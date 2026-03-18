Fenomen înfricoșător pe cerul SUA. Ce au văzut și auzit oamenii din Ohio și Pennsylvania ar fi uimit pe oricine

Meteorit Ohio / sursa foto: captură video
Un fenomen luminos neobișnuit a fost observat marți dimineață pe cerul din statele americane Ohio și Pennsylvania, atrăgând atenția locuitorilor și a autorităților, conform agenției de știri BBC.

Potrivit datelor preliminare furnizate de instituții oficiale, este vorba despre un posibil meteorit care a pătruns în atmosfera terestră, generând inclusiv o undă sonică resimțită la sol.

Confirmări oficiale ale meteoritului din Ohio

Serviciul Național de Meteorologie din Statele Unite (NWS), alături de Administrația Națională pentru Aeronautică și Spațiu (NASA), au confirmat că un „fireball” — termen folosit pentru a descrie un meteorit extrem de luminos — a fost detectat în nord-estul statului Ohio, în apropiere de orașul Cleveland.

Reprezentanții NWS au transmis, într-o informare publicată online:

UE pregătește schimbări în regulile privind fuziunile pentru a limita intervențiile statelor
Prețurile petrolului, în ușoară scădere pe fondul creșterii stocurilor de țiței din SUA

„Primim rapoarte din vestul Pennsylvaniei și estul statului Ohio despre un zgomot puternic și o minge de foc pe cer. Datele noastre din satelit sugerează că ar putea fi un meteorit care a intrat în atmosferă.”

Fenomenul a fost observat de numeroși martori, care au relatat apariția unei dâre albe luminoase pe cer, urmată de un sunet puternic, descris ca o explozie.

Explozie sonică și impactul la sol

Potrivit informațiilor disponibile, obiectul a atins viteze foarte mari în timpul intrării în atmosferă, ceea ce a dus la depășirea vitezei sunetului și la producerea unei explozii sonice. Acest tip de fenomen este caracteristic meteoriților care se deplasează cu viteză mare și se dezintegrează parțial în atmosferă.

Datele analizate de specialiști indică faptul că obiectul ar fi căzut în zona de nord-est a statului Ohio, fără a exista, până în acest moment, informații privind pagube materiale sau victime.

Martorii din zonele afectate au raportat vibrații ușoare și un zgomot asemănător unui „boom” puternic, ceea ce corespunde caracteristicilor unei unde de șoc produse de un astfel de fenomen.

Autoritățile din Ohio, analizează datele colectate prin satelit

Autoritățile continuă să analizeze datele colectate prin satelit și rapoartele primite de la populație pentru a stabili cu exactitate traiectoria și dimensiunea obiectului.

Evenimentele de acest tip sunt relativ rare, dar nu neobișnuite, fiind monitorizate constant de agențiile specializate. Meteoriții care intră în atmosfera Pământului pot varia ca dimensiune și impact, iar majoritatea se dezintegrează înainte de a ajunge la sol.

Până în prezent, instituțiile implicate nu au emis avertizări suplimentare și nu au raportat riscuri imediate pentru populație.

Contextul fenomenelor similare

Astfel de apariții, denumite „fireballs”, sunt de obicei mai strălucitoare decât planetele vizibile pe cer și pot fi observate pe arii geografice extinse. În anumite cazuri, acestea sunt însoțite de unde de șoc care pot produce zgomote puternice sau vibrații resimțite la sol.

Specialiștii recomandă raportarea unor astfel de observații către autorități, pentru a contribui la o mai bună înțelegere și monitorizare a fenomenelor atmosferice și spațiale.

Oamenii din umbra lui Călin Georgescu. Cine l-ar fi creat pe fostul candidat la alegerile prezidențiale
Ne bombardăm singuri. Nu e nevoie de Iran
Teatru absurd cu circuitul banului public. Fonduri blocate și reproșuri pentru că nu au fost cheltuite

