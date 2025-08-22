International Creatură otrăvitoare în Marea Mediterană. Scăldatul a fost interzis







Autoritățile din Spania au emis avertismente după ce turiștii au semnalat apariția periculosului „dragon albastru” în zona Guardamar del Segura, pe Costa Blanca. Accesul la mare a fost temporar interzis, măsura vizând protejarea vizitatorilor de posibile înțepături toxice, potrivit Sky News.

Incidentul a fost confirmat miercuri de primarul localității Guardamar del Segura, Jose Luis Saez, care a transmis pe platforma X că îmbăierea este interzisă pe plaja Vivers, după ce două exemplare de Glaucus atlanticus, cunoscut sub denumirea populară de „dragonul albastru”, au fost descoperite la mal.

Potrivit edilului, măsura a fost luată imediat pentru a preveni orice risc asupra turiștilor, întrucât această creatură marină are o înțepătură extrem de dureroasă, ce poate provoca reacții severe.

Dragonul albastru, deși spectaculos prin aspectul său intens colorat în nuanțe de albastru și argintiu, este departe de a fi inofensiv.

El se hrănește cu organisme foarte periculoase, precum meduza portugheză Physalia physalis, iar înțepătura sa poate depăși ca intensitate pe cea a prăzii sale.

Un dragon albastru are în jur de 3 cm lungime, dar datorită modului în care acumulează toxine din hrana consumată, poate provoca simptome precum dureri acute, greață, iritații cutanate și, în cazuri extreme, reacții alergice puternice.

Autoritățile locale au decis închiderea unui sector de aproximativ 11 kilometri de coastă, interzicând intrarea în apă până la finalizarea unei operațiuni speciale de supraveghere.

Echipe de salvamari și biologi marini au monitorizat zona pentru a depista eventuale noi exemplare aduse la țărm de curenți sau vânturi puternice.

Primarul Saez a revenit joi cu un nou mesaj în care a anunțat reducerea nivelului de alertă la cod galben, semnalând că riscul imediat a scăzut după terminarea verificărilor.

Totuși, turiștii sunt în continuare îndemnați să fie atenți și să evite atingerea acestor creaturi, chiar și atunci când par inofensive pe plajă.

Reprezentanții Australian Geographic au explicat că dragonul albastru absoarbe celulele urticante ale meduzelor de care se hrănește și le concentrează în propriile țesuturi, devenind mult mai periculos pentru oameni decât pentru prada sa.

Prezența dragonului albastru ridică probleme de siguranță pentru una dintre cele mai populare destinații de vacanță din Spania, unde milioane de turiști vin anual pentru plaje și climatul blând. Restricțiile temporare pot afecta sezonul estival, dar autoritățile insistă că sănătatea vizitatorilor primează.

Specialiștii subliniază că fenomenul nu este izolat. În ultima perioadă, vânturile puternice și schimbările climatice au determinat tot mai multe apariții de specii marine neobișnuite pe țărmurile mediteraneene. Dragonul albastru, care trăiește de obicei la suprafața oceanelor Atlantice, Pacific și Indian, poate fi adus accidental de curenți în zone frecventate de oameni.

Biologii avertizează că, pe termen lung, astfel de evenimente ar putea deveni mai frecvente, necesitând o mai bună coordonare între autoritățile locale și centrele de cercetare marină pentru a proteja atât ecosistemul, cât și turiștii.