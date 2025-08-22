International

Creatură otrăvitoare în Marea Mediterană. Scăldatul a fost interzis

Creatură otrăvitoare în Marea Mediterană. Scăldatul a fost interzisdragonul albastru / sursa foto: captură YouTube
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Autoritățile din Spania au emis avertismente după ce turiștii au semnalat apariția periculosului „dragon albastru” în zona Guardamar del Segura, pe Costa Blanca. Accesul la mare a fost temporar interzis, măsura vizând protejarea vizitatorilor de posibile înțepături toxice, potrivit Sky News.

Dragonul albastru descoperit pe plajele din Spania

Incidentul a fost confirmat miercuri de primarul localității Guardamar del Segura, Jose Luis Saez, care a transmis pe platforma X că îmbăierea este interzisă pe plaja Vivers, după ce două exemplare de Glaucus atlanticus, cunoscut sub denumirea populară de „dragonul albastru”, au fost descoperite la mal.

Potrivit edilului, măsura a fost luată imediat pentru a preveni orice risc asupra turiștilor, întrucât această creatură marină are o înțepătură extrem de dureroasă, ce poate provoca reacții severe.

Dragonul albastru, deși spectaculos prin aspectul său intens colorat în nuanțe de albastru și argintiu, este departe de a fi inofensiv.

Mercenarii implicați Georgescu, la un pas să fie eliberați. Vor purta brățări de supraveghere
Mercenarii implicați Georgescu, la un pas să fie eliberați. Vor purta brățări de supraveghere
Vicele AUR, Dan Tănasă, pe urmele penale ale lui Călin Georgescu
Vicele AUR, Dan Tănasă, pe urmele penale ale lui Călin Georgescu

El se hrănește cu organisme foarte periculoase, precum meduza portugheză Physalia physalis, iar înțepătura sa poate depăși ca intensitate pe cea a prăzii sale.

Guardamar del Segura

Guardamar del Segura / sursa foto: dreamstime.com

Un dragon albastru are în jur de 3 cm lungime, dar datorită modului în care acumulează toxine din hrana consumată, poate provoca simptome precum dureri acute, greață, iritații cutanate și, în cazuri extreme, reacții alergice puternice.

Măsuri stricte pentru siguranța turiștilor

Autoritățile locale au decis închiderea unui sector de aproximativ 11 kilometri de coastă, interzicând intrarea în apă până la finalizarea unei operațiuni speciale de supraveghere.

Echipe de salvamari și biologi marini au monitorizat zona pentru a depista eventuale noi exemplare aduse la țărm de curenți sau vânturi puternice.

Primarul Saez a revenit joi cu un nou mesaj în care a anunțat reducerea nivelului de alertă la cod galben, semnalând că riscul imediat a scăzut după terminarea verificărilor.

Totuși, turiștii sunt în continuare îndemnați să fie atenți și să evite atingerea acestor creaturi, chiar și atunci când par inofensive pe plajă.

dragonul albastru

dragonul albastru / sursa foto: wikipedia

Reprezentanții Australian Geographic au explicat că dragonul albastru absoarbe celulele urticante ale meduzelor de care se hrănește și le concentrează în propriile țesuturi, devenind mult mai periculos pentru oameni decât pentru prada sa.

Dragonul albastru și impactul asupra turismului din Spania

Prezența dragonului albastru ridică probleme de siguranță pentru una dintre cele mai populare destinații de vacanță din Spania, unde milioane de turiști vin anual pentru plaje și climatul blând. Restricțiile temporare pot afecta sezonul estival, dar autoritățile insistă că sănătatea vizitatorilor primează.

Specialiștii subliniază că fenomenul nu este izolat. În ultima perioadă, vânturile puternice și schimbările climatice au determinat tot mai multe apariții de specii marine neobișnuite pe țărmurile mediteraneene. Dragonul albastru, care trăiește de obicei la suprafața oceanelor Atlantice, Pacific și Indian, poate fi adus accidental de curenți în zone frecventate de oameni.

Biologii avertizează că, pe termen lung, astfel de evenimente ar putea deveni mai frecvente, necesitând o mai bună coordonare între autoritățile locale și centrele de cercetare marină pentru a proteja atât ecosistemul, cât și turiștii.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

10:32 - Fraţii Tate ridică un buncăr în Bucureşti. O să arate ca un club de noapte
10:24 - Cele mai spectaculoase formații și aeronave din România, într-un show care nu a mai fost văzut de 10 ani
10:11 - Creatură otrăvitoare în Marea Mediterană. Scăldatul a fost interzis
10:02 - Mesaj din fruntea armatei germane: Țările europene trebuie să trimită zeci de mii de soldați în Ucraina
09:56 - Buzău, record la achiziția de microbuze electrice
09:46 - Mercenarii implicați Georgescu, la un pas să fie eliberați. Vor purta brățări de supraveghere

Proiecte speciale