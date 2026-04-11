Iepurașii oribili, amplasați de Paște în Baia Mare. Oamenii sunt dezgustați

Decorațiunile de Paște din centrul municipiului Baia Mare, reprezentând iepurași cu aspect neobișnuit, au generat reacții împărțite în rândul localnicilor pe rețelele sociale.

În preajma Sărbătorilor Pascale, Piațeta din centrul municipiului Baia Mare a fost decorată cu figurine reprezentând iepurași. Aspectul acestora a atras rapid atenția localnicilor și a devenit subiect de discuție pe grupul de Facebook „Sesizări Municipiul Baia Mare”.

Mai mulți utilizatori au reacționat critic, susținând că figurinele au un aspect neobișnuit, pe care îl asociază cu personaje din filmele de groază. Iepurașii sunt descriși ca având „beteală roșie pe post de buze” și „cercuri negre care înconjoară ochii”, elemente care, în opinia unor membri ai grupului, le conferă o imagine considerată neplăcută.

Reacțiile din mediul online sunt divergente. O parte dintre participanții la discuții consideră că amenajările nu sunt potrivite pentru spațiul public și că ar fi fost preferabil să nu fie realizate.

„Te doare mintea cum arată!”, a scris un utilizator.

Alți localnici au sugerat alternative pentru utilizarea resurselor publice. „Mai bine ar fi plantat pomi și flori”, a transmis un membru, iar un altul a adăugat: „Mai bine fără!”.

Pe de altă parte, există și opinii care susțin decizia administrației locale de a limita cheltuielile. „E bine cum e! Faceți frumos acasă!”, a scris o utilizatoare, care a apreciat faptul că nu s-au alocat fonduri semnificative pentru decoruri.

“Banii pentru ornamente mai sofisticate au fost folosiți mai eficient. Nu s au risipit pe luminițe și ornamente. Mi se pare normal. Nu pentru ornamente vi s au mărit taxele!”, a spus un alt localnic.

Discuțiile au fost însoțite și de remarci ironice. Un utilizator a făcut o comparație cu ediții anterioare și cu alte orașe, cum ar fi municipiul Satu Mare: „Acum vreo 10 ani râdeam noi de sătmăreni. Dar mai târziu roata s-a întors… Vouă v-a plăcut Târgul de Paște din Baia Mare? P.S: Mi se pare mie sau din ce-a mai rămas din beteala de la pomul de Crăciun, organizatorii din Baia Mare au făcut iepurele din poză?”.

În mai multe postări apare și o comparație cu municipiul Satu Mare, pe care unii localnici îl consideră un exemplu mai reușit în ceea ce privește amenajările urbane.

„Sătmărenii, cu un primar UDMR-ist, ne dau clasă. Așa, ca o așchie în piele: câte poduri au? La podul nostru prăbușit s-a mișcat o piatră?”, a scris un alt utilizator.