză Balmuda, propune o reinterpretare modernă a modului în care percepem timpul. Dispozitivul este gândit ca un ceas inteligent, dar surprinde prin absența clasicelor limbi care indică ora.

Acest produs completează portofoliul premium al brandului, alături de alte dispozitive cu design distinct, precum The Brew, The Speaker și The Kettle. Reprezentanții Balmuda subliniază că obiectivul nu a fost doar indicarea orei, ci transformarea trecerii timpului într-o experiență în sine. În acest scop, compania a colaborat pentru a dezvolta un ceas analogic atipic, care renunță complet la mecanismul tradițional al acelor, mizând pe o abordare inovatoare a afișajului.

Spre deosebire de ceasurile tradiționale, care se bazează pe ace pentru a indica ora, The Clock utilizează LED-uri într-un sistem denumit de Balmuda „Ora de lumină”. Această tehnologie luminează cifra corespunzătoare orei, în timp ce marcaje suplimentare se aprind în jurul cadranului pentru a indica minutele. O altă bifă animată joacă rolul secundarului, mișcându-se continuu pe afișaj.

Carcasa unibody din aluminiu a ceasului îi conferă un design care amintește puternic de dispozitivele Apple, incluzând și noul MacBook Neo, disponibil la un preț mai accesibil. Colaborările anterioare ale Balmuda cu LoveFrom, firma condusă de fostul director de design Apple, Jonathan Ive, se resimt încă în estetica produsului.

Măsurând 7,5 cm atât în înălțime, cât și în lățime și cântărind puțin sub 260 de grame, ceasul se încarcă prin USB-C. Fiecare încărcare asigură funcționarea timp de 24 de ore, un interval relativ scurt pentru o baterie de ceas.

Pe lângă afișarea orei, The Clock oferă și o experiență auditivă deosebită. Modul Relax Time include coloane sonore ambientale create special pentru ceas, cum ar fi „sunetul ploii, vuietul unei bărci pe un râu sau trosnetul șemineului dintr-o cabană”, redate cu un nivel de realism impresionant.

Deși prețul internațional nu a fost încă confirmat, „The Clock” poate fi achiziționat momentan în Japonia la aproximativ 373 USD, 279 GBP sau 529 AUD.

CEO-ul Balmuda, Gen Terao, explică că The Clock a luat naștere dintr-o nevoie personală. Frustrat de dificultatea de a adormi ascultând sunetele ploii pe telefon, Terao s-a întrebat dacă dispozitivele electronice aflate lângă pat îi afectează somnul. „Mi-am imaginat un ceas personal care să folosească tehnologia modernă pentru a reda sunetul ploii într-un mod cu adevărat relaxant”, a declarat acesta.

Designul ceasului reflectă o estetică atent gândită: mișcarea secundelor se inspiră din pendulul lui Foucault de la Muzeul Național al Naturii și Științei, iar luminile care pulsează în timpul coloanelor sonore Relax Time sunt concepute să imite scânteierea stelelor și luminile îndepărtate ale orașelor.

În ciuda ingeniozității conceptului, lizibilitatea ceasului poate fi o provocare. Pentru unii utilizatori, inclusiv autorul articolului, citirea orei este mai dificilă comparativ cu un cadran tradițional, iar combinația de iluminare albă și aluminiu deschis poate reduce vizibilitatea în lumină puternică.