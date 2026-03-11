Locuitorii din Ohio raportează reapariția lui Bigfoot. Creatura misterioasă care ar bântui pădurile

În ultimele zile, mai multe persoane din statul american Ohio au raportat întâlniri cu creatura legendară Bigfoot, cunoscută și sub numele de „Omul-maimuță”. Relatările au apărut într-un interval foarte scurt de timp și provin din aceeași zonă. Cazurile sunt analizate de organizațiile Bigfoot Society și The Bigfoot Mapping Project. Potrivit acestora, în doar patru zile au fost raportate șase apariții care par credibile, potrivit descrierilor oferite de martori.

Prima semnalare a avut loc pe 6 martie, la prânz, în Portage County. Un cercetător local din zona Mantua Center a afirmat că a observat o siluetă brună de peste doi metri înălțime, aflată la peste o sută de metri distanță. Potrivit martorului, creatura s-a retras rapid după ce și-a dat seama că este privită.

A doua mărturie a venit în seara următoare, tot din zona Mantua. Un alt martor a relatat că a văzut o siluetă de peste doi metri, cu brațe foarte lungi și păr maro închis. El susține că a auzit pași grei și sunete asemănătoare unor mormăituri, iar ulterior ar fi descoperit urme foarte mari în noroi.

Pe 9 martie au fost raportate trei noi apariții. Prima a avut loc dimineața, în Garrettsville. Un turist a declarat că a întâlnit o creatură acoperită cu blană neagră de peste doi metri.

La scurt timp, pe traseul Headwaters Trail, un alt martor a relatat o confruntare directă de aproximativ 15 secunde cu o siluetă neagră. Acesta a mărturisit că a simțit și un miros puternic în preajma creaturii.

Seara, în localitatea Windham, un martor a afirmat că a văzut o siluetă brună alergând cu pași neobișnuit de lungi. Martorul a declarat ulterior că este sigur de ceea ce a văzut, dar nu poate explica exact ce era.

Diferențele de înălțime și culoare descrise de martori i-au făcut pe investigatori să ia în calcul ipoteza existenței unui grup sau a unei familii de creaturi care s-ar deplasa prin zonă.

Specialiștii implicați în monitorizare susțin că aceste apariții ar putea urma un traseu natural de deplasare. Ei au formulat chiar o teorie numită „Greenway Highway”, potrivit căreia creaturile ar utiliza coridorul verde din jurul traseului Headwaters Trail pentru a se deplasa spre est.

Un al șaselea raport a fost primit în dimineața zilei de 10 martie, în Trumbull County. Un locuitor care își scosese câinele, un ciobănesc german, a observat reacția agresivă a animalului spre marginea pădurii.

Martorul susține că a văzut o umbră neagră masivă, estimată între 8 și 10 picioare înălțime, care s-a deplasat rapid prin vegetație. Potrivit relatării, silueta era „mult mai mare decât un urs”.

Deși numărul aparițiilor a atras atenția pasionaților de fenomene misterioase, nu toată lumea este convinsă de autenticitatea lor. Unii sceptici susțin că, în era telefoanelor mobile și a camerelor de supraveghere, dovezile clare ar fi trebuit să apară deja.

Cu toate acestea, investigatorii continuă să urmărească evoluția raportărilor și încearcă să stabilească dacă există o creatură reală în spatele acestor mărturii.