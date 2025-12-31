Scandal într-un sat din Spania. A câștigat la loterie, dar nu poate încasa premiul

Villamanín, un sat mic din nord-vestul Spaniei cu doar 334 de locuitori, a devenit scena unei situații tensionate după ce a câștigat aproape 34 de milioane de euro la Loteria de Crăciun. Ce trebuia să fie o veste excelentă s-a transformat într-un conflict, după ce o parte dintre participanți nu a fost înregistrată oficial, ceea ce le-a blocat dreptul la câștig.

Biletul norocos, numărul 79432, a fost cumpărat colectiv de comitetul local de sărbători și împărțit în mici fracțiuni de 5 euro pentru locuitori și vizitatori. În total, aproximativ 450 de persoane participaseră la achiziție, iar marea majoritate spera să își împartă premiul.

Loteria de Crăciun din Spania, cunoscută sub numele El Gordo, are un sistem specific: un bilet întreg poate fi foarte scump, dar poate fi împărțit în părți numite „décimos”, fiecare reprezentând o porțiune din potențialul premiu. Astfel, comunitățile mici cumpără de obicei un bilet împreună și îl împart între membrii satului sau familie.

Problema a apărut când 50 dintre cumpărători nu au fost înregistrați oficial, ceea ce înseamnă că, deși biletul este câștigător, aceștia nu pot primi partea lor. Frustrarea și tensiunea au fost imediate. Un membru al comitetului local a spus într-o ședință publică: „În seara aceasta, am pierdut prieteni”. Mai mulți localnici au acuzat neglijență sau chiar ascunderea unor bilete, acuzații respinse de organizatori.

Pentru a evita un litigiu prelungit, comitetul analizează un compromis: voluntarii ar putea renunța la partea lor de câștig pentru a redistribui fondurile către cei afectați, ceea ce ar implica o pierdere totală estimată la aproximativ 4 milioane de euro.

Situația a generat presiune asupra voluntarilor: „Am trecut de la cel mai mare noroc la un adevărat coșmar”, a declarat unul dintre ei, temându-se de posibile repercusiuni financiare și juridice.

În ciuda problemelor, Villamanín nu este singurul norocos din provincie: alte două sate din León au câștigat premii importante, iar suma totală împărțită între ele depășește 728 de milioane de euro, însă satul speră să fie cunoscut pentru noroc, nu pentru conflict.