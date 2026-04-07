Germania analizează ieftinirea transportului feroviar pe fondul creșterii prețurilor la carburanți

Germania ia în calcul reducerea prețurilor la transportul feroviar, pe fondul scumpirii carburanților. Propunerea ridică, însă, întrebări legate de finanțare.

Creșterea prețurilor la energie și carburanți readuce în prim-plan presiunea asupra costurilor de transport suportate de populația din Germania. Astfel, liderul sindicatului feroviar EVG, Martin Burkert, solicită autorităților măsuri rapide pentru a face transportul public mai accesibil.

Acesta consideră că statul ar trebui să intervină direct prin reducerea tarifelor feroviare, atât pentru abonamentele lunare, cât și pentru călătoriile pe distanțe lungi.

Potrivit lui Burkert, una dintre soluții ar fi scăderea prețului pentru Deutschlandticket cu 30%. În prezent, abonamentul costă 63 de euro pe lună. O reducere de acest tip ar însemna o economie de aproape 20 de euro lunar pentru cei aproximativ 14 milioane de utilizatori.

În paralel, liderul sindical propune și reduceri de până la 50% pentru biletele de tren pe distanțe lungi. Impactul ar varia în funcție de rută și momentul rezervării, însă tarifele mai mici ar putea duce la o creștere semnificativă a cererii pentru transportul feroviar.

Burkert a declarat că, în loc să lase companiile petroliere să dicteze evoluția prețurilor, politicienii ar trebui să folosească Deutsche Bahn, companie aflată în proprietatea statului, ca instrument de sprijin pentru consumatori.

O eventuală ieftinire a biletelor riscă să redeschidă disputa privind finanțarea programului Deutschlandticket. În prezent, guvernul federal și landurile contribuie fiecare cu câte 1,5 miliarde de euro anual la susținerea acestuia, alături de veniturile obținute din vânzarea abonamentelor.

În ultimii ani, autoritățile nu s-au arătat dispuse să crească aceste alocări, în condițiile în care prețul abonamentului a fost majorat treptat cu 14 euro de la lansarea din mai 2023.

Aplicarea unor reduceri consistente ridică semne de întrebare și din perspectiva operatorului feroviar. Deutsche Bahn a raportat pierderi de aproximativ 2,3 miliarde de euro în 2025, cu circa o jumătate de miliard mai mult decât în anul precedent.

Divizia de transport pe distanțe lungi a înregistrat un profit operațional de 45 de milioane de euro înainte de dobânzi și taxe, însă rezultatul a fost sub așteptări. Directorul general Evelyn Palla a anunțat deja un program de restructurare pentru această divizie, relatează tagesschau.de.