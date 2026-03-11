International

Locuitorii din Ohio raportează reapariția lui Bigfoot. Creatura misterioasă care ar bântui pădurile

Comentează știrea
Locuitorii din Ohio raportează reapariția lui Bigfoot. Creatura misterioasă care ar bântui pădurileBigfoot. Sursa foto: Freepik
Din cuprinsul articolului

În ultimele zile, mai multe persoane din statul american Ohio au raportat întâlniri cu creatura legendară Bigfoot, cunoscută și sub numele de „Omul-maimuță”. Relatările au apărut într-un interval foarte scurt de timp și provin din aceeași zonă. Cazurile sunt analizate de organizațiile Bigfoot Society și The Bigfoot Mapping Project. Potrivit acestora, în doar patru zile au fost raportate șase apariții care par credibile, potrivit descrierilor oferite de martori.

O legendă este readusă la viață. Primele apariții raportate

Prima semnalare a avut loc pe 6 martie, la prânz, în Portage County. Un cercetător local din zona Mantua Center a afirmat că a observat o siluetă brună de peste doi metri înălțime, aflată la peste o sută de metri distanță. Potrivit martorului, creatura s-a retras rapid după ce și-a dat seama că este privită.

A doua mărturie a venit în seara următoare, tot din zona Mantua. Un alt martor a relatat că a văzut o siluetă de peste doi metri, cu brațe foarte lungi și păr maro închis. El susține că a auzit pași grei și sunete asemănătoare unor mormăituri, iar ulterior ar fi descoperit urme foarte mari în noroi.

Mai multe întâlniri într-o singură zi

Pe 9 martie au fost raportate trei noi apariții. Prima a avut loc dimineața, în Garrettsville. Un turist a declarat că a întâlnit o creatură acoperită cu blană neagră de peste doi metri.

Casa Lăutarilor: Cum a ajuns blocul de peste 1,2 milioane de euro la asociația maestrului Nicolae Botgros
Casa Lăutarilor: Cum a ajuns blocul de peste 1,2 milioane de euro la asociația maestrului Nicolae Botgros
Alex Florenţa solicită digitalizarea DIICOT și crearea unui compartiment de investigații online
Alex Florenţa solicită digitalizarea DIICOT și crearea unui compartiment de investigații online

La scurt timp, pe traseul Headwaters Trail, un alt martor a relatat o confruntare directă de aproximativ 15 secunde cu o siluetă neagră. Acesta a mărturisit că a simțit și un miros puternic în preajma creaturii.

Seara, în localitatea Windham, un martor a afirmat că a văzut o siluetă brună alergând cu pași neobișnuit de lungi. Martorul a declarat ulterior că este sigur de ceea ce a văzut, dar nu poate explica exact ce era.

Între legendă și realitate

Diferențele de înălțime și culoare descrise de martori i-au făcut pe investigatori să ia în calcul ipoteza existenței unui grup sau a unei familii de creaturi care s-ar deplasa prin zonă.

Specialiștii implicați în monitorizare susțin că aceste apariții ar putea urma un traseu natural de deplasare. Ei au formulat chiar o teorie numită „Greenway Highway”, potrivit căreia creaturile ar utiliza coridorul verde din jurul traseului Headwaters Trail pentru a se deplasa spre est.

Un al șaselea raport a fost primit în dimineața zilei de 10 martie, în Trumbull County. Un locuitor care își scosese câinele, un ciobănesc german, a observat reacția agresivă a animalului spre marginea pădurii.

Martorul susține că a văzut o umbră neagră masivă, estimată între 8 și 10 picioare înălțime, care s-a deplasat rapid prin vegetație. Potrivit relatării, silueta era „mult mai mare decât un urs”.

Între mister și scepticism

Deși numărul aparițiilor a atras atenția pasionaților de fenomene misterioase, nu toată lumea este convinsă de autenticitatea lor. Unii sceptici susțin că, în era telefoanelor mobile și a camerelor de supraveghere, dovezile clare ar fi trebuit să apară deja.

Cu toate acestea, investigatorii continuă să urmărească evoluția raportărilor și încearcă să stabilească dacă există o creatură reală în spatele acestor mărturii.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

16:06 - Casa Lăutarilor: Cum a ajuns blocul de peste 1,2 milioane de euro la asociația maestrului Nicolae Botgros
16:01 - Ce spune Serghei Mizil ar fi făcut în locul lui Victor Ponta
15:54 - Alex Florenţa solicită digitalizarea DIICOT și crearea unui compartiment de investigații online
15:42 - Câștigul la o promoție de aproape 100 de ani, revendicat pentru prima dată în istorie. Ce au primit câștigătorii
15:36 - Camera Deputaților din Paraguay a votat în favoarea unui acord militar cu SUA. Ce implicații are acesta
15:31 - Oana Ţoiu, despre cazul fiicei lui Ponta: A fost o eroare regretabilă, cu comunicare paralelă

HAI România!

Consiliul Suprem Alexa Turcescu 1
Consiliul Suprem Alexa Turcescu 1
Consiliul Suprem Alexa Turcescu 4
Consiliul Suprem Alexa Turcescu 4
Consiliul Suprem Alexa Turcescu 3
Consiliul Suprem Alexa Turcescu 3

Proiecte speciale