Somnul și ceasul intern. De ce unii oameni nu funcționează dimineața

Trezirea forțată în fiecare dimineață a devenit o rutină pentru mulți dintre noi. Deși pare un detaliu banal al vieții moderne, specialiștii atrag atenția că acest obicei poate avea consecințe mai serioase decât simpla senzație de somnolență, informează Fox News.

Specialiștii atrag atenția că nu toți oamenii funcționează la fel atunci când vine vorba despre trezitul de dimineață. Deși începutul unui nou an îi determină pe mulți să își propună o rutină mai strictă, cu treziri matinale și mai multă productivitate, medicii spun că acest program nu este potrivit pentru toată lumea.

Potrivit medicilor, există diferențe biologice clare între așa-numitele „păsări matinale” și „bufnițele nocturne”. Cei din prima categorie tind să adoarmă mai devreme, intră mai rapid în somnul profund și se trezesc mai ușor, cu un nivel mai ridicat de energie. În schimb, persoanele active seara au un ritm natural de somn mai târziu, adică adorm spre dimineață.

Pentru aceste „bufnițe”, o alarmă setată prea devreme poate avea efecte negative, provocând stare de amețeală,oboseală persistentă și o capacitate redusă de concentrare. Trezirea forțată înainte ca organismul să își finalizeze ciclurile de somn afectează refacerea mentală și starea generală de bine.

„Ar trebui să renunțăm la clișee precum „cine se trezește de dimineață, departe ajunge” și să analizăm impactul biologic al ignorării ceasului intern”, a explicat Dr. Aaron Pinkhasov, șeful Departamentului de Psihiatrie de la NYU Grossman Long Island School of Medicine, pentru Fox News Digital.

Somnul nu este un proces continuu, ci se desfășoară în cicluri repetate de aproximativ 90–110 minute, în care organismul alternează între somnul profund NREM și somnul REM, explică doctorul. În prima parte a nopții predomină somnul profund, esențial pentru refacerea fizică, întărirea imunității și consolidarea memoriei.

Pe măsură ce noaptea avansează, episoadele de somn REM devin mai frecvente, având un rol major în învățare, echilibru emoțional și funcționarea optimă a creierului, iar micile treziri dintre cicluri sunt considerate normale.

Ora la care ne trezim în mod natural este strâns legată de tiparul biologic care stabilește dacă o persoană este activă dimineața sau mai degrabă seara. Acest „program intern”, cu o puternică bază genetică, determină momentele de maximă vigilență și de nevoie de odihnă.

Atunci când cineva se trezește mai devreme decât îi permite ritmul natural, este adesea sacrificat somnul REM. Forțarea constantă între ceasul intern și alarma de dimineață poate duce la o stare paradoxală de oboseală, instabilitate emoțională și, pe termen lung, la riscuri metabolice.

Medicul avertizează că persoanele obligate să respecte programe matinale stricte, sunt mai expuse la anxietate, depresie, tulburări de alimentație, obezitate, apnee în somn sau diabet de tip 2.

În acest context, dr. Aaron Pinkhasov subliniază că sănătatea și randamentul zilnic depind mai mult de regularitatea și calitatea somnului decât de ambiția de a te trezi foarte devreme.

Trecerea la un program matinal poate aduce avantaje sociale, într-o lume organizată în jurul orarului clasic de lucru, însă schimbarea forțată poate avea costuri semnificative pentru organism.

Adaptarea ceasului biologic este posibilă, cel puțin parțial, prin strategii simple. Stabilirea unor ore fixe de culcare și trezire, inclusiv în weekend, este una dintre cele mai eficiente măsuri. Medicul recomandă și o rutină de seară care să favorizeze relaxarea: limitarea expunerii la ecrane, meditația, un duș sau o baie caldă, aromaterapia ori un ceai din plante.

O abordare eficientă pentru cei care vor să se trezească mai devreme este avansarea treptată a alarmei, cu aproximativ 15 minute pe zi. De asemenea, expunerea la lumină puternică dimineața poate îmbunătăți dispoziția, nivelul de energie și capacitatea de concentrare. În lunile de iarnă, persoanele sensibile la lipsa luminii naturale pot apela la lămpi speciale de terapie luminoasă, cu recomandarea de a cere sfatul unui specialist.

Reducerea consumului de cofeină și atenția la momentul efectuării exercițiilor fizice sunt alte aspecte importante, deoarece pentru unii oameni sportul practicat seara târziu poate îngreuna adormirea. Ajustările inteligente și consecvente pot face diferența între un somn fragmentat și unul cu adevărat odihnitor.