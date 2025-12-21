Tendințe pentru decorarea bradului de Crăciun în 2025. Culoarea care revine în centrul atenției

Pe măsură ce se apropie sezonul sărbătorilor de iarnă, decorul de Crăciun ne preocupă pe majoritatea dintre noi. Tendințele anului aduc în prim-plan o combinație surprinzătoare de nuanțe îndrăznețe care sparg tiparele clasice. Așadar, după câțiva ani în care tonurile neutre și accentele minimaliste au fost în trend, roșul își face revenirea triumfală, devenind nuanța-vedetă a ornamentelor de brad, potrivit designerilor de la redsholidaydecor.

De la globuri lucioase și panglici satinate, până la figurine retro sau decorațiuni artizanale, roșul capătă noi valențe și este combinat cu elemente moderne pentru un efect spectaculos.

Tendințele din această iarnă mizează pe contraste îndrăznețe și pe combinații care aduc atât eleganță, cât și un strop de inventivitate. Designerii de interior vorbesc despre revenirea nuanțelor clasice, reinterpretate însă cu accente moderne, dar și despre culori neașteptate, care promit să transforme pomul într-un adevărat punct de atracție, așa cum îi stă bine în aceste zile de sărbătoare.

Printre preferatele acestui an se numără și tonurile metalice, cum ar fi auriu, arămiu și argintiu. Se mențin în trend culorile inspirate din natură, precum verdele profund, albastrul închis și maroul pământiu.

În paralel, capătă popularitate paletele minimaliste, dominate de alb, crem și gri perlat, potrivite pentru interioarele moderne. Pentru cei care își doresc o atmosferă mai tradițională, trebuie să afle că roșu aprins este în tendințe.

Un vârf de brad cu aer proaspăt și surprinzător începe să câștige teren în decorul de sezon: funda roșie supradimensionată. Deși steaua clasică rămâne un simbol îndrăgit, această variantă modernă reușește să aducă un plus de contemporaneitate fără să estompeze farmecul festiv.

O astfel de fundă creează, dintr-o privire, un efect dramatic. Structura amplă și elegantă oferă bradului înălțime și vizibilitate mai mare. În plus, se integrează impecabil în decorurile actuale dominate de panglici. De la coroane și ghirlande la șeminee ornate sau daruri împachetate cu grijă, panglicile sunt elemente omniprezente, iar plasarea lor și în vârful bradului unește armonios întregul stil al locuinței.

Catifeaua, șifonul, materialele metalizate sau textilele cu imprimeuri permit personalizarea completă a fundei, astfel încât aceasta să reflecte tema pe care o urmărești și gustul tău personal. Iar dacă urmărești un decor spectaculos, funda mare se dovedește a fi cea care pune în valoare orice brad împodobit pentru sărbători.

Tendințele festive trec printr-o schimbare evidentă: stilul impecabil, perfect aliniat și ultra-minimalist este lăsat în urmă. În locul lui, anul 2025 pune accent pe naturalețe, căldură și pe decoruri care spun o poveste personală.

1. Brazii „prea perfecți” ies din scenă: Bradul simetric și decorat rigid, nu mai inspiră atmosfera autentică de acasă. În 2025, se caută bradul care aduce o notă mai intimă și mai multă căldură.

2. Decorul complet alb, prea rece pentru sărbătorile din 2025. Deși elegant, lookul all-white începe să pară steril. Decorul de Crăciun trece spre tonuri mai bogate, cu accente calde.

3. Beteala ieftină și ghirlandele din plastic trebuie să dispară. Efectul artificial al betelei și al ghirlandelor subțiri din plastic este depășit. Anul acesta alege ghirlande artificiale de calitate, cu aspect natural. Înlocuiește beteala cu panglici, folosește pini și crenguțe cu boabe roșii.

4. Luminile LED reci și strălucire prea intensă nu mai sunt la modă. Tonurile reci și lumina puternică sunt înlocuite cu luminițe albe calde pentru un efect relaxant. Completează cu felinare și lumânări pentru un ambient confortabil.