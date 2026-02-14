Terapia cu peptide, tot mai căutată: ce spune știința

În ultimii ani, terapia cu peptide a devenit tot mai prezentă în discuțiile despre sănătate, longevitate și optimizarea funcțiilor organismului. De la cabinete medicale specializate până la comunități interesate de prevenție și performanță, interesul pentru această abordare terapeutică este în continuă creștere, informează Fox News.

Peptidele sunt lanțuri scurte de aminoacizi, considerate „cărămizi” fundamentale ale proteinelor. În organism, ele au roluri esențiale în reglarea diverselor procese biologice, de la metabolism și imunitate, până la regenerarea țesuturilor și echilibrul hormonal. Tocmai această capacitate de a transmite semnale specifice către celule le-a transformat într-un subiect de interes pentru medicina modernă.

Susținătorii terapiei cu peptide afirmă că administrarea controlată a anumitor compuși poate contribui la susținerea funcțiilor naturale ale corpului, în funcție de nevoile fiecărui pacient. În paralel, cercetările științifice din ultimii ani au analizat potențialul acestor molecule în contexte variate, de la recuperare și anti-aging, până la susținerea sistemului imunitar sau a masei musculare.

De asemenea, specialiștii atrag atenția că anumite peptide au arătat un potențial promițător în susținerea sănătății pielii, reglarea metabolismului, accelerarea recuperării musculare și sprijinirea sistemului imunitar. Cu toate acestea, experții subliniază că multe dintre aceste concluzii se bazează pe studii preliminare sau pe cercetări aflate încă în desfășurare.

„Peptidele reprezintă o gamă largă de substanțe care includ totul, de la terapii bine studiate, aprobate de FDA, până la compuși experimentali comercializați pentru anti-îmbătrânire, cu date limitate pe oameni”, a declarat pentru Fox News Digital Dr. Brad Younggren, CEO și cofondator al Circulate Health din Seattle, Washington.

Medicamentele injectabile pe bază de GLP-1, utilizate în tratamentul diabetului și în controlul greutății, reprezintă una dintre cele mai cunoscute categorii de peptide din prezent. Potrivit dr. Brad Younggren, interesul pentru aceste terapii a crescut semnificativ, pe măsură ce tot mai multe persoane au înțeles efectele lor benefice asupra sănătății.

„Majoritatea oamenilor sunt acum conștienți de impactul pozitiv pe care această peptidă îl poate avea asupra organismului”, a explicat Younggren. El atrage însă atenția că „Peptidele au ținte largi în fiziologia umană și fiecare dintre ele trebuie explorată independent”,

Dincolo de GLP-1, există numeroase alte peptide cu roluri esențiale în organism. Unele contribuie la stimularea hormonului de creștere, altele susțin procesele de vindecare și regenerare tisulară. Există peptide implicate în menținerea sănătății pielii și a părului, în echilibrarea sistemului imunitar, dar și în reglarea funcțiilor cardiovasculare și a tensiunii arteriale.

În ultimii ani, peptidele au fost promovate tot mai des ca soluții revoluționare pentru încetinirea îmbătrânirii și prelungirea vieții. Totuși, experții atrag atenția că entuziasmul depășește, în multe cazuri, dovezile științifice disponibile.

Deși cercetările în domeniu oferă motive de optimism, specialistul Younggren avertizează că nicio terapie destinată longevității nu ar trebui privită drept o veritabilă „fântână a tinereții”.

Potrivit acestuia, deși anumite arii ale științei avansează rapid, peptidele nu reprezintă o soluție universală și dovedită pentru prelungirea vieții. Ele pot avea utilitate în contexte clinice bine definite, însă promisiunile privind întinerirea generalizată sunt, deocamdată, mai ambițioase decât datele care le susțin.

La rândul său, Ben Perez, specialist în tehnologie biomedicală la compania Pure Tested Peptides din Pennsylvania, subliniază că experiențele utilizatorilor variază. Unii au raportat îmbunătățiri în recuperarea fizică, funcționarea sistemului imunitar și regenerarea țesuturilor. Alții au observat efecte pozitive asupra somnului, creșterii masei musculare slabe sau reducerii timpului de refacere după efort.

Cu toate acestea, Perez avertizează că unele concluzii pot fi prea optimiste. Anumite peptide sunt asociate cu procese precum repararea celulară, stimularea eliberării hormonului de creștere și susținerea funcțiilor metabolice, însă rezultatele nu sunt întotdeauna constante. În plus, afirmațiile din spațiul public tind să fie mai ferme decât cercetările științifice care le fundamentează.

În concluzie, Ben Perez afirmă că peptidele rămân un domeniu promițător al medicinei moderne, dar nu reprezintă, cel puțin în prezent, soluția miraculoasă pentru întinerire pe care unii o promovează.

Specialiștii atrag atenția că fiecare tip de peptidă vine cu un profil propriu de reacții adverse potențiale, iar utilizarea acestor terapii necesită prudență și monitorizare atentă. În cazul tratamentelor care vizează hormonul de creștere, mai ales cele care influențează axa GH–IGF-1, impactul nu se limitează la un singur mecanism din organism.

Aceste intervenții pot interfera cu mai multe căi hormonale și pot genera efecte precum retenția de lichide, creșterea rezistenței la insulină, dureri de cap sau disconfort articular. De asemenea, pot apărea modificări ale tensiunii arteriale și ale nivelului lipidelor din sânge, explică Dr. Anant Vinjamoori, medic la Harvard și director pentru longevitate al companiei Superpower.

Complexitatea mecanismelor implicate în terapiile pe bază de peptide poate duce la dezechilibre hormonale, avertizează și Perez. Printre reacțiile nedorite se numără inflamația la locul injectării și alte reacții locale sau sistemice.

„Căile din studiul peptidelor sunt complexe și pot duce la dezechilibre ale hormonilor din organism. Alte rezultate negative pot fi inflamația localizată la locul injectării și alte reacții”, a explicat Perez.

Unele peptide, precum analogii GLP-1 sau stimulatorii hormonului de creștere, au fost aprobate de Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA (FDA) pentru indicații specifice. În anumite situații, medicii le pot prescrie și în afara indicațiilor originale, însă beneficiile și riscurile trebuie atent cântărite, iar datele disponibile nu sunt întotdeauna suficiente, atrag atenția experții.

Pe de altă parte, există numeroase peptide care nu au primit aprobarea FDA. Potrivit medicului Vinjamoori, multe dintre produsele promovate în mediul online drept soluții pentru „fitness” sau optimizare corporală se află încă în stadii incipiente de cercetare clinică ori sunt destinate exclusiv uzului științific.

Medicul Perez avertizează că, în multe țări, reglementarea acestor substanțe este limitată sau inexistentă. În lipsa unui control strict, piața online poate deveni un teren fertil pentru produse contrafăcute, de slabă calitate sau chiar periculoase. El consideră că promisiunile spectaculoase și suplimentele promovate fără testare riguroasă sau verificare independentă reprezintă un semnal serios de alarmă.