Cum să păstrați brazii de Crăciun în ghiveci până la sărbătorile viitoare

Crăciunul s-a încheiat, însă acest lucru nu înseamnă că bradul trebuie să ajungă imediat la gunoi. Un specialist în grădinărit vine cu recomandări practice pentru iubitorii de plante care se întreabă cum să îngrijească brazii de Crăciun aflați în ghiveci, astfel încât aceștia să supraviețuiască și după sărbători.

Expertul în grădinărit și creatorul de conținut pe TikTok, Ish, a împărtășit recent câteva sfaturi utile pentru îngrijirea brazilor de Crăciun în ghiveci, menite să-i ajute să reziste până la următorul sezon festiv. Într-un videoclip publicat la începutul acestei luni, el a subliniat avantajele acestor plante: „Brazii de Crăciun în ghiveci sunt preferații mei, pentru că îi poți scoate direct afară, îi poți lăsa să crească pe parcursul anului și îi poți readuce în interior anul următor.”

Pentru a se asigura că aceștia supraviețuiesc iernii, Ish recomandă câteva reguli simple, dar esențiale. „Nu-i scoateți pur și simplu afară și nu presupuneți că se vor adapta singuri la frig, pentru că schimbările bruște de temperatură îi pot afecta serios”, a explicat el.

În schimb, specialistul sugerează să fie așezați într-un loc protejat, precum o verandă sau o zonă ferită de vânt, unde să se aclimatizeze treptat la temperaturile scăzute, reducând astfel stresul asupra plantei.

Expertul în grădinărit a subliniat că menținerea solului ușor umed rămâne importantă, deși temperaturile scăzute din timpul iernii contribuie în mod natural la hidratare. Specialistul a recomandat ca tăierile și fertilizarea copacilor să fie amânate până la venirea primăverii.

„Iarna reprezintă perioada cea mai delicată pentru plante, așa că este mai bine să lăsăm intervențiile majore pentru primăvară”, a explicat acesta.

În ceea ce privește bradul de Crăciun aflat în ghiveci, o atenție simplă poate fi acordată zăpezii artificiale folosite la decor. Aceasta nu pune probleme majore și poate fi îndepărtată ușor cu ajutorul unei lavete din microfibră și a apei calde. Laveta se umezește și se trece ușor peste crengile bradului, curățând astfel depunerile fără a afecta acele.

Dacă îndepărtarea zăpezii artificiale de pe ramuri se dovedește dificilă, el recomandă folosirea unei sticle cu pulverizator umplută cu apă călduță. Este suficient să pulverizați ușor ramurile și să lăsați lichidul să acționeze câteva minute, apoi să repetați operațiunea și să ștergeți copacul cu o cârpă, astfel încât zăpada artificială să fie îndepărtată eficient.

Ish a oferit și câteva sfaturi pentru cei care doresc să mute bradul afară. El a explicat că, după aproximativ o săptămână de aclimatizare la temperaturile mai reci din exterior, bradul poate fi scos afară fără probleme.

„Este important să nu faceți alte intervenții până primăvara. Atunci îl puteți tăia, fertiliza sau chiar replanta într-un ghiveci mai mare, pentru a se dezvolta sănătos și a arăta bine pentru următorul Crăciun”, a precizat el.

Alți grădinari au apreciat sfaturile oferite. Cineva a mărturisit că informația a fost de mare ajutor: „Dacă aș fi știut asta mai devreme, coniferul meu nu ar fi murit din cauza zăpezii artificiale. Probabil nu putea să respire”, a spus un comentator, potrivit Express.